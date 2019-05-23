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《终结者6》首曝预告施瓦辛格现身

最新剧照独家发布 新型终结者亮相

2019-05-23 21:04:05 来源：Mtime时光网

《终结者：黑暗命运》首曝预告。故事的时间线承袭《终结者2》，正统续集来了！
　　时光网讯 詹姆斯·卡梅隆监制、蒂姆·米勒（《死侍》）执导的《终结者：黑暗命运》首曝预告！“T800”阿诺·施瓦辛格、最初的“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿现身！片方为时光网提供了独家新剧照，让大家先睹为快。






　　《终结者：黑暗命运》的故事线承袭《终结者2》，詹姆斯·卡梅隆回归之后，完全摈弃了《终结者3》《终极者2018》的故事，回归最初的原点，经典的正统延续。

《终结者：黑暗命运》中的机器人

《终结者2》中的T1000

　　《终结者：黑暗命运》的时间线因为是承袭自《终结者2》，所以片中终结者的型号也和T1000比较接近，相信大家还记得《终结者2》中的液态机器人，可以任意变形，这一版的终结者应该是在T1000的基础上有一点升级和进步。



　　这次来保护人类的未来战士是一名女战士，不过她是半人半机器人，在预告片中，能看到她的身体部分由机器构成，但是她不承认自己的是机器人，看来她的大脑还是保留的人类的大脑。类似于《阿丽塔》中的阿丽塔，凑巧，《阿丽塔》也是詹姆斯·卡梅隆监制的。

莎拉·康纳霸气十足

老州长这次要怎么打一架？


詹姆斯卡梅隆访谈（中字）

　　根据预告，麦肯兹·戴维斯从未来穿越过来，保护对人类未来有重要意义的娜塔利娅·雷耶斯，与加布里埃尔·鲁纳饰演的新型终结者之间有不少动作戏。

　　这部重启版《终结者6》将是《终结者2：审判日》的直接续集。在与预告同时发布的幕后访谈中，詹姆斯·卡梅隆现身表示“这部电影重拾了前两部作品的基调，超棒、超快、超激烈”。

　　影片已定档2019年7月26日北美上映。内地档期待定。

   编辑：飒飒

关键词： 终结者 施瓦辛格 预告 汉密尔顿
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