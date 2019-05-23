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戛纳"影评人周"首部华语闭幕片展映

顾晓刚《春江水暖》聚焦浙江普通家庭生活

2019-05-23 22:36:12 来源：Mtime时光网

2019戛纳电影节第58届“影评人周”闭幕影片《春江水暖》举行世界首映。
　　时光网讯 法国当地时间5月22日，2019戛纳电影节第58届“影评人周”闭幕影片《春江水暖》举行了世界首映。这部由中国青年新锐导演顾晓刚执导的长片处女作，是“影评人周”单元创立以来首部获选为闭幕影片的华语电影。

现场·戛纳银幕展开中国画卷

《春江水暖》国际版海报

　　《春江水暖》以中国杭州富春江畔为背景，讲述了一个普通三代家庭在日常生活中所经历的人情冷暖。片中，年迈的母亲在寿宴上意外中风后失智，四个儿子轮流照顾她， 而他们各自的家庭也面临着亲情与现实的考验。在四季的更迭中，当代中国的人文景观与市井风貌随着故事的展开得以显现。

　　在电影正式首映之前，本届“影片人周”总监查尔斯·泰松向到场的观众介绍说，《春江水暖》绝对是一部会留下强烈印记并且无法被冲淡的电影。在他看来，这部电影具有宽广、庄严的温柔和叙事性的结构，是对中国传统山水画气韵生动的电影化表达。

创作·四季更迭体会传统意蕴

　　作为《春江水暖》片中故事发生地的杭州富阳，正是顾晓刚生长的家乡，这里的一草一木都是他所熟悉的。影片以四季更迭作为故事的脉络，为了能够呈现富春江畔山水草木在时间之中的真实变化，顾晓刚选择了按照真实季节来拍摄的方式创作这部电影，潜心拍摄两年方才完成前期工作。

　　这一创作方式带来的直接考验，是创作团队不得不面对资金紧张的巨大压力。《春江水暖》创作初期，顾晓刚曾经被迫要借助贷款的方式来维持拍摄工作，直至大地电影、工厂大门影业和取经人影业陆续介入，才为他解除了资金上的后顾之忧，同时也让他获得了更为充分的创作空间来实践自己的艺术理念。

　　出现在《春江水暖》中的绝大多数演员，都是顾晓刚身边的亲人和朋友，其中一些演员甚至将现实生活中的身份关系也带到了电影之中。尽管他们大多是毫无表演经验的素人演员，但彼此之间却能够发生奇妙的化学反应，在情感表达方面也表现得尤为真挚。

未来·千里江河将流淌新故事



　　《春江水暖》此次前往戛纳，除作为“影评人周”单元的闭幕影片举行世界首映，还将作为顾晓刚导演剧情长片处女作参与将于法国当地时间5月25日揭晓的金摄影机奖的角逐。

主创在戛纳

　　贾樟柯导演的国际监制，东京FILMEX电影节主席市山尚三在看完《春江水暖》后向顾晓刚表达了自己的赞美：“这是一部超凡的电影！”国际著名电影杂志《国际银幕》Screen Daily的影评人Weny Ide则撰文称，“这部电影以精致的摄影“构建了一幅正在缓慢燃烧的社会图景”，现代性和传统共存其中。

　　按照顾晓刚的创作计划，此次面世的《春江水暖》是其长卷电影三部曲《千里江东图》中的卷一部分。他透露说，此次《春江水暖》中的部分角色未来也将在卷二和卷三作品中现身，但后续两部作品将会讲述的是全新的故事，和《春江水暖》形成似有若无的关系。



   编辑：飒飒

关键词： 戛纳 华语 影评人周 展映
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春江水暖

春江水暖 (2019)

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顾晓刚

顾晓刚

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