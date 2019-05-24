时光网特稿 好莱坞电影全球化战略也让他们的取材一直多元化，迪士尼过去的经典动画电影《狮子王》取材自《哈姆雷特》，故事发生在非洲；《花木兰》取材自中国中国北朝的叙事诗《木兰辞》；《钟楼怪人》改编自法国的《巴黎圣母院》……

而今天要聊的《阿拉丁》则是来自中东阿拉伯世界，影片是迪士尼继《奇幻森林》《美女与野兽》《小飞象》之后，又一部经典动画的真人化电影。《阿拉丁》故事来源自阿拉伯的《一千零一夜》，这部东方的文学名著成书历经千年之久，直到今天，这部名著依然散发着无穷的魅力，让一代又一代人去拜读欣赏。





《一千零一夜》的起源是一个触目惊心的爱情故事？





《一千零一夜》又名《天方夜谭》，是一部奇幻短篇小说集，这些小说的人物和故事之所以能串联到一起，很大程度上是因为这个开篇的故事。





相传古代阿拉伯的海岛上有一个萨桑王国，国王山努亚发现妻子行为不端，一怒之下杀死了妻子。之后每天他会娶一个新的妻子，第二天就把新婚妻子杀死，周而复始，三年陆续杀了1000多人。









为了终止这种悲剧，宰相美丽的女儿山鲁佐德请求嫁给国王，新婚当晚，山鲁佐德开始给国王讲故事，国王觉得很有趣，第二天没有杀死她。紧跟着，山鲁佐德每一天都会给国王讲一个故事，一直讲到一千零一个，陪伴了国王一千零一夜之后，国王被感动了，愿意和山鲁佐德长相厮守，并且把这些故事集结成书，就是后来的《一千零一夜》。









《一千零一夜》传播到欧洲是因为战争？





实际上，《一千零一夜》的成熟是经过了一段非常漫长的过程，接近1000年，这在今天当然不可想象。今天的网络写手一年可能都会写出百十万字的雄文，但是在古代，就连纸张都稀罕的时代，《一千零一夜》的故事只能通过说书艺人的嘴巴传播，口口相传，艺人说给大众，老人讲给小孩，每个人说的版本还不太一样，一个故事可能要经过千百遍的加工，能够流传上百年的故事，自然也是精华中的精华。。





所以，我们今天读到的《一千零一夜》才会这么精彩，这都是经过了千百年的打磨而成的故事，文化的结晶。





从公元8世纪开始《一千零一夜》的故事就开始出现并传播，到了9世纪开始出现各种类型的手抄本，足见当时的人们对这些故事的喜爱。《一千零一夜》这部书名出现在12世纪，据说是埃及人命名。





11世纪末，长达两百年的十字军东征开始，战争虽然带来了生灵涂炭，但是在十字军回国之后，《一千零一夜》的故事也逐渐流传到了欧洲，《阿拉丁与神灯》《阿里巴巴与四十大盗》的故事也开始在欧洲家喻户晓。





16世纪初，《一千零一夜》在阿拉伯世界基本定型，又过了两百年，直到18世纪初，法国人加朗根据叙利亚抄本首次把《一千零一夜》译成法文出版，这部书随即掀起了一股东方热。









为什么偏偏是《阿拉丁》？





《阿拉丁与神灯》是《一千零一夜》中最负盛名的故事之一，迪士尼最初为何要选择这个故事拍摄成动画电影呢？





从其它故事来看，《阿里巴巴和四十大盗》《航海家辛巴达的故事》《渔翁、魔鬼和四色鱼的故事》等等，都不及《阿拉丁与神灯》的优美和简单。动画电影《阿拉丁》首先要面对儿童观众，这个故事的深刻寓意和情节的生动，以及角色的鲜活，都是改编动画电影的上佳之选。











原著中的灯神精灵，在动画电影中已经足够有趣，并且动画版还是找罗宾·威廉姆斯配音，成为一个经典角色。真人版《阿拉丁》中，精灵的角色由威尔·史密斯饰演，最初这个选角让人感到惊讶，毕竟威尔·史密斯多年来保持银幕大帅哥的形象，他是如何在银幕上饰演一个亦庄亦谐的精灵呢？成功与否，大家可以在电影成片中检验，预告片中的威尔·史密斯已经足够惊艳了。





从《奇幻森林》到《美女与野兽》，迪士尼的每一部动画电影真人版都非同小可，都是一次技术上的重大挑战。《奇幻森林》全片只有一个人类角色，对动物的特效要求极高；《美女与野兽》则是动画版的完美复刻，更加优美动人。





到了《阿拉丁》，美丽的东方古国，以及神奇的魔法、飞毯、魔神在大银幕上展现，借助电脑特效的渲染，同样是再现了动画版的奇幻世界。





可以说，从1992年的《阿拉丁》到今天，动画变成真人版，迪士尼用去了27年的时间，等待技术的成熟，让这个神奇的故事再度在大银幕上焕发光彩。