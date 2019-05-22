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天行者归来！《星球大战9》发新剧照

蕾伊&凯洛伦登杂志封面 沙漠片场照看着都热

2019-05-22 22:08:20 来源：Mtime时光网

在片场照中，看到演员们在沙漠中演出，格外炙热，这是大结局的戏份，整部电影前期拍摄耗去6个月的时间

首支预告片

　　时光网讯 《星球大战9：天行者崛起》发布一组杂志封面和剧照、片场照，天行者卢克（马克·哈米尔饰）现身，同时登场的还有兰多，由81岁的比利·迪·威廉姆斯出演。据悉，这是《星球大战》后三部曲的终结篇，之后会有另外的《星球大战》三部曲开启，不过故事没有关联了。

　　更新的《星球大战》三部曲，由《权力的游戏》制片人DB魏斯、大卫·贝尼奥夫担任编剧和制片人。

　　在片场照中，看到演员们在沙漠中演出，格外炙热，这是大结局的戏份，整部电影前期拍摄耗去6个月的时间，期间因为改剧本延后两个月，是一段相对漫长的旅程。

　　据悉，《星球大战9：天行者崛起》定于2019年12月20日北美公映。




   编辑：汀

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关键词： 星球大战9 剧照
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