海报黑白肃杀的色调，使战场的惨烈之态更加凸显，炮火纷飞中，演员们持枪瞋目，俨然一幅对敌作战的状态。





电影《八佰》取材于1937年淞沪会战最后一役，彼时，中日双方激战已持续三个月，上海濒临沦陷，第88师262旅524团团附谢晋元率420余人，孤军坚守最后的防线——四行仓库。对岸驻守的英军将领告诉正在带兵修工事的谢晋元，国军已全部撤走、日军即将合围，劝他们不要做无谓牺牲缴械撤入租界，谢晋元的回答是：“我们的魂可以离开我们的身，枪不能离开我们的手。没有命令，死也不退！”在被问到仓库内有多少人，为迷惑敌人，谢晋元答道：“八百人”。由此，“八百壮士”就成为了这只孤军的代号，被刻在历史长河里。





八百壮士在四行仓库足足留守了四昼夜，抵抗住了日军多番进攻。在这些壮士中，很多人都是无名小卒，但他们无惧强敌孤军奋守的壮举，为中华民族留下一个有关血性和尊严的传说。





此次影片发布的“英雄本无名”系列人物海报，既是演员造型的首度正式曝光，也是对由很多普通人组成的八百壮士的一次致敬。黑白肃杀的色调，使战场的惨烈之态更加凸显，炮火纷飞中，演员们持枪瞋目，俨然一幅对敌作战的状态。





为了形态上更加接近1937年的将士，《八佰》的所有演员都需要提前进组训练、接受剧本围读，在封闭压抑的仓库待足6-8个月。400多名跟组演员更是在开拍前统一进行了长达7个月的军事训练。

编辑：羊羊