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大学生创业电影《当我们海阔天空》首映

讲述学生们从平凡到传奇的蜕变 6.6全国上映

2019-05-23 09:20:42 来源：Mtime时光网

大学生创业电影《当我们海阔天空》北京首映，电影讲述了大学生们用365天完成了从平凡到传奇的飞跃。影片将于6月6日全国上映。
       

《当我们海阔天空》终极预告

时光网讯 5月22日，反映新时代大学生敢闯会创的青春励志电影《当我们海阔天空》，在中国传媒大学报告厅举办北京地区首映式。该片以高等教育改革发展为背景，以中国“互联网+”大学生创新创业大赛为载体，塑造了新时代的中国青年英雄形象，影片将于6月6日全国上映。

      影片在教育部高教司指导下，讲述了草根学生在初心与挑战的驱动下，一无所有踏上追逐梦想之旅，在学业拼搏、职场跌宕、商海沉浮的时空切换之间，历经爱情冰封、兄弟反目、险恶竞争、濒临绝境、前程幻灭等巨大人生考验，虽遍体鳞伤，却多次突破自我极限，并且用心整合了大学、投资人与企业家等社会核心资源。365天完成了从平凡到传奇的飞跃。在成就自己青春梦想的同时，以创新模式帮助乡村百姓实现财富大增的梦想。

       此外，片中老师角色塑造也是一大亮点。最值得一提的是，年近百岁的中国教育学界泰斗、中国高等教育学奠基人潘懋元先生本色出演，振聋发聩的台词，尽释大学立德树人之根本。另外两位老师的饰演者，也将新时代高校教师逐大学之梦、担大学之责的形象演绎的淋漓尽致。

      为了配合人物形象设定，片中主角名字别有深意：李想（理想）、凌云（凌云壮志）、梦媛（梦圆）、钱大旺、吴莲王（互联网）、钟国兴（中国兴）等，不只是一系列美好名词的谐音，所代表的更是这个时代的“标本”与发展。

      在首映式上，影片总监制吴岩以开讲一堂“大学生创新创业课”的独特形式，作精彩致辞。并用课堂点名的方式，随机邀请影片主创人员上台，与现场观众进行互动。

      作为影片人物原型之一的大学生创客，北京理工大学创新创业优秀学生代表也登台分享自己的创业故事。谈及对影片的感受，学生代表直言：“这就是我们真实的创业历程”。

   编辑：隐饮

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关键词： 当我们海阔天空 首映
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当我们海阔天空

当我们海阔天空 (2019)

0.0

导演：娄毅

主演：刘秋实 刘奕畅

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