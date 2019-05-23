《X战警：黑凤凰》曝光“杀气爆发”新预告，主创“凤凰女”、“一美”、“法鲨”齐聚伦敦，掀起新一轮X战警热潮。





在最新预告中，愤怒和激情让凤凰女琴·葛蕾的力量越变越强，无法控制的力量也让她逐渐黑化，与其他X战警分裂对抗。饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊曾表示，“（X战警）就像是一个大家庭一样”，然而在这部影片中，导演西蒙·金伯格创造出更紧张、更情绪化的戏剧冲突——曾经并肩作战的家人分崩离析，面临“人性”的拷问。





电影上映在即，作为《X战警》系列20年来最高潮之作，备受粉丝喜爱的次代阵容继续在全球开启宣传旅程。詹姆斯·麦卡沃伊、迈克尔·法斯宾德、苏菲·特纳和新加盟的杰西卡·查斯坦现身伦敦市中心，高颜值合影堪比时尚大片。而这几位主要演员的聚首也令粉丝们纷纷高呼“神仙组合”、“超级期待影片中四人组碰撞出的火花。”





《X战警：黑凤凰》主创伦敦合影 在伦敦宣传过程中，詹姆斯·麦卡沃伊和迈克尔·法斯宾德还合体接受了采访，现场揭秘影片背后的故事，引发粉丝们对电影剧情的强烈期待。饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊表示，“这部电影的有趣之处在于，我们处理矛盾的过程有真正能让人们产生共鸣的地方”。





迈克尔·法斯宾德不仅提到万磁王与快银的父子关系，表示正在“互相了解对方”，还现场爆料，直言“艾瑞克很孤独，但查尔斯是他永远的朋友”，“鲨美”版EC在影片中将会有怎样全新“相爱相杀”的戏码，可谓值得期待。