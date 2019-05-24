网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

色盲导演是如何拍出颜色艳丽的电影?

"亡命驾驶"导演带来新剧 戛纳大师班畅聊

2019-05-24 05:19:39 来源：Mtime时光网

“我的处女作中，可卡因是真的，暴力也都是真的”。

尼古拉斯·温丁·雷弗恩在今年戛纳电影节上

　　时光网戛纳讯　广受好评的导演尼古拉斯·温丁·雷弗恩，在戛纳电影节中颇为重要的“大师班”上与大家见面，在这个单元中，引领现代电影潮流的重要人物会给大家带来一堂大师课，并且给大家讲述自己的职业生涯经历。雷弗恩今年48岁，他的最新作品是《老无所惧》，这是一部背景设定在未来洛杉矶的暴力犯罪惊悚剧。

　　他在人潮拥挤的布努埃尔剧院里与大家聊了很多话题，包括为什么会选择在电视的流媒体平台上播放这部新作。任何在法国院线上映六个月之内，就会出现在电视上的电影作品，都无法进入戛纳电影节，因此过去两年，Netflix都没有推选任何电影来参加戛纳电影节。但是这次的电影节上，却放映了两集雷弗恩给亚马逊制作的剧集，这位丹麦导演说他希望这一举动标志着，现在争论不休的局面有所突破。


“爆裂鼓手”迈尔斯·特勒

　　“能在戛纳展映《老无所惧》本身就是一个伟大的进展，但某种程度上，对戛纳电影节来说也是一个进步，因为流媒体才是未来——这是毫无疑问的。昨晚能够展映的这部剧集，其实本质上就是一部13个小时的电影，这就是迈向未来电影发展趋势的一步。不是说你不能做传统的东西，只是你应该拥抱未来。就像看自己孩子一样，你会适应他们在做的事，而不是把他们拖回旧世界里。”

　　他还提到了他电影里的性与暴力，以及他是如何发现自己有色盲症。并将其转为自己优势的。雷弗恩出生于丹麦哥本哈根，之后在美国长大。他的父亲是导演兼剪辑师安德斯·雷弗恩，母亲是摄影师Vibeke Winding，他与女演员Liv Corfixen结婚了，有两个女儿。他的电影作品包括《末路狂奔》三部曲、《布朗森》《维京英灵殿》《亡命驾驶》《唯神能恕》《霓虹恶魔》等等。


《末路狂奔》

　　Mtime：你曾经有过一些非常成功的电影作品，为什么现在会决定去做一部电视剧呢？

　　雷弗恩：网络发展对我们电影行业有很大影响，我不是个电视剧迷，但我拍《霓虹恶魔》时，当时Netflix开始做原创内容了，很成功，行业里的人都说，“你得进电视圈了，那才是下一块宝地。”我并不是很想做剧，但我对流媒体很感兴趣，Netflix在这方面是领跑者，他们把剧集一下子都给你放出来，你就可以尽情去看了。所以我决定在拍完《霓虹恶魔》之后，要拍一部流媒体电影。

　　这样我就终于能拍一部没有限制、没有时间规则的作品了，因为时间常常是电影创作的一个束缚。但现在因为数字技术的发展，我们可以通过网络时时刻刻随便看。我的灵感时间是在早上，会看很多Youtube视频，到处点击，我很喜欢那种自由和掌控一切的感觉。于是我就想，‘我想拍一部真正的长片，流媒体可以实现，而传统院线不行。’这基本上就是《老无所惧》的创作背景了。

导演在《老无所惧》片场

　　Mtime：所以你有了更多的创作自由对吗？

　　雷弗恩：是的，因为在流媒体上，不会有任何行业强行规定的长度限制。投资人也很支持我，任由我去创作，他们以为这是一部十小时的电视剧，但我做的其实是一部13小时的电影。他们说“你得把这东西分开，”于是我把它剪辑成了几段，然后你就看到了两个小时，或者一个小时，或者一个半小时，甚至一分钟的剧集，这样的创作方式就很有意思了。

　　因为你就像是画了一幅巨大的油画，然后裁成好多片，分发给大众，让大家可以随意按照自己想要的方式拼起来。你想按线性的方式去看，可以，你也可以像昨天在戛纳看展映一样，直接看到故事的中段。创作的目的就在这——你要把观众带进一段艺术的旅途上，最好这段旅途中的情感可以穿透观众的心灵，并且伴随他们一生。

　　Mtime：你能说说这部剧的创作过程吗？

　　雷弗恩：我当时在洛杉矶，每个人都在说，“你得去做电视剧。”然后我就有了一个关于宗教与死亡的想法，然后又想出了这个片名，“老无所惧”，其实有点像个谜语。于是我给艾德·布鲁贝克（该剧的联合编剧）打电话，他是一位文笔优美，创意满分的绘画小说作家，就住在洛杉矶，我问他，“你愿不愿意帮我一起创作这个设定在洛杉矶的，关于宗教与死亡的剧？”他同意了，我们就开始做这部剧了.

《老无所惧》海报

　　我们写了一版试播集的剧本，还准备了各种能吸引到投资的东西。《霓虹恶魔》首映时，亚马逊负责那部电影在美国的发行，他们问了我之后打算做什么，我就把这部剧告诉了他们，他们就答应投资了，这整个项目的基础是我要做一部长电影。在这个过程中，我搬到洛杉矶去做项目筹备，正赶上2016年的选举，我深受美国当时正在发生的事情影响。

　　我去掉了很多原有的故事，更多地把我对于美国发展变革的感受放进了这部片子里。我们拍摄期间，总统赢得了选举，整个拍摄过程对我们来说也是很艰辛的。我每天晚上都在写剧本，白天还要拍摄，就这样拍了10个月。真的像在电影制片厂一样，最后我都有点疯癫了。但是以一种很有趣的方式疯的。

　　Mtime：一边拍一边写，很痛苦吧？

　　雷弗恩：对啊，我脑子就像被人搅和了一样。这种工作方式，六周还可以，坚持10个月是真有点吃不消。我的生活从许多方面来说，都被这个项目占据了。年轻的时候，我可能会换一种工作方式，对成功的理解也不一样。但随着年龄渐长，阅历变深，而且我还当了爸爸，我想通了。至少对我来说，创作在于过程。每天拍完之后，完成的那些东西对我来说意义不大，那些就是存在着的一些素材而已。

　　不再是我的，也不再是我所感兴趣的。我感兴趣的是创作的过程，创作会激发你内心的一些东西——这才是活着。这个过程有痛苦，也有欢乐，但它让你感受到自己活着。而完成的结果本身，呃，这也不是我的孩子，所以你没办法在完成之后持续不断地继续爱它们


迈尔斯·特勒与导演在本届戛纳电影节上

　　Mtime：你请到了著名的摄影师戴瑞斯·康吉，他以前拍过《七宗罪》《海滩》《战栗空间》，你是怎么请到他的？

　　尼古拉斯·温丁·雷弗恩：几年前，我跟戴瑞斯在戛纳的一次午餐中遇到了，那次午餐很成功，因为我们找到了其他话题，而不是尬聊“我喜欢你的作品……”。几个月之后我到了洛杉矶，给他打电话说，“我要在美国拍一部剧，你愿意跟我合作吗？”他说，“好的。”他肯定特别抢手，但最后，10个月的拍摄流程，他在这儿待了足足六七个月，我们之间的关系很好。

　　我希望每个镜头看起来都像是静态摄影，视觉效果设计就是这样的，它看起来应该像一本洛杉矶影集。我还是很喜欢单张图像的，刚开始拍电影的时候，一心一意只想追求真实，所以相机会跟着演员动，从各种角度围绕着他们，记录全部拍摄过程。当然，我拍第一部电影（《末路狂奔》）的时候，很幼稚又很自大，我要求一切都得是完全真实的。所以那些可卡因都是真的，那些暴力后来也都是真的

　　因为可卡因是真的，所以就出了问题。但当我拍完“末路”三部曲之后，我就想，“我不要再拍现实了”，因为我永远没法改变真正的现实，所以我开始对非现实和强现实感兴趣了。如果安徒生还在世，他应该还在写童话，我也对童话感兴趣了。

　　我跟戴瑞斯一起工作的时候总会拿出苹果手机，像两个青少年一样，四处走动，看看哪里适合安放相机，这种创作过程让这部戏有了很多特别的感觉。我不知道你是否清楚，我有严重的色盲，有很多东西我看不出来，而戴瑞斯很善良，愿意改变他的拍摄，好让我能看出来。


《七宗罪》也是摄影师戴瑞斯·康吉的作品

　　Mtime：但你的电影大多数都颜色鲜丽，红色，蓝色，你是如何应对自己的色盲的？这是什么样的感觉？

　　雷弗恩：我不知道该怎么解释这种感觉，因为我不懂，我从来没看到过颜色，所以我回答不了这个问题。但我可以说，创作就是把你的障碍变成你的优势。没有完美的创作环境——不存在的。你的工作，你的情绪，是要把你的弱点变成强项。我这一生被诊断出好多可怕的毛病，我总说，“好吧，我要把这个变成我的长处，”做普通人有什么意思？至于你说的色彩问题，我是24岁的时候才知道自己色盲的

　　当时我跟我第一任女朋友，也就是我后来的妻子Liv一起去逛鞋店。我24岁才第一次有女朋友，我以前有过性生活但没有女朋友（大笑）。顺便说一句，性生活不是靠花钱买的。话说回来，我跟Liv在鞋店，她在试一双鞋，然后又换了另一双，我觉得“你傻了吧，这两双鞋一模一样啊……”然后她就说，“哦，天呐，你看不出颜色，是么？”我说，“不都是黑的吗？”很显然，并不是。

　　那时候我才得知，我一生中所见到的东西都是没有颜色的。别人总觉得，“哦，天呀，太可怜了……”不是的，这是好事，因为我有自己的色谱。我只能看见很极致的色彩，看不到中间的颜色。所以跟戴瑞斯合作的时候，我会说，“我能看见这个，这个和这个”，他就很尊重我，并且跟我一起投入到创作过程中，所以我们一起把缺陷变成了长处。


雷弗恩、妻子（左）与艾丽·范宁在《霓裳恶魔》的戛纳红毯上

　　Mtime：性与暴力经常出现在你的电影里，看起来似乎《老无所惧》里也有……

　　雷弗恩：任何与死亡相关的，都是一种暴力的形式，而宗教又很性感，所以这只是另一种诉说“性与暴力”的方式。我认为从创作的角度来说，性与暴力，这是每个人作品中的两个核心情感。这二者很容易定义，但却是生活的本质，而且对每个人来说都意味着不一样的东西。不过，这也是一种很好的方式去避免谈及我的作品，因为我真的很不喜欢谈论我的作品。我喜欢创作它，但不喜欢谈论它。

Mtime：跟亚马逊合作感觉怎么样？

　　雷弗恩：挺好的，他们给了我很大空间。能在戛纳展映《老无所惧》本身就是一个伟大进展，但某种程度上，对戛纳电影节来说也是一个进步，因为流媒体才是未来。昨晚能够展映一部平台剧，其实本质上就是一部13个小时的电影，这就是迈向未来电影发展趋势的一步。不是说你不能做传统的东西，只是你应该拥抱未来。就像看自己孩子一样，你要去适应他们在做的事，而不是把他们拖回旧世界里。



作者：Martyn Palmer   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大师班 尼古拉斯·温丁·雷弗恩 戛纳 MartynPalmer
关注时光网微信

相关电影/影人

尼古拉斯·温丁·雷弗恩

尼古拉斯·温丁·雷弗恩

Nicolas Winding Refn

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

第72届戛纳电影节

第72届戛纳电影节 (2019)

-1.0

在线播放

老无所惧

老无所惧 (2018)

0.0

导演：尼古拉斯·温丁..

主演：迈尔斯·特勒

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
2

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
3

李宇春&吴彦祖亮相《火箭人》戛纳红毯

蛋蛋胸肌壮硕 还有"穿越"的中国古代人？

39
戛纳电影节非竞赛展映影片《火箭人》举行首映礼，主创成..
4

巩俐关晓彤亮相"痛苦与荣耀"戛纳红毯

阿莫多瓦竞赛片首映获赞 波兰超模真空装吸睛

31
巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手..
5

珊莎：请愿重拍"权游"的粉丝不尊重人

“没看到想要的 就要贬得一文不值吗？”

请愿重拍《权力的游戏》第八季，很多人可能只是宣泄下情..

查看更多