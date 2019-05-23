



在论坛上半场中，许晴、佛兰切斯卡·西玛，以及黄璐首先从各自的角度探讨了影视行业中的女性形象。





作为一位在影视和戏剧作品中塑造了众多不同类型女性形象的优秀演员，许晴用“聚是一团火，散是满天星”来形容电影行业中的女性再合适不过，其实女性与男性从来不是对立的形态，而是应该在互相激励中打破现有的局限，共同创造出更好的作品与角色。同时她指出每个女生都很可爱，当从容面对一切的时候，就会自然从内拥有力量。





佛兰切斯卡·西玛参与制作了意大利著名导演保罗·索伦蒂诺的多部影片，是一位成功的意大利女性制片人。她分析了意大利电影工业中女性电影工作者的工作现状，以及她们为意大利电影带来的变化。她表示目前在许多电影相关职业中，的确存在着因为性别而产生的差异。比如她看到不少女孩从小学习钢琴，却很少有女性为电影配乐。

黄璐则以自己的拍摄经历为例，和大家讨论了女性在电影行业中可能遇到的不便之处。比如自己在刚生完孩子的时候，由于拍摄需求，剧组希望她在坐月子期间能尽快入组，类似这样由男女生理差异造成的情况，其实是不少女性电影人在工作中都可能会面临的问题。但同时在她看来，对于一部电影作品的评价，不应该因为是女性导演而给到特别的待遇，这才是真正的性别平等。





论坛下半场，弗兰妮·瑞温妮、小S徐熙娣、明道从更广泛的方面对女性议题进行了交流。

在小S心目中不管男性女性，只要能为热爱的事情付出努力，就值得赞美。同时要兼顾事业与家庭的她，也向到场观众袒露，其实自己非常想进一步挑战表演工作，当一名演员，但作为三个孩子的妈妈，她不得不有所取舍和平衡，甚至要推掉一些很好的工作机会。





特别嘉宾明道则从另外一个视角分享了自己在影视圈看到的女性从业现状，他表示自己非常关注并支持女性去争取自己的机会与权益，未来希望可以拍摄女性获得自觉的影视作品，并认为女性只有先认识到自己的困境，才能寻求到解决的方法。他也呼吁希望男性学会倾听和尊重女性，懂得爱女性，因为这世界是从女性开始。

在活动现场，2019年中欧女性影展推广大使，演员许晴，Indigo制片公司制片人&意大利国家电影影像和多媒体工业协会的总制片人佛兰切斯卡·西玛，主持人、演员小S徐熙娣，欧洲女性视听网络协会创始人弗兰妮·瑞温妮，以及演员黄璐作为论坛嘉宾出席。同时，演员明道作为特别嘉宾亮相论坛，青年演员徐开骋、杨欣颖及马赛罗·欧根也到场助阵论坛。