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独家专访《漫长的过程》主演查理兹·塞隆

“约会对方嫌我太高，还说没看过我的电影”

2019-05-23 10:15:33 来源：Mtime时光网

查理兹·塞隆和时光网聊了聊她的新喜剧《漫长的过程》，她最糟糕的约会，以及在现实中能够让她开心的事物。
      时光网讯 五届金球奖提名以及两届奥斯卡提名（并且凭借2004年那部《女魔头》分别获得两个奖项）得主查理兹·塞隆，拥有一段备受赞誉的演艺生涯，作品遍布了几乎每一种电影类型。

      塞隆最新作品叫做《漫长的过程》，一部由乔纳森·莱文执导的浪漫喜剧。影片聚焦美国国务卿，也就是塞隆饰演的Charlotte Field。当发现受人摆布的现任总统（鲍勃·奥登科克饰演）不愿意连任，她决心竞选美国总统。她开始准备的时候，联系到了Fred Flarsky（塞斯·罗根 饰演），一位充满天赋却处于失业状态的调查记者，而Charlotte小时候曾经当过他的保姆。在雇佣Fred作为讲稿作家后，他们之间暗藏的吸引力再度被点燃。而他们之间权力和地位的不平等，也导致了各种问题。

      日前，时光网在洛杉矶比弗利山庄酒店采访了塞隆，聊了聊她的新片《漫长的过程》，她和罗根之间的化学反应，她在银幕之外的幽默感，以及她现实生活中最尴尬的约会。

正式预告片

时光网：你参与这个项目很多年了，剧本还在筹备的时候你就加入了，后来又经过了修改。你从哪些方面感受到Charlotte就是这个时代的缩影？

查理兹·塞隆：我在拍摄这部电影的时候，总是想要从她身上挖掘出符合每个女性的共性特质。这不仅仅是因为她要竞选总统，同时她也代表了女性，我希望她看上去非常现代。

      对我来说，我认为一个现代女性并不一定是一个非常努力的女性，不单是指那种想要独立，或者可以对男性硬气的女性。那不意味着现代女性。我认为现代女性是那种想要获得尊重，或者能够作为女性被欣赏的。我觉得对于电影来说，终极的浪漫就是能够满足所有这些，同时仍然会有男性因此欣赏你并且爱上你。



时光网：《漫长的过程》因为你和塞斯·罗根的化学反应——不管是戏剧性的，还是男女之间的——真的很棒。而且后者也让很多人意外。你在一开始对此会有怀疑吗？你最开始和塞斯见面的时候有相似的感觉吗？

查理兹·塞隆：我只是说我自己，我不认为演员在读剧本的时候会考虑化学反应，我不认为我们是这么看待剧本的。我也会说这其中有一些误解，那就是为了所谓的化学反应，你必须对你的合作演员有性吸引力。我觉得这是一种巨大的误解。

      我已经和很多男演员拍了很多电影，其中有一些人我不是非常合得来，但最终的效果也充满了化学反应，而且电影也非常好。所以我觉得演员会意识到，我们有一部分工作是要像演员一样进行的，你不能走进片场然后说，“他不喜欢我，所以整部电影都毁了。”你必须调整自己，你必须承受这种压力然后调整自己。

      塞斯和我都非常注意这点，因为我们都很尊重对方，也很喜欢对方，在一起也度过了很快乐的时光，到现在还有联系。所以回答你的问题，我对塞斯非常尊重，因此类似Charlotte的女人也会对他有所尊重。当你尊重另一个人的时候，会自然而然地进入浪漫的状态。

时光网：现实中你做过保姆吗？

查理兹·塞隆：没有真正做过。我现在会帮忙照顾朋友的孩子。我记得那是个男孩，他正好学会说话。我喜欢挑战自己，所以我想，“我要教这个孩子一个单词，可以让他惊到他爸妈。”所以他在浴缸里，拿着橡胶鸭，我跟他说，“duck，duck，duck”，最后他只会说“fuck”（笑）。但是我后来没告诉我朋友。这种事情会发生，而且我会喂宝宝薯条，我想孩子妈妈也不会希望我做这种事情吧。所以如果给我的保姆技能打分的话，肯定不会有好成绩吧。



时光网：《漫长的过程》讲述的是权力的不平等，以及一个怪胎与一个成年人重逢后的心动。你对这个主题有共鸣吗？

查理兹·塞隆：其实我在高中的时候就被视为怪胎。我没有男朋友或者恋人，但是我有过几次暗恋。我有一次喜欢一个特别性感的家伙，就是你能想象到的性感男孩，但是他完全没注意到我。后来我开始和其他怪胎约会，我受到了重视，这也为我增添了更多吸引力。所以我对怪胎有吸引力，对我来说他们也很性感。

时光网：现实生活中你和男性有什么印象深刻的交往经历吗？他们会害怕你吗？

查理兹·塞隆：我的人生中——不是最近，但是确实在我过往经历中——拥有让自己变得卑微一些以此让一段感情更加顺利的经历。我长大后开始不管这些了。是的，当然我有过这样的感觉，那就是如果我让自己变得不那么强势或者重要的话，我的爱情可能会变得更好。但接下来你就会意识到，你的生活并没有发挥出你应有的潜能，然后你会怨恨他人。这非常恐怖。所以我宁愿单身也不愿去憎恨其他人，仅仅是因为一段爱情而没办法成为我想做的人。你应该能猜到那是谁吧（笑）。

时光网：你现实中最差劲的一次约会体验是怎么样的？

查理兹·塞隆：我最差劲的约会……天啊（停顿，思考）。好吧，其实这不算是约会，当时为了慈善事业，竞拍了一次和我共进晚餐的机会，这个人就出现了。他非常慷慨，因为他显然非常有钱，而且捐赠了非常慷慨的一笔数目。但是他真的以为他会和我拥有一场约会。而我并没有做好准备。

      最后那个晚上，我意识到我其实正在和他约会，不管我喜不喜欢，因为这个男人所描述的“我和查理兹·塞隆约会了，我告诉她我有多么厉害。”然后一整晚他就在说类似的话，“你知道，我不喜欢金发女郎，你真的太高了，”以及“我没看过你的任何电影。”所有对话都非常消极（笑）。可能他觉得这些话会给我留下深刻印象吧。然而我这样称呼他，“老兄”（笑）。总之，我想说的就是这些，这就是很差劲的经历了（笑）。

时光网：你怎么形容你的幽默感，你认为最搞笑的事情是什么？

查理兹·塞隆：我有点坏（笑），我觉得别人摔倒的时候很好笑。为什么我们会认为别人摔倒很好笑？我的家里充满了笑声——当别人伤到了自己，这种时刻总是很欢乐。我最好的朋友和我经常做出这样可怕的行为，我们趁着对方不注意的时候，经常彼此推来推去，而且特别用力（笑）。但是我们必须停止这种恶作剧，因为结局真的会很惨。

      有一次在澳大利亚机场，我被一阵风吹到脸朝下倒下，我当时疼得流了眼泪，我们看着对方，心想“以后我们不能再这么做了”。但是我喜欢这种事情里的幽默感，我觉得我是个喜欢运动的人，所以我喜欢那些体能非常好的人。我希望每个人都能让我笑起来。这也是我融入任何人的方式：你可以逗我笑吗？否则，我不想在这呆下去了（笑）。

时光网：电影里有一幕很好笑，Charlotte非常喜欢《沉睡野人》这部电影，她说她自己是“沉睡女野人”，在冰封状态中经历了数十年，然后醒来时，周遭都是一些她无法理解的流行文化。你本人也忙于工作，你对此会有相似的感触吗？

查理兹·塞隆：当然有，这就是我的生活！很大一部分原因是，我从小时候，到了青春期乃至成年后的一段时间，都在一个充满制裁的国家里长大。我成长环境里并没有很多流行文化，我们接触不到什么食物，我们并没有音乐选秀或者真人秀，唱的歌曲也都是不要在太阳城玩耍，所以作为孩子我的童年和大家不同。但这也不意味着我是完全被孤立的，但我现在意识到，相比我的美国朋友，我当时接触的事物太少了。我在我的朋友圈里经常扮演着这样的角色，总是会问：“什么？那是谁？”

      当然我和孩子在一起的时候情况更严重，他们就是完全不同的一代。他们说到一个名字，我的反应通常是“我要谷歌一下，确保这个人对他们来说是安全的。”后来我觉得歌曲就像12岁小孩唱的歌，我当时就放下心了。但是是的，我总是不断地感受到我和流行文化正在玩猫鼠游戏，我总是在不停追赶它。“



时光网：你在工作的时候会很深思熟虑，那么你选择一部电影的标准是什么？

查理兹·塞隆：这部作品里有什么是可以惊到我的，而且我之前也从未尝试过的——那些我认为我可能做不了，但是想要去尝试的东西？我的意思是，我想要合作的导演、编剧和演员都很明确，但是我想如果你回望我的职业生涯，特别是最近十年，我尽力去尝试，不仅是为了我的观众，同时也是为了我自己，去重塑我自己，走到当下的舒适区之外。

      我做这行已经25年了，这个行业本身就非常狡猾。我非常自豪我能够再次获得成功，而且没有妥协。我很感动我拥有不是仅仅为了混口饭吃而工作的奢侈感，但我不认为这种优待是理所应当的。现在我很开心能站在这样的位置上说“好的，我想要做一些我从未想过我能做成的事情。”我从没想过我会再次拍摄一部浪漫喜剧。所以这很有趣不是吗，但同时也有些吓人。

作者按：你对《漫长的过程》感兴趣吗？你最好和最坏的约会经历是什么？欢迎大家在评论区留言哦。

作者：Brent Simon   编辑：en

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 查理兹·塞隆 漫长的过程
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查理兹·塞隆

查理兹·塞隆

Charlize Theron

职业：演员 | 制作人

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漫长的过程

漫长的过程 (2019)

-1.0

导演：乔纳森·莱文

主演：塞斯·罗根

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