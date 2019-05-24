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戛纳专访廖凡：我和昆汀的下巴谁更弯一点？

主竞赛单元《南方车站的聚会》主创专访

2019-05-24 15:08:10 来源：Mtime时光网

廖凡作为中国青年演员中的实力派演员，主演新片《南方车站的聚会》入围戛纳主竞赛单元，他之前与刁亦男合作的电影《白日焰火》曾拿下以及最佳男演员大奖。


　　时光网戛纳讯 刁亦男执导《南方车站的聚会》入围戛纳主竞赛单元，影片由胡歌廖凡桂纶镁、万茜主演，讲述了警察（廖凡饰）抓捕逃犯周泽农（胡歌饰）的故事。

　　廖凡作为中国青年演员中的实力派演员，与刁亦男合作的电影《白日焰火》曾拿下柏林电影节金熊奖（最佳影片），以及最佳男演员大奖。换句话说，廖凡是中国为数不多的柏林电影节影帝。

　　再次和刁亦男导演合作，并且再度入围欧洲三大电影节的主竞赛单元，廖凡有什么感受？对于自己饰演的这个角色，廖凡又有什么创作心得呢？让我们走进这次专访——

Ｍtime：请廖凡老师跟时光网友打个招呼。

廖凡：时光网的朋友们，大家好，我是廖凡。


Ｍtime：去年您的《江湖儿女》也入围了主竞赛单元，再次来到戛纳电影节的感受？

廖凡：嗯 应该更放松吧，连着来，肯定会要更享受一些，当然之前可能也来过几次就是不同的时间和不同的电影来的。我其实在去年我们上红毯之前的时候，旁边走过的是马丁西科塞斯，他让我会更惊喜，因为他的电影基本上都是每部都看过，而且陪伴了我的成长的经历，所以还是非常非常崇拜的。

当然今年就是我们一下车就看见昆汀从旁边过去了，然后老有朋友说昆汀的下巴跟你这个下巴谁可能会更弯一点。


Ｍtime：有昆汀这样的大导演在戛纳电影节看你的电影，感受如何？

廖凡：我觉得在电影节影人相互去看电影都是很正常的事情，当然你要是说他享不享受，他还是很享受他的观影的过程的，因为他就坐在我的前排，他的动静也比较大，没有特别的动作然后就是哈哈笑啊，觉得他很享受这个电影，因为这个电影的风格化很强烈，然后又是黑色电影，所以他应该非常的享受。

Ｍtime：《南方车站的聚会》中的什么元素吸引自己再次和导演合作？

廖凡：因为在《白日焰火》之后，我一直期待着再次的跟他合作。然后他的动作也比较慢，每次去试探的问他的时候他都说在写在写。我看到剧本的时候，他也给我打了预防针，他说你要有一些心理准备，我的角色不是很重要，我说可以没问题。

他就说是一个警察队长，我就看了一圈剧本，然后看完了以后我就非常喜欢，因为剧本很吸引人，而且跟我之前看过他的剧本都不太一样，都不一样不相同整个的结构，包括能预想到的叙事的这种手段拍摄的方式，就是空间会非常的大，而且你会够感觉到拍摄会很艰难，百分之九十五的戏可能都是在晚上。

然后里边有很大的群众调度的场面，你一下就觉得他怎么会写这么一个故事，或者是他这个故事，在这么短时间内要说这么多的元素会是一个什么样，就很有兴趣想跟他去拍摄。


Ｍtime：能聊聊再次合作对刁亦男导演的感受吗？

廖凡：我觉得在拍《白日焰火》的时候。我感觉是他带我认识了这个电影的更多的可能性，重新认识了电影，因为之前我拍的电影也不是很多，那么在拍这个电影的时候，我觉得其实是他又带着我去学习了一下电影。

你们可能对刁导不了解，其实刁导以前就当过男一号，就是于利伟导演有一个电影他当男一号，他比我当男一号要早。所以他才会对演员的调控那么有经验，其实他对演员的限制都是很小的都是很小的，而且是会不会让你非得要怎么样，是非常宽松的，而且他会在拍摄之前已经把他的意图，所有都已经和演员做过一次完整的沟通，为了节省在现场再去沟通的时间。

Ｍtime：您觉得您在电影中的自我突破？

廖凡：我觉得其实在这个电影当中，在有限的空间和有限的台词当中，像这样的人物更应该完全融入到你身边的那些非职业演员当中去，如果要是别人不认识你，就不应该让人在里边找出你自己来，就在一堆人当中，你就不应该被人认出来，才是一个最好的隐藏的办法。所以我也努力的做了，但是可能不知道隐藏怎么样。

Ｍtime：《白日焰火》之后，再次和桂纶镁合作的感受？

廖凡：其实我在这个电影当中跟她只有一场戏的对手，而且是我坐在车的前面，她坐在车的后面，我根本就看不见她，但是我确实感觉得到，她在这个戏的创作当中，她也是在努力的去寻找一种方式去做到一个突破自己。

小镁是在去年2月初已经去到武汉，一直在那儿体验生活，学习当地的语言，那么我可能再晚他两个月以后才去，那个时候她已经把武汉话说得非常的地道了，让我们所有的人都很有压力。

Ｍtime：为戏体验生活学习当地方言是吗？

廖凡：因为你不能让所有里边的非职业演员都说一口不太漂亮的普通话，我觉得那样会更奇怪。而且我们也想过是不是我演的这个人在里边说点东北话，或者说点别的语言也可以，因为他对我的限制非常小，他说你随便，你想说哪种话都可以。

其实所有一线的警察在一线工作的，基本上他们都会说本地话，不然的话他是没法跟本地的群众去沟通和交流的，我去体验生活的，警局里边也有外地的警察调到湖北来，虽然他其实都是湖北人，但是湖北的方言有很多种。

警察是恩施人，我不知道你有地理概念吗，离四川很近。但是他到这儿来以后，他的领导就会说，你要必须很迅速的学会本地话，然后我也觉得我学得非常好，但是他们都嘲笑我说你说的是四川话。



Ｍtime：您未来有转型的计划吗？比如做导演？

廖凡：才华还不够慢慢累积吧，现在这个岁数慢慢累积。当编剧也来不及了，因为有刁导这样的人，不需要我再去学习编剧了。而且我特别喜欢他在这个影片当中的几段，特别个人的那种情绪的表达，特别特别诗画我觉得。

作者：Jami Philbrick,Stephanie Wu   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 戛纳电影节 廖凡 专访 南方车站的聚会 JamiPhilbrick StepheanieWu
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