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昆汀"好莱坞往事"发布会现场撒狗粮

“波兰斯基超性感 但我没跟他聊过本片”

2019-05-23 16:25:38 来源：Mtime时光网

发布会上，昆汀活泼得不像个享誉世界的导演，而像个单纯的电影爱好者，对于记者问题的回答也是完全不吝直白
　　时光网戛纳讯　如果说近年来戛纳电影节上最火热的一次新闻发布会，除了昆汀·塔伦蒂诺导演的《好莱坞往事》，简直是无出其右。在这一次堪称为顶级阵容的发布会上，除了昆汀本人，“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特与“小丑女”玛歌特·罗比等一众主创悉数亮相。

　　发布会上，昆汀活泼得不像个享誉世界的导演，而像个单纯的电影爱好者，对于记者问题的回答也是完全不吝直白。当被问到为什么身为影片女主角莎朗·塔特的扮演者，罗比在本片中戏份却并没有想象的多时，他直接指出，“我拒绝你的这个理论”，毫不掩饰地皱起了眉头。

昆汀的妻子也出现在现场

　　而罗比则试图稍微绕着圈子回答，挽回一下尴尬的局面，“我在银幕上的表现，都是对莎朗的致敬。而能在影片中表现她美好的一面，是不需要那么多台词的。”

　　有记者表示，影片中对于曼森家族有着详细的描述，导演是怎样做的前期准备工作？昆汀说他觉得这个家族的所作所为是深不可测的，“这也是为什么我们会想要进一步探索这件事，我做过很多调研，他怎么才能招募那么多年轻的男孩女孩当他的信徒？”

　　昆汀在现场也给了影片原型人物波兰斯基导演高度的赞扬，“我认为他是他们那一代导演中，最性感的一位！我超级喜欢《罗斯玛丽的婴儿》！”不过当记者问起，拍摄本片有没有与波兰斯基本人讨论或咨询过，毕竟这个片儿演的是他家里的私事，昆汀回答得斩钉截铁、言简意赅：“没有。”

　　小李的看法是，通过把焦点放在好莱坞的2位小人物身上，昆汀实际上是在庆祝这个他从小身在其中长大的产业。“本片是部对于电影产业的情书，”小李说，“我们研习了许多昆汀非常喜欢的演员，无论是在大银幕还是小荧幕上，都对于他产生了宏大的艺术影响。这也是我们的故事最动人的地方，我们能在电影行业工作，也非常幸运。”

小李和皮特在现场

　　他在片中的表现非常抢眼，虽然已经有奥斯卡小金人在握，但他依然极为谦虚，说自己可以理解所饰演的过气电视明星Rick Dalton，明白他的“失败感”，“我特别理解这个角色，我是在这个电影产业中成长的，产业在进步，他却被落下了。而对于我自己来说，我特别清楚自己所在的位置，我知道自己有多幸运”。

　　毋庸置疑的是，小李子和皮特这两位美国顶级流量男神的首次合作，对于双方来说都是非常满意的。在皮特看来，“非常轻松，非常有趣，和你对戏的人是顶级中的顶级，我们也会因为彼此间共同的经历而大笑，希望可以有机会再合作。”

　　而在发布会现场，当聊起自己自拍摄《低俗小说》以来这些年的变化，昆汀也毫不吝啬地发起了狗粮，“我六个月之前刚结婚，（新娘就是片中饰演小李子妻子的以色列模特Daniella Pick），我从来没结过婚，现在我明白大家为什么都要结婚了，我一直在等着那个完美的女孩呀。”而此时此刻，他的新婚妻子就在台下坐着，引起了记者们艳羡的嘘声。

作者：Jami Philbrick,甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞往事 昆汀·塔伦蒂诺 莱昂纳多·迪卡普里奥 小李 布拉德·皮特
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