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《阿拉丁》许愿神器大PK，你想选哪个？

聊一聊赢限量周边 哪个神器更厉害？更实用？

2019-05-22 19:10:34 来源：Mtime时光网

许愿神器大PK，你想选哪个？
　　阿拉丁神灯、七龙珠神龙、神笔马良、七色花、流星这几个童话中的许愿神器哪个更厉害？更实用？你想选哪个？



　　阿拉丁神灯界面简单，操作便利，擦几把就能实现你的三个愿望，但灯神是外国人，你的四级过了吗？

　　七龙珠威力大，但是零件较多，收集难度大，你得有孙悟空的实力。 

　　神笔马良虽然是画什么来什么，但是要看拥有者的技术了。你本来想画个舒淇当女朋友，要求不漏气，并且有性感的嘴唇，结果手一抖，凤姐从画里走出来了。 
七色花：“撕下一片花瓣可以实现你的愿望。”“卧槽，diao爆了！”于是用了一片花瓣变成了太监。再撕一片“把我的diao变回来！”你的diao果然好了，忍不住又惊呼“卧槽，diao爆了！”…循环七次你还是太监了。所以，口头禅很重要……

　　你还想对着 流星许愿呐？这个门槛有点高，看没看过《一起去看流星锤》？你得成为马桶台连续剧主角才行，要有张翰那样邪魅的笑，承包鱼塘的雄厚财力，还得开得起剧中高帅富们的MG梦幻超跑。 
所以你还想许愿不？

【参与方式】
 扫描下方二维码进入话题讨论区，说出你的观点！


时间：5月22日--5月29日18:00 
奖项： 
1，60元电影兑换券（5张）
2，10元电影兑换券（20张） 
3，《阿拉丁》限量周边产品（10个）
公布时间：5月30日在APP话题页公布，请留意
【礼品图】



   编辑：汀

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关键词： 阿拉丁 电影周边
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