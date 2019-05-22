许愿神器大PK，你想选哪个？

阿拉丁神灯、七龙珠神龙、神笔马良、七色花、流星这几个童话中的许愿神器哪个更厉害？更实用？你想选哪个？













阿拉丁神灯界面简单，操作便利，擦几把就能实现你的三个愿望，但灯神是外国人，你的四级过了吗？





七龙珠威力大，但是零件较多，收集难度大，你得有孙悟空的实力。





神笔马良虽然是画什么来什么，但是要看拥有者的技术了。你本来想画个舒淇当女朋友，要求不漏气，并且有性感的嘴唇，结果手一抖，凤姐从画里走出来了。

七色花：“撕下一片花瓣可以实现你的愿望。”“卧槽，diao爆了！”于是用了一片花瓣变成了太监。再撕一片“把我的diao变回来！”你的diao果然好了，忍不住又惊呼“卧槽，diao爆了！”…循环七次你还是太监了。所以，口头禅很重要……





你还想对着 流星许愿呐？这个门槛有点高，看没看过《一起去看流星锤》？你得成为马桶台连续剧主角才行，要有张翰那样邪魅的笑，承包鱼塘的雄厚财力，还得开得起剧中高帅富们的MG梦幻超跑。

所以你还想许愿不？





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时间：5月22日--5月29日18:00

奖项：

1，60元电影兑换券（5张）

2，10元电影兑换券（20张）

3，《阿拉丁》限量周边产品（10个）

公布时间：5月30日在APP话题页公布，请留意

【礼品图】









