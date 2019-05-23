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25亿人民币用于中国新西兰影视合作

中国制片领域新力量亮相戛纳市场中国馆

2019-05-23 11:34:14 来源：Mtime时光网

新西兰电影委员会国际关系总监透露，近三年有25亿人民币用于和新西兰的拍摄合作，包括中国导演乌尔善和正在新西兰进行电影制作的导演冯小刚。

　　时光网讯  由中国电影基金会—吴天明青年电影专项基金2019青年制片人培育计划选拔出的6位优秀制片人及其项目，日前落地戛纳中国馆，同日，来自英国、法国、荷兰、加拿大等发行商、销售代表组成两场圆桌，对话青年制片人。

　　青年制片人贺斌的项目《老枪》自启动便获得国家电影局支持，故事通过“退役射击运动员”为切入点，聚焦运动员群体生态，依托于特殊时代背景（90年代）讲述“人”的故事；

　　黄迅的《少年的魔角》文艺却不小众，通过少年视角展现成人世界，探讨少年时代到成人之旅的临界点上的青春之恸，是一部小成本制作却辐射多人群、“小而美”的电影项目；

　　王东辉的项目《如果爱情是圆的》，在20分钟的项目展示中不仅体现了制片人的诙谐和对项目的充分把控，以“闪婚闪离”为根基的故事戏剧性引发了到场海外电影人的关注，该片会在中国和比利时两地拍摄，并进行比利时返税政策的申请；

戛纳中国馆

　　吴涛的《永恒碗》以一只真实存在的“屌丝”橄榄球队为拍摄原形，在近年来中国商业电影不断试水现实主义题材的时候，用现实+运动的力量感染观众，而橄榄球运动在好莱坞之外鲜有人涉及，吴涛和《永恒碗》试图为中国打开这个冷僻题材之门；

　　杨菲菲的项目《兔子暴力》也是根据真实事件改编，讲述一座被抛弃的重工业城市中分别17年的母女从重逢到幻灭的故事，这个生发自2011年一则真实社会新闻的影片把对社会、历史和个人三个层面的情感思考融于一体；

　　叶婷的《国王的血》改编自著名小说家须一瓜的同名小说，故事以特别品种的郁金香为线索，最终折射出一个普通家庭遭遇变故后的种种，该片是小成本制作，导演则是一位注重人文表达、关注现实题材的创作者。

　　同天在戛纳中国馆还举行了主题为“欧洲电影视角：当地资金政策扶持与分析”和“对话国际电影发行商与销售：未来推介与渠道拓展”的圆桌会议。“

冯小刚《只有芸知道》正在新西兰拍摄

　　其中新西兰电影委员会国际关系总监Chris Payne表达了新西兰一直以来和中国影视都有合拍协议及合作，他以电影《巨齿鲨》、《战狼2》《流浪地球》等影片为例，表达了近三年有25亿人民币用于和新西兰的拍摄合作，包括中国导演乌尔善和正在新西兰进行电影制作的导演冯小刚，新西兰与中国的影视合作正在不断扩大和加强。

   编辑：hello王小羊

关键词： 戛纳
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