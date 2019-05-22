时光网讯
第72届戛纳电影节日程已经过半，时光网记者Stephanie带来新鲜出炉的第四期Vlog，这期是关于刁亦男
导演的新作《南方车站的聚会》
，更多关于影片主创比如胡歌
、桂纶镁
、廖凡
、万茜
的独家专访，欢迎关注时光网了解详情。
当天《南方车站的聚会》
为媒体朋友特别加映了一场放映，因为观众实在太热情，一般早晨八点半的放映，六点半就要来排队了，小编揉揉睡眼惺忪的双眼，起太早没睡醒，辛苦了！
当然能看到刁亦男导演的新作，一切都是值得的。Stephanie独家奉上影片点评：看完电影我们会明白，为何《南方车站的聚会》
会受到评委的青睐，入围戛纳主竞赛单元，因为刁亦男导演他在光影的运用跟叙事相结合，带出了很多耐人寻味的部分，四位主演更是表现出色，大家一定会看到非常不一样的胡歌，桂纶镁在电影里用眼神、用表情就非常深刻传达出角色的不安和惶恐。
总之一句话点评，这部电影在艺术形式上，在叙事上，在演员演出上都有非常完美的结合。
大家快快留言想看到什么戛纳电影节的内容，Stephanie会尽力拍给大家哈。
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因为日程很满，但记者们还是抽出时间为你带来精彩的vlog内容，让我们和Stephanie一起畅游戛纳吧！
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