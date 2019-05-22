2019-05-22 22:08:20 来源：Mtime时光网
已浏览完所有图片，您可以：重新浏览进入新闻频道
《复联4》主创出席中国影迷盛典
第九届北京国际电影节圆满闭幕
《复联4》中国午夜场影迷狂欢
香港金像奖颁奖礼红毯群星闪耀
首支预告片
编辑：汀
导演：J·J·艾布拉姆斯
主演：黛茜·雷德利
在线播放
Mark Hamill
查看影人作品 >
Billy Dee Williams
验证码：
PetterLang
13分钟前
请这个系列结束吧，谢谢
光影透心8分钟前
相见不如怀念
M_1412201035327634799
30分钟前
真心没什么意思，还是前传的有意思，各种新鲜事物。现在就搞个原力正邪对抗，然后吃老本，搞个3部曲，把之前的剧情重新再来一遍~~ 感觉绝地武士就是个坑，就算打赢了。以后再来个坠入黑暗的，再打一次
笑着的伤疤
1小时前
第5张怕是Hux把他干爹叫回来继续领导第一秩序了（你不是在金刚狼3里差点亲手杀了狼叔结果被受不了逼逼的狼叔提前反杀了）第7和8张那是星战幕后拍摄标配了——哪怕是高温，奇形怪状的外星造型也不能乱。
天堂电影院Re
不知道2DB又有什么骚操作了。
新世界077
2小时前
又在向老的星球大战致敬了......
想长胖1小时前
就是把4~6的故事剧情打散再组合了一遍
克里斯照破
八这么烂，九估计也好不到哪里去，主要是难以把稀烂的情节圆回来。还是重拍或者重启吧。
义气的诺斯布奇
看了这个发现前传还是不错的
钢铁法老
神特么凯伦·洛
homeland999
老情怀卖了继续卖年轻的情怀……。
众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场
全球明星云集 最年轻评委艾丽范宁长裙复古
退休老农灭霸大特写 AI为角色眼神赋予灵魂
灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！
最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕
查看更多