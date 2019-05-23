网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

诺兰新片开机！主演是新"蝙蝠侠"帕丁森

首位黑人男主 宝莱坞女星加盟 卡司空前多元

2019-05-23 07:40:47 来源：Mtime时光网

克里斯托弗·诺兰新作宣布开机，片名定为《Tenet》（信条），主演阵容空前多元化，包括约翰·大卫·华盛顿、新“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比齐、“快银”亚伦·泰勒-约翰逊等。

　　时光网讯 克里斯托弗·诺兰《敦刻尔克》后的最新力作终于确定片名为《Tenet》（信条），并在今日宣布开机，影片将继续使用IMAX摄影机拍摄。

　　随着拍摄开始，《Tenet》的演员阵容同时公布，诺兰这次的卡司选择空前多元化。先前曝光的《黑色党徒》男主角约翰·大卫·华盛顿、新一代“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森伊丽莎白·德比齐《寡妇联盟》《银河护卫队2》）三位担任主演。


　　新的卡司名单还包括首次参与好莱坞电影的宝莱坞女星Dimple Kapadia，漫威宇宙“快银”亚伦·泰勒-约翰逊《海扁王》）、法国女星克蕾曼丝·波西《天才》《127小时》《杀手没有假期》），以及诺兰的老搭档迈克尔·凯恩（《黑暗骑士》）、肯尼思·布拉纳（《敦刻尔克》）。


　　这部新作在开拍阶段保持着诺兰作品一贯的神秘感，直到影片上映前都不会透露太多细节。唯一确定的消息是，该片不是此前盛传的“《西北偏北》式爱情动作片”，而是一部“庞大的、新颖的、动作商业大片”。

　　《Tenet》已定档2020年7月17日上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 克里斯托弗·诺兰 罗伯特·帕丁森
关注时光网微信

相关电影/影人

克里斯托弗·诺兰

克里斯托弗·诺兰

Christopher Nolan

职业：导演 | 演员

查看影人作品  >

罗伯特·帕丁森

罗伯特·帕丁森

Robert Pattinson

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

约翰·大卫·华盛顿

约翰·大卫·华盛顿

John David Washington

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

伊丽莎白·德比齐

伊丽莎白·德比齐

Elizabeth Debicki

职业：演员

查看影人作品  >

Dimple Kapadia

Dimple Kapadia

职业：演员

查看影人作品  >

亚伦·泰勒-约翰逊

亚伦·泰勒-约翰逊

Aaron Taylor-Johnson

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

克蕾曼丝·波西

克蕾曼丝·波西

Clemence Poesy

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

李宇春&景甜亮相《悲惨世界》戛纳红毯

众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场

43
首映礼红毯简直是大型秀场，很多女明星简直是使出了浑身..
2

雷神发飙！《复联4》更多高清剧照曝光

灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！

30
《复联4》上映20多天，越来越多的剧照和幕后图片陆续曝..
3

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
4

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
5

李宇春&吴彦祖亮相《火箭人》戛纳红毯

蛋蛋胸肌壮硕 还有"穿越"的中国古代人？

39
戛纳电影节非竞赛展映影片《火箭人》举行首映礼，主创成..

查看更多