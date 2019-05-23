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章子怡从影20年做客戛纳“大师班”

感恩"良师益友"王家卫潸然泪下 愿演文艺片

2019-05-23 10:55:39 来源：Mtime时光网

章子怡从影20年做客戛纳“大师班”，她谈到王家卫是自己的良师益友，在自己最艰难的时候能够理解她，潸然泪下。章子怡称优秀的文艺片剧本她很愿意尝试，哪怕电影只能上映三天。
       

章子怡

时光网讯 当地时间5月22日，章子怡出席戛纳大师班，与来自全球的电影爱好者和影迷分享自己的星路历程。戛纳大师班（Cinema Masterclass）是戛纳电影节官方活动，含金量非常之高，位列戛纳电影节官方大师班均为国际知名电影人，本届阵容还包括阿兰·德龙、西尔维斯特·史泰龙、尼古拉斯·温丁·雷弗恩。

       章子怡是首位获邀的亚洲女演员，也是大师班创办以来的最年轻的女性电影人。章子怡和戛纳电影节渊源深厚。自2000年首次在戛纳亮相以来，章子怡共有6部影片入围参展戛纳，并先后担任了第59届主竞赛单元、第62届短片和电影基石单元和第66届“一种关注”单元评审。

      当天章子怡在大师班畅聊尽3小时，她谈20年后再看卧虎藏龙戛纳重映后，感受大不同，现在自己是母亲的身份，与当时拍摄时候的懵懂和稚嫩相比，对电影有了更深刻的理解。

      她谈到王家卫是自己的良师益友，在自己最艰难的时候能够理解她，潸然泪目，并称王家卫是一生的朋友，感恩因电影合作得知己。

       章子怡指的的“艰难时刻”或许是2008年左右。当年“5·12”汶川地震后，章子怡自称捐款100万，又前往法国戛纳，在当地举行慈善集会，为地震灾区募捐更多善款，随后被网友爆料善款并未实际到位，此为“诈捐门”事件。2009年12月23日，章子怡家附近她的一张巨幅海报被一群黑衣男子泼墨，此为“泼墨门”事件。

      章子怡当天还谈及华人演员在好莱坞往往没有“真正”的角色，接到《艺伎回忆录》的邀约也因此非常兴奋和珍惜。她接受出演《哥斯拉2》的邀约也是因为这个角色“有得演”。

      谈到行业竞争，章子怡坦言每个行业、每个时代都有竞争，只把自己做好，其他也不太在意。对于未来的期待，她说希望出演现实题材，以女性主人公为主的故事，坦言当自己遇到优秀的文艺片剧本很愿意尝试，哪怕这部电影只能上映三天。

      整个大师班持续近三小时，现场掌声数次响起，戛纳艺术总监福茂亲自上台介绍章子怡的作品以及成就。

   编辑：隐饮

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关键词： 章子怡
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