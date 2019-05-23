2019-05-23 07:40:47 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
Christopher Nolan
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Robert Pattinson
John David Washington
Elizabeth Debicki
Aaron Taylor-Johnson
Clemence Poesy
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玄武門漂流記
8分钟前
为什么叫5方
公众号口袋电影
21分钟前
诺兰新作，新蝙蝠侠，帕丁森未来几年资源爆表！
小王子1996
30分钟前
动作商业片啊，好期待~~希望是盗梦空间那种的
木之本樱
42分钟前
不是特效片的话，那很快就能看到了。
T1000
44分钟前
这厮资源真是爆棚
T100043分钟前
我说嫩牛五方
dis·
58分钟前
请不要天朝特供3D。。。。
万部目标
1小时前
阵容一般化啊，应该是诺兰电影阵容最差的吧，除了处女作，虽然很喜欢诺兰，但隐约感到一丝不安，如果大老板非常看好这部作品的话，不可能同意这种阵容的
天晴了_
看来罗伯特帕丁森又要走上人生巅峰了 主演了这个还即将出演新蝙蝠侠 钱途无量啊
喜欢说真话
Tenet内容是怎样的？
关飞羽
诺兰出品，必属佳片。
众多女明星格外妖娆 红毯成为大型秀场
灭霸的大刀 钢铁侠的盾牌 惊队的战斗力！
最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕
昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场
蛋蛋胸肌壮硕 还有"穿越"的中国古代人？
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