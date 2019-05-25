痛失两个“儿子”，一路相随的忠仆乔拉爵士为保护他战死，目睹闺蜜翻译官被死敌瑟曦斩首，“龙妈”丹妮莉丝身体里坦格利安家族疯狂的基因在最后两集猛然觉醒，骑龙屠城摧毁君临。距离追求了一辈子的铁王座仅有几步之遥，被爱人雪诺背叛，以苍生的名义一刀捅死……





演了九年龙妈的艾米丽娅·克拉克对这个结局有些意难平。“我永远站丹妮莉丝”，艾米丽娅把她读第八季剧本的感受描述成“一场煎熬”。









“太突如其来了。我失去了所有力气。绝对没想到会发生这样的事情……我大哭了一场，然后抛出了家门整理思绪，整整走了五个小时才回家……我猜到了她会死，不过我觉得这个角色的结局被照顾的很好。那是个非常美丽感人的场景。希望当人们看到她死去的最后一幕之时，能够感受到她的脆弱——看见了吗？她还是你在第一季见到的那个小女孩。然而现在她已经永远的离开了。”





第一季的丹妮

心疼完龙妈，艾米莉亚直接斥雪诺是个渣男：“他根本不爱女人，不是吗？他一直在TM的害死她们。假如我是他，我也不知道他会怎么做……我可能会选择跟我把话说开？问问我的想法？警告我？现在就像是你跟男友打电话，说到一半对方突然挂断，然后音讯全无……”





杰森·莫玛饰演的马王卓戈



