时光网戛纳讯 索尼出品的动画电影《愤怒的小鸟2》在戛纳进行宣传活动，影片将于2019年8月14日北美公映，之后在全球陆续上映。2016年的《愤怒的小鸟》在中国内地市场拿下5亿元的高票房，续集的票房表现也值得期待。















Mtime：为什么想到在续集中让他们化敌为友？





制片人约翰·科恩:我们收到很多方面影响，最重要的是，第一部《愤怒的小鸟》改编自同名游戏，讲述鸟和猪之间的对战，我们想在续集中给观众一些意料之外的东西，我猜他们来到电影院可能会觉得，又是鸟和猪打架，但如果我们加入一个全新的反派呢？而且她同时威胁着鸟岛和猪岛，所以鸟和猪除了联手作战别无选择，另外，我们也想借此机会表达团队协作很重要，和你不一样的人合作也很重要，我们很喜欢本片的这些讯息。





导演图罗普·范·奥曼：我们的反派也很微妙，她不只是一个邪恶反派，她的所作所为是有原因的，能让观众产生共鸣，所以她是一个很丰满的角色，而且非常搞笑。









Mtime：你在第一部电影中打造出了愤怒的小鸟的世界，这次在前作世界的基础上拍摄续集，面临哪些机遇和挑战？





制片人约翰·科恩:我们在第一部中打造的世界给了我们很多创作机会，因为当你的电影是改编自系列图书或者漫画作品时，你已经有很多已有的故事和角色，要把它搬上银幕，你只要尊重原作，小心别搞砸就行，《愤怒的小鸟》中有一些关键元素，粉丝非常喜欢也很想看到，除此之外，我们也有机会打造属于自己的角色，给这个世界注入生命，相比于改编已经有丰富细节的原作，这是一个更加具有创造性的过程。





Mtime：续集中是否采用了什么全新的方式把游戏元素融入影片？





制片人约翰·科恩:有的，我们想以全新的方式再现游戏，我不想剧透，但是自第一部故事以来，小鸟已经从猪那里获得了弹弓，他们现在把这些弹弓用在别的地方，现在弹弓已经成了鸟岛上的交通系统，就像地铁或者公交车一样，如果你要去小岛的另一端，或者要上学上班，只要用弹弓弹出去就行，但这个系统还不够完善，所以很多小鸟会撞到一起，撞倒建筑上之类的，打造出很多肢体笑料，我们一直在以这种方式致敬游戏原作。









Mtime：能不能简单介绍一下这部电影，并邀请中国观众来欣赏这部电影。

制片人约翰·科恩:在《愤怒的小鸟2》中，我们有一位全新的反派登场，她生活在一个名叫邪恶岛的小岛上，这个反派威胁着鸟和猪的生命和他们的世界，迫使这些宿敌联合起来，计划如何联手对抗这个反派，这并不容易，这其中充满了矛盾和笑料，冲突和怀疑，打造出了一部非常搞笑的电影





导演图罗普·范·奥曼：我不知道，我觉得他说的差不多了，这部电影很搞笑，也很感人，对我来说这点真的很重要，我很难喜欢上一部纯搞笑的电影，但我觉得这部电影具备一切，它有着非常戏剧化的故事发展，也充满了笑料，也能让我有所收获，这个故事真的很可爱也很搞笑。





Mtime：首先恭喜这部影片成功在戛纳展映。





配音演员乔什·盖德:非常感谢，我非常激动，参演续集并不容易，特别是这样一部深受喜爱的作品，你会担心它比不上前作，甚至完全没有可比性，但最终效果超出了我的想象，所以我很激动，因为我觉得这部电影吸取了第一部电影的所有优点，又在这个基础上做到了惊喜和搞笑。





Mtime：能不能谈谈胖红查克在本片中的故事？





配音演员乔什·盖德:查克和所有的主角一样遭受了严峻考验，现在他要和自己的敌人并肩作战，和猪化敌为友，因为他们现在有了一个共同敌人，也就是莱斯利琼斯饰演的Zeta，他们被迫一起合作，需要克服很多困难，这打造出了我这么多年来看过最搞笑的段子，最重要的是，查克这次扮演了一个全新角色，因为他的妹妹Silver出现了，她在第一集没有登场，所以他和妹妹的互动，创造出了全新的笑料。





Mtime：查克是否还是特别亢奋？





配音演员乔什·盖德:他依然保留了第一部的能量，甚至比第一部更加活蹦乱跳，所以有时候配起来很辛苦，进录音室时我会靠咖啡因饮料打足精神，但配到第二个小时，你已经很难保持亢奋状态，整个人筋疲力尽，我现在非常同情拍卖师





Mtime：查克的妹妹是在续集中才出现，你是否有关于他们的背景故事？





配音演员乔什·盖德:这种情况我会和编剧制片人、导演在一起，谈论他的敏感点在哪里，他的很多背景故事都和他的两个好朋友有关，也就是red和bomb，但是在发掘全新的角色关系是件好事，因为它让我的角色更加丰满，我可以注入全新的能量，尤其是他和妹妹的互动。





Mtime：能不能简单介绍一下这部影片，推荐中国观众去看这部电影？





配音演员乔什·盖德:可以的，宿敌成为战友，鸟和猪统一战线，去对抗一个全新敌人，也就是由莱斯利琼斯饰演的Zeta，我推荐每一位中国观众都去看这部电影，因为每分钟都有笑料，我向你保证，如果你喜欢第一部电影，这部电影就算没有超过第一部，也可以在各方面和第一部媲美。