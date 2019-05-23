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《X战警：黑凤凰》新预告杀气爆发！

"凤凰女""法鲨"一美"等主创齐聚伦敦宣传

2019-05-23 10:04:28 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》曝光“杀气爆发”新预告，主创“凤凰女”、“一美”、“法鲨”齐聚伦敦，掀起新一轮X战警热潮。
       

《X战警：黑凤凰》主创伦敦合影

时光网讯 超级英雄大片《X战警：黑凤凰》将于6月6日登陆全国院线，今日片方发布“杀气爆发”版预告，凤凰黑化与X战警正面对抗，全体变种人危机降临。此外，主创“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“法鲨”迈克尔·法斯宾德、“凤凰女”索菲·特纳、“劳模姐”杰西卡·查斯坦和导演西蒙·金伯格已悉数抵达伦敦，掀起新一轮X战警热潮。

      在最新预告中，愤怒和激情让凤凰女琴·葛蕾的力量越变越强，无法控制的力量也让她逐渐黑化，与其他X战警分裂对抗。饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊曾表示，“（X战警）就像是一个大家庭一样”，然而在这部影片中，导演西蒙·金伯格创造出更紧张、更情绪化的戏剧冲突——曾经并肩作战的家人分崩离析，面临“人性”的拷问。

      电影上映在即，作为《X战警》系列20年来最高潮之作，备受粉丝喜爱的次代阵容继续在全球开启宣传旅程。詹姆斯·麦卡沃伊、迈克尔·法斯宾德、苏菲·特纳和新加盟的杰西卡·查斯坦现身伦敦市中心，高颜值合影堪比时尚大片。而这几位主要演员的聚首也令粉丝们纷纷高呼“神仙组合”、“超级期待影片中四人组碰撞出的火花。”

       

《X战警：黑凤凰》主创伦敦合影

在伦敦宣传过程中，詹姆斯·麦卡沃伊和迈克尔·法斯宾德还合体接受了采访，现场揭秘影片背后的故事，引发粉丝们对电影剧情的强烈期待。饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊表示，“这部电影的有趣之处在于，我们处理矛盾的过程有真正能让人们产生共鸣的地方”。

       迈克尔·法斯宾德不仅提到万磁王与快银的父子关系，表示正在“互相了解对方”，还现场爆料，直言“艾瑞克很孤独，但查尔斯是他永远的朋友”，“鲨美”版EC在影片中将会有怎样全新“相爱相杀”的戏码，可谓值得期待。

   编辑：隐饮

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关键词： X战警：黑凤凰
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