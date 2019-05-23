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《我的青春都是你》曝"脱单攻略"特辑

宋威龙宋芸桦 手把手教你毕业前成功脱单

2019-05-23 11:38:42 来源：Mtime时光网

《我的青春都是你》曝"脱单攻略"特辑，宋威龙手把手教你毕业前成功脱单。
       

“不分手”版海报

时光网讯柴智屏监制、新锐导演周彤代梦颖执导，宋芸桦宋威龙联袂出演的2019青春爱情走心之作《我的青春都是你》将于6月21日全国上映，影片今日曝“毕业季脱单攻略”特辑携满满干货，助你在这个毕业季光荣脱单！

      盛况空前的520表白日一结束，《我的青春都是你》曝“毕业季脱单攻略”特辑像一场及时雨，助力母胎单身的各位在毕业季实现逆风翻盘，走向人生巅峰！

       翻开这份“毕业季脱单攻略”，首先印入眼帘的便是攻略之一“撞南墙也不回头”，攻略一提炼出了三大要点层层推进，第一坚持、第二厚脸皮、第三坚持厚脸皮。如此简单直接不拐弯的恋爱秘诀，令人眼前一亮。

      紧接着，“毕业季脱单攻略”亮出“玩命儿盘TA”这项大招，简而言之，就是在不经意的瞬间触碰他的肩膀、手臂、脸和一切敏感的地方。身体接触激发的爱情荷尔蒙，急速增加两人的亲密指数，更能碰撞出爱的火花。

      拥有了前两个超强攻略后，祭出我们的终极大招“奶狗狼狗一秒切换”，俗话说，陪伴是最长情的告白，在她伤心难过的片刻，给予温馨陪伴。在她没有安全感时，又能一秒切换成“小狼狗”保护她。最后，有趣的灵魂同时兼具好看的皮囊，利用瘦身美白化妆穿搭提升颜值硬实力，恋爱对象统统到碗里来！
 
      主演宋威龙谈及暗恋时说道：“下课的时候明明不想去上厕所，但就为了看她一眼就非要去，而且路过她的时候却装作不在乎和高冷。”人生暗恋经验都奉献给电影的宋芸桦，也感叹她每拍一部电影就要暗恋一个人，“我觉得暗恋就是很多酸甜苦辣在心中，因为你喜欢的那个人的任意举动都会让你放大自己的情绪，比如他摸你头的时候，你就会觉得太开心了吧。”

      6月21日电影《我的青春都是你》正式上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 我的青春都是你
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导演：周彤

主演：宋芸桦 宋威龙

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