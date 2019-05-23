时光网讯 詹姆斯·卡梅隆
监制、蒂姆·米勒（《死侍》
）执导的《终结者：黑暗命运》
首曝预告！“T800”阿诺·施瓦辛格
、最初的“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿
现身！片方为时光网提供了独家新剧照，让大家先睹为快。
《终结者：黑暗命运》的故事线承袭《终结者2》，詹姆斯·卡梅隆回归之后，完全摈弃了《终结者3》《终极者2018》的故事，回归最初的原点，经典的正统延续。
《终结者：黑暗命运》中的机器人
《终结者：黑暗命运》的时间线因为是承袭自《终结者2》，所以片中终结者的型号也和T1000比较接近，相信大家还记得《终结者2》中的液态机器人，可以任意变形，这一版的终结者应该是在T1000的基础上有一点升级和进步。
这次来保护人类的未来战士是一名女战士，不过她是半人半机器人，在预告片中，能看到她的身体部分由机器构成，但是她不承认自己的是机器人，看来她的大脑还是保留的人类的大脑。类似于《阿丽塔》中的阿丽塔，凑巧，《阿丽塔》也是詹姆斯·卡梅隆监制的。
莎拉·康纳霸气十足
老州长这次要怎么打一架？
这部重启版《终结者6》
将是《终结者2：审判日》
的直接续集。在与预告同时发布的幕后访谈中，詹姆斯·卡梅隆现身表示“这部电影重拾了前两部作品的基调，超棒、超快、超激烈”。
影片已定档2019年7月26日北美上映。内地档期待定。