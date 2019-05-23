《终结者：黑暗命运》的故事线承袭《终结者2》，詹姆斯·卡梅隆回归之后，完全摈弃了《终结者3》《终极者2018》的故事，回归最初的原点，经典的正统延续。

《终结者：黑暗命运》中的机器人











这次来保护人类的未来战士是一名女战士，不过她是半人半机器人，在预告片中，能看到她的身体部分由机器构成，但是她不承认自己的是机器人，看来她的大脑还是保留的人类的大脑。类似于《阿丽塔》中的阿丽塔，凑巧，《阿丽塔》也是詹姆斯·卡梅隆监制的。





莎拉·康纳霸气十足





老州长这次要怎么打一架？

《终结者：黑暗命运》的时间线因为是承袭自《终结者2》，所以片中终结者的型号也和T1000比较接近，相信大家还记得《终结者2》中的液态机器人，可以任意变形，这一版的终结者应该是在T1000的基础上有一点升级和进步。