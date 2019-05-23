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抗战片《八佰》海报首曝演员造型

色调黑白肃杀 演员持枪瞋目

2019-05-23 10:41:16 来源：Mtime时光网

海报黑白肃杀的色调，使战场的惨烈之态更加凸显，炮火纷飞中，演员们持枪瞋目，俨然一幅对敌作战的状态。
      时光网讯 今日，《老炮儿》导演管虎最新作品《八佰》发布“英雄本无名”系列人物海报，演员黄志忠欧豪王千源姜武张译杜淳魏晨李晨俞灏明角色造型首次曝光。电影将于7月5日全国上映。

      电影《八佰》取材于1937年淞沪会战最后一役，彼时，中日双方激战已持续三个月，上海濒临沦陷，第88师262旅524团团附谢晋元率420余人，孤军坚守最后的防线——四行仓库。对岸驻守的英军将领告诉正在带兵修工事的谢晋元，国军已全部撤走、日军即将合围，劝他们不要做无谓牺牲缴械撤入租界，谢晋元的回答是：“我们的魂可以离开我们的身，枪不能离开我们的手。没有命令，死也不退！”在被问到仓库内有多少人，为迷惑敌人，谢晋元答道：“八百人”。由此，“八百壮士”就成为了这只孤军的代号，被刻在历史长河里。

      八百壮士在四行仓库足足留守了四昼夜，抵抗住了日军多番进攻。在这些壮士中，很多人都是无名小卒，但他们无惧强敌孤军奋守的壮举，为中华民族留下一个有关血性和尊严的传说。

      此次影片发布的“英雄本无名”系列人物海报，既是演员造型的首度正式曝光，也是对由很多普通人组成的八百壮士的一次致敬。黑白肃杀的色调，使战场的惨烈之态更加凸显，炮火纷飞中，演员们持枪瞋目，俨然一幅对敌作战的状态。

      为了形态上更加接近1937年的将士，《八佰》的所有演员都需要提前进组训练、接受剧本围读，在封闭压抑的仓库待足6-8个月。400多名跟组演员更是在开拍前统一进行了长达7个月的军事训练。

   编辑：羊羊

关键词： 八佰 管虎
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