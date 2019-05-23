《哥斯拉2：怪兽之王》发布中国版终极预告及海报,四大远古巨兽集体登场，哥斯拉、摩斯拉、三头王者基多拉、拉顿纷纷秀出最强必杀技.





同时曝光的中国版终极海报，四大怪兽以战斗姿态集体登场，并且与书法“哥斯拉”三字纠缠在一起，凸显艺术感的同时又不失霸气，影片的预售目前已全面开启。





《哥斯拉2：怪兽之王》的故事背景承接前作《哥斯拉》，在没有怪兽出没的时间里，人类获得了短暂的和平。但这并没有阻止怪兽们觉醒，反而更加来势汹汹。但突然接连出现在人类眼前的怪兽纷纷证明了一件事：它们才是地球的真正霸主，不论是地球的守护者还是毁灭者，战至最后的一位才能成为怪兽之王，“统领”全世界。如此野性的竞争模式，自然有更多高能镜头表现，激烈程度爆表的打斗场面伴随着鼓点逐渐引燃整段预告。





正当帝王组织也一筹莫展之际，期望寻求巨兽的庇护，久违的主角哥斯拉突然出现，为战局带来转机。从海面跃出后，它即用标志性的原子吐息大招宣告自己的归来，巨型蓝色光柱直冲云霄，点亮整片天空，可谓霸气十足！而击败基多拉正是抑制这次怪兽袭击的关键，两位王者巨兽的正面对决就此打响，在城市中一分高下，证明谁才是真正的怪兽之王。



