有记者表示，影片中对于曼森家族有着详细的描述，导演是怎样做的前期准备工作？昆汀说他觉得这个家族的所作所为是深不可测的，“这也是为什么我们会想要进一步探索这件事，我做过很多调研，他怎么才能招募那么多年轻的男孩女孩当他的信徒？”





昆汀在现场也给了影片原型人物波兰斯基导演高度的赞扬，“我认为他是他们那一代导演中，最性感的一位！我超级喜欢《罗斯玛丽的婴儿》！”不过当记者问起，拍摄本片有没有与波兰斯基本人讨论或咨询过，毕竟这个片儿演的是他家里的私事，昆汀回答得斩钉截铁、言简意赅：“没有。”





小李的看法是，通过把焦点放在好莱坞的2位小人物身上，昆汀实际上是在庆祝这个他从小身在其中长大的产业。“本片是部对于电影产业的情书，”小李说，“我们研习了许多昆汀非常喜欢的演员，无论是在大银幕还是小荧幕上，都对于他产生了宏大的艺术影响。这也是我们的故事最动人的地方，我们能在电影行业工作，也非常幸运。”





小李和皮特在现场 他在片中的表现非常抢眼，虽然已经有奥斯卡小金人在握，但他依然极为谦虚，说自己可以理解所饰演的过气电视明星Rick Dalton，明白他的“失败感”，“我特别理解这个角色，我是在这个电影产业中成长的，产业在进步，他却被落下了。而对于我自己来说，我特别清楚自己所在的位置，我知道自己有多幸运”。





毋庸置疑的是，小李子和皮特这两位美国顶级流量男神的首次合作，对于双方来说都是非常满意的。在皮特看来，“非常轻松，非常有趣，和你对戏的人是顶级中的顶级，我们也会因为彼此间共同的经历而大笑，希望可以有机会再合作。”



