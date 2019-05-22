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不高兴！《权力的游戏》最终季独家剧评

这部作品以任何方式结束，都会招致不满

2019-05-22 19:23:28

《权力的游戏》结局的问题根源，较少是来源于单独的情节选择，更多是展现方式，以及一些重要决策的呈现问题。

　　时光网讯 《权力的游戏》终于小心翼翼地迎来了并不平稳的最终季，以及紧追不舍也备受争议的最终集。（注：本评论含有关于最后一集《铁王座》的剧透）

　　《权力的游戏》播完了，经过这么多年的策划，铁王座和维斯特洛家族的未来终于尘埃落定。也许没有很意外地，并没有多少人对于故事如何结束感到高兴。

　　事实上，确实有些批评是针对主创D·B·魏斯和大卫·贝尼奥夫，对于乔治·R·R·马丁畅销小说的改编的。但其实无论是怎么样的结局，人们不管是有意识还是无意识地，都会对这个复杂的、野心勃勃并且声势浩大的系列，以任何的方式结束都表示不满的，也不管如此多的斗争和复杂动机是如何编织在一起的。


　　但同样正确的是，该系列的第八季和最后一集演变成了情节驱动的风潮，充满了一些列的隐喻（火龙用龙焰将铁王座完全融化）。但同时也觉得对于这样的长篇来说，结尾有点意犹未尽以及缺乏创意，有点没有重点方向的感觉，缺少了马丁那种激动的、可以凝练出精华的源材料来指导，那种可以融合历史和科幻、政治阴谋和时代战争的磅礴。

　　而之前的几集更是飞快地走马灯似地过，（给出一个小例子，Euron用特别设计的弩炮将龙妈的龙击倒，而随后整只舰队似乎都没有准备好。）这让许多屏幕前的粉丝完全摸不着头脑，就像是荧幕里的角色做出的决定那样。

　　最后一集的题目简单而恰当地称作“铁王座”，更是提供了大量的佐证。整集从丹尼莉丝摧毁了君临城开始。Grey Worm遵照女王命令处决了所有的战俘，丹尼莉丝则集结了无垢者和多斯拉克人，宣称她将解放整个世界。

　　感到厌恶的提利昂辞去首相，随即以叛国罪被收押和监禁。琼恩·雪诺确信自己无法改变丹尼莉丝，在对抗时将其杀死。最终，年轻的布兰·史塔克加冕成国王，其余的史塔克人也走上了各自的道路—琼恩回归守夜人，不过现在异鬼已经被杀根本没有太多存在理由，而且七大王国与野人也能和平相处了。


　　这部剧能保持这么多季都有如此吸引力的部分原因，以及《权力的游戏》能够吸引观众的方式在于，除了其奇幻的成分之外，还有它根植于心理和社会政治的现实主义。七大王国统治家族微妙的动机，主要参与者以及他们积累或者失去权力的方式——这种描绘方式通常是平常的，有时候是递增的，但有时候又是迅速而残忍的。这些给了观众一种给架空的历史课程充电的感觉，提供给人们一个机会洞察人性的黑暗冲动，以及绝对权力的腐蚀性影响。

第八季 中文预告片

　　尽管铁王座真的是整个第八季的后半段的核心，但却像是年轻的布兰·史塔克一样，让细微的差别和停顿彻底消失了。首先，时间线并没有很明确（提利昂很显然入狱数周了，所以在这段时间到底发生了什么）。另外Grey Worm是如何知道琼恩杀了丹尼莉丝的也没有交代清楚。结尾处也有些微小的错误（鉴于角色的历史，Brienne of Tarth是如何能够读和写的，这有点可疑），还有其他的，比如将描绘战争史的书直接叫做《冰与火之歌》看起来有点傻。

　　然后就是提利昂支持布兰接任国王的大段演讲，很有互文的意思。当提利昂谈到故事持久的社会价值，以及布兰作为伟大的守护者时，感觉上有点像是角色的演讲，也好像是大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯在谈论《权力的游戏》的成功和全球性的吸引力。这有点像是自我祝贺式的赞扬，未免有点可爱过头了。

　　不过，总的来说《权力的游戏》结局的问题根源，较少是来源于单独的情节选择，更多是展现方式，以及一些重要决策的呈现问题。鉴于前面好几季都有10集，而上一季也有7集，本季只有6集就包揽了所有情节，还要创造一些具有鞭策性的时刻，这在最终呈现上似乎很成问题。某些时刻太拖沓（提利昂在君临城的废墟上徘徊），还有一些时刻进展太快，以至留下了巨大的叙事空白。


　　这一点，在七大王国领主聚集，要和Grey Worm、无垢者一起决定提利昂和琼恩的命运的那一场更加明显。任何意义上的阴霾和冲突都会靠边，正如彻底改革维斯特洛的君主制的决定一样，使王位成为依靠选举产生的而不是继承。人们可以想象布兰可能会在经过分裂的国会激烈讨论后，登上国王的宝座，而事实并非如此。

　　相反的，在提利昂承认，在过去的几年里他所坚信的大部分事情都是错误的之后，他们显然想给他重新安排，甚至加上异想天开的想法。毫无疑问，选择布兰是对等级父权制的强化，虽然不一定是自身的无效化，但肯定会削弱无论是在屏幕上还是在外面，在过去那多么季中，围绕这么多女性角色而构建起来的赋权叙事。


　　《权力的游戏》对于人性总有一种黑暗的看法，因此选择本身对于奇异能力犹豫不决的人来担任国王，这并不奇怪。但是也有很多角色并没有“想要”宝座，大卫·贝尼奥夫和D·B·魏斯在描绘第八季的布兰即全能的三眼乌鸦时，让人有点难以信服，大部分人不是很满意。匆忙地用长长的子弹头式的情节发展列表，牺牲掉角色的发展，这只能让作品在第一眼的时候觉得有趣。

作者：Brent Simon   编辑：汀

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关键词： 权力的游戏 BrentSimon
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