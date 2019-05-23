电影《雪人奇缘》作为东方梦工厂首部原创动画电影，力求打破东西方文化壁垒，向世界讲述发生在中国的故事。



























电影《雪人奇缘》讲述了三位中国都市少年与一个拥有魔力的喜马拉雅小雪人“大毛”相遇、相知、共同成长的故事。“魔力启程”版预告片主要展现了小女孩小艺在自家楼顶偶然发现了小雪人“大毛”, 在得知它来自遥远的珠穆朗玛峰后，便和另外两位小伙伴鹏鹏、阿俊一起，经历艰辛与考验，穿越祖国3000公里，最终护送小雪人与家人团聚的故事。在旅程中，“大毛”化身团宠，和小伙伴们结伴同行，欢声笑语不断，并一起度过难关，完成使命，被誉为新一代的“大萌友”。





小雪人“大毛”取材于流传已久的喜马拉雅雪人传说，海蓝色的瞳孔配上圆鼓鼓的大眼一眨一眨地，脸上憨态的笑容常露出几颗大白牙，十分可爱。同时曝光的“特别朋友”版定档海报也更加凸显了“大毛”的萌趣。“大毛”是一个拥有神奇魔力的雪人，调皮、温暖、治愈感十足，他和小伙伴们打成一片，小艺、阿俊和鹏鹏躺在“大毛”毛茸茸的身躯上仰望星空，这片绚烂的紫藤树下的世界，是他们独有的幸福天地。





电影《雪人奇缘》作为东方梦工厂首部原创动画电影，力求打破东西方文化壁垒，向世界讲述发生在中国的故事。因此在创意上，它打破传统的雪人传说故事的框架，取而代之以当代中国为背景，融入了中国特有的“家文化”情感元素，希望在更广泛的年龄层引发共鸣，打造拥有丰富中国元素的世界级合家欢动画电影。更值得一提的是影片中雪人“大毛”和小伙伴们的冒险之旅，带观众们领略了极具东方韵味的中华美景，美丽的千岛湖、雄伟的黄山奇峰、壮观的油菜花田、神秘的乐山大佛等别样的中华风光都会以独一无二的动画语言在电影中呈现给全球观众。





影片的主创团队集结了多位好莱坞资深动画人才，由参与制作过《玩具总动员》、《怪兽电力公司》等多部优秀动画大片作品的吉尔·卡尔顿（Jill Culton）担纲导演，参与制作《疯狂外星人》、《魔法精灵》的托德·维尔德曼（Todd Wilderman）担任联合导演。蒂姆·约翰逊（Tim Johnson）担任监制，苏珊娜·博奇（Suzanne Buirgy）（《驯龙高手》、《功夫熊猫2》）担任制片人，编剧威廉姆·戴维斯（William Davies）曾多次获得动画安妮奖最佳编剧，以及参与过《功夫熊猫》系列、《怪物史莱克》系列的艺术指导马克斯·博厄斯（Max Boas）加盟，豪华的制作班底使影片在全球范围内备受瞩目。





凭借大热美剧《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）系列走红的美籍华裔演员汪可盈（Chloe Bennet）将担任女主角小艺的英文版配音，著名演员周采芹担任奶奶一角的英文版配音。而中文配音版本将在内容方面融入更多“接地气”的互联网热词来展现当代中国年轻人的真实生活，中文版配音阵容也将在未来陆续公布。







