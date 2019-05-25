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《权力的游戏》落幕意难平

不完美结局留下这些未解之谜

2019-05-25 09:45:43 来源：Mtime时光网

面对结局意难平

龙妈斥渣男 囧雪有理 马王发飙

角色命运演员怎么看？

二丫没杀瑟后不甘心 珊莎很满意

网传泄露剧本可信吗？

原著作者马丁：小说结局有所不同

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衍生剧集开发顺利

维斯特洛荧屏传奇继续

《权力的游戏》终局落幕，但围绕结局与角色命运的争议仍在继续，主演们、原著作者对于剧中的结局都有话说。而大结局虽然为主线剧情画上一个完整句号，也留下了许多没能解释的谜团。

第八季重新定制开场曲

　　时光网特稿 《权力的游戏》大结局在上周日播出，维斯特洛大陆这场铁王座争霸战终于揭晓了谜底。虽然小荧幕上的硝烟已经散去，可全球观众围绕剧中众多角色命运终局的讨论和争议还在继续。

　　素来以剧情转折大胆著称的《权游》，最终季也延续传统，成功给观众制造了一轮又一轮的冲击。结局来临的时刻，不止忠实粉丝大吃一惊，身为“当事人”的演员也因为编剧们对角色的安排大受刺激。


　　痛失两个“儿子”，一路相随的忠仆乔拉爵士为保护他战死，目睹闺蜜翻译官被死敌瑟曦斩首，“龙妈”丹妮莉丝身体里坦格利安家族疯狂的基因在最后两集猛然觉醒，骑龙屠城摧毁君临。距离追求了一辈子的铁王座仅有几步之遥，被爱人雪诺背叛，以苍生的名义一刀捅死……

　　演了九年龙妈的艾米丽娅·克拉克对这个结局有些意难平。“我永远站丹妮莉丝”，艾米丽娅把她读第八季剧本的感受描述成“一场煎熬”。


      “太突如其来了。我失去了所有力气。绝对没想到会发生这样的事情……我大哭了一场，然后抛出了家门整理思绪，整整走了五个小时才回家……我猜到了她会死，不过我觉得这个角色的结局被照顾的很好。那是个非常美丽感人的场景。希望当人们看到她死去的最后一幕之时，能够感受到她的脆弱——看见了吗？她还是你在第一季见到的那个小女孩。然而现在她已经永远的离开了。

第一季的丹妮
　　
　　心疼完龙妈，艾米莉亚直接斥雪诺是个渣男：“他根本不爱女人，不是吗？他一直在TM的害死她们。假如我是他，我也不知道他会怎么做……我可能会选择跟我把话说开？问问我的想法？警告我？现在就像是你跟男友打电话，说到一半对方突然挂断，然后音讯全无……

杰森·莫玛饰演的马王卓戈

　　丹妮的结局也让龙妈第一任丈夫、马王卓戈心碎。从马王“转世”成海王的杰森·莫玛直播了他在家观看《权游》大结局的过程。目睹他生命中的月亮被刺杀，马王在线暴怒对镜头狂飙粗口“F**k”，当剧情演到选举新七国新王，这位豪放的汉子气到嚷嚷“谁TM在乎这？”

心系媳妇儿去第八季片场探班

　　“凶手”囧雪也有话要说。饰演雪诺的基特·哈灵顿为自己的角色辩解：“我觉得观众肯定会有两派观点。如果你回溯她当初的故事，就会发现她做过一些很可怕的事情。她处决了很多人。她把人生生烧死。这个结局是渐渐累积起来的。所以我们不得不对观众说：‘你也跟她一样在拒绝认清真相。你也知道有些事情不对劲。你也有罪，是你鼓励她走到这里的。’”


　　哈灵顿认为，不能因为一个角色是女性，就必须得是个好人。“我们有瑟曦和丹妮两位女主角，都堕落了。这里的辩词是：就因为她们是女性，她们就必须是好人吗？她们是这部剧集当中最有意思的角色。你不能说只要是强大的女性，就必须到最后是个好人。丹妮不是个好人。她的结局肯定会引发讨论，但剧中的安排无一不是忠于角色的。我们什么时候见过一个女性饰演独裁者呢？

　　雪诺两任女友火吻和龙妈皆因他而死。基特认为雪诺对两个人都是真爱，当生命中最重要的两个女人都死在他的怀里“这也摧毁了囧雪”。 


作者：RZ   编辑：HAHA

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权力的游戏 HBO

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