《卡拉斯：为爱而声》定档5月31日上映，电影讲述了被誉为“歌剧女神”玛丽亚·卡拉斯的传奇人生故事。











玛丽亚·卡拉斯是20世纪最伟大的女高音歌唱家，被誉为“歌剧女神”，她那美妙动人的歌喉演唱了《托斯卡》、《卡门》等无数经典之作。她与希腊船王的爱情悲歌、与杰奎琳·肯尼迪从未谋面但命运相连的纠葛，亦成旷世绝唱。





2017年，卡拉斯去世四十周年之时，导演汤姆·沃尔夫历经五年走访卡拉斯的生前好友、相关人士，发掘并使用了大量从未面世的珍贵私信及影像资料，拍摄制作了《卡拉斯：为爱而声》，以玛丽亚·卡拉斯自己的视角，带我们走进她的传奇人生。2018年，本片在近30个国家上映，收获了全球赞誉并引发了乐迷的怀念热潮。





《卡拉斯：为爱而声》剧照 2018年上海国际电影节，影片《卡拉斯：为爱而声》放映五场全部爆满，深深被感动的观众久久不愿散场。2019年5月北京，应中国电影资料馆之邀来京举办专题电影回顾活动的德国电影大师维姆·文德斯先生听说《卡拉斯：为爱而声》要在全国艺联专线上映，激动发声：“卡拉斯是这个星球上最伟大的歌者，没有之一。”





今年全国艺联“艺术人生”系列放映的《波西米亚狂想曲》中被皇后乐队主唱弗雷迪·莫库里膜拜的“卡门·爱情像一只自由的小鸟”即为卡拉斯的经典唱段。此外，还有《攻壳机动队》（2017）、《复仇者联盟2：奥创纪元》（2015）、《摩纳哥王妃》（2014）、《2046》（2004）、《铁娘子：坚固柔情》（2011）等诸多影片中都出现了卡拉斯的天籁之声。





卡拉斯是皇后乐队和后代艺术家的缪斯，同时对时尚领域也有着深远的影响。卡拉斯的舞台形象至今仍是高端定制礼服的灵感源泉，卡拉斯的生活影像更定格了无数顶级时装品牌如圣罗兰、纪梵希、碧姬夫人的优雅时光，并被后代明星争相模仿。在奥黛丽·赫本塑造过的经典造型当中，就有重现卡拉斯50年代造型的案例。





自2013年起，导演汤姆·沃尔夫走遍世界，为影片寻找珍贵的第一手资料，罕见地以卡拉斯的采访、书信及与朋友的谈话录音等亲口、亲笔资料为主体，让卡拉斯为自己发声，制作了这部纪录片。玛丽亚·卡拉斯，既是为艺术呕心沥血的卡拉斯，也是为爱无怨无悔的玛丽亚，在精神与现实世界中做最真的自我，是玛丽亚·卡拉斯一生的执著。

编辑：隐饮