网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光独家Vlog:胡歌的新片好看吗？

《南方车站的聚会》热辣影评新鲜出炉

2019-05-22 21:30:22 来源：Mtime时光网

时光独家Vlog:刁亦男的新片《南方车站的聚会》好看吗？时光网记者带来热辣点评：这部电影在艺术形式上，在叙事上，在演员演出上都有非常完美的结合。
       

《南方车站的聚会》海报

时光网讯 第72届戛纳电影节日程已经过半，时光网记者Stephanie带来新鲜出炉的第四期Vlog，这期是关于刁亦男导演的新作《南方车站的聚会》，更多关于影片主创比如胡歌桂纶镁廖凡万茜的独家专访，欢迎关注时光网了解详情。

      当天《南方车站的聚会》为媒体朋友特别加映了一场放映，因为观众实在太热情，一般早晨八点半的放映，六点半就要来排队了，小编揉揉睡眼惺忪的双眼，起太早没睡醒，辛苦了！

      当然能看到刁亦男导演的新作，一切都是值得的。Stephanie独家奉上影片点评：看完电影我们会明白，为何《南方车站的聚会》会受到评委的青睐，入围戛纳主竞赛单元，因为刁亦男导演他在光影的运用跟叙事相结合，带出了很多耐人寻味的部分，四位主演更是表现出色，大家一定会看到非常不一样的胡歌，桂纶镁在电影里用眼神、用表情就非常深刻传达出角色的不安和惶恐。

      总之一句话点评，这部电影在艺术形式上，在叙事上，在演员演出上都有非常完美的结合。

　　大家快快留言想看到什么戛纳电影节的内容，Stephanie会尽力拍给大家哈。

　　
    ↓戛纳时光独家VLOG1：带你看到更真实的戛纳↓

↓戛纳时光独家VLOG2：教你如何玩转电影宫↓

 ↓戛纳时光独家VLOG3：《火箭人》首映排长队↓

　　因为日程很满，但记者们还是抽出时间为你带来精彩的vlog内容，让我们和Stephanie一起畅游戛纳吧！

　　大家快快留言想看到什么戛纳的什么内容，Stephanie会尽力拍给大家哈。

作者：Stephanie Wu,   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 第72届戛纳电影节 戛纳时光
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

-1.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

在线播放

第72届戛纳电影节

第72届戛纳电影节 (2019)

-1.0

在线播放

相关专题

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

巩俐&刘涛戛纳电影节开幕红毯争艳

全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古

41
戛纳电影节开幕，在开幕红毯上，女明星的表演时刻开始了
3

大量《复联4》未公开剧照首曝光

退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂

16
今日为《复联4》制作特效的数字王国独家曝光了多张从未..
4

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..
5

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..

查看更多