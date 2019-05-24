他在人潮拥挤的布努埃尔剧院里与大家聊了很多话题，包括为什么会选择在电视的流媒体平台上播放这部新作。任何在法国院线上映六个月之内，就会出现在电视上的电影作品，都无法进入戛纳电影节，因此过去两年，Netflix都没有推选任何电影来参加戛纳电影节。但是这次的电影节上，却放映了两集雷弗恩给亚马逊制作的剧集，这位丹麦导演说他希望这一举动标志着，现在争论不休的局面有所突破。



“爆裂鼓手”迈尔斯·特勒





“能在戛纳展映《老无所惧》本身就是一个伟大的进展，但某种程度上，对戛纳电影节来说也是一个进步，因为流媒体才是未来——这是毫无疑问的。昨晚能够展映的这部剧集，其实本质上就是一部13个小时的电影，这就是迈向未来电影发展趋势的一步。不是说你不能做传统的东西，只是你应该拥抱未来。就像看自己孩子一样，你会适应他们在做的事，而不是把他们拖回旧世界里。”











《末路狂奔》





Mtime：你曾经有过一些非常成功的电影作品，为什么现在会决定去做一部电视剧呢？





雷弗恩：网络发展对我们电影行业有很大影响，我不是个电视剧迷，但我拍《霓虹恶魔》时，当时Netflix开始做原创内容了，很成功，行业里的人都说，“你得进电视圈了，那才是下一块宝地。”我并不是很想做剧，但我对流媒体很感兴趣，Netflix在这方面是领跑者，他们把剧集一下子都给你放出来，你就可以尽情去看了。所以我决定在拍完《霓虹恶魔》之后，要拍一部流媒体电影。





这样我就终于能拍一部没有限制、没有时间规则的作品了，因为时间常常是电影创作的一个束缚。但现在因为数字技术的发展，我们可以通过网络时时刻刻随便看。我的灵感时间是在早上，会看很多Youtube视频，到处点击，我很喜欢那种自由和掌控一切的感觉。于是我就想，‘我想拍一部真正的长片，流媒体可以实现，而传统院线不行。’这基本上就是《老无所惧》的创作背景了。





导演在《老无所惧》片场 Mtime：所以你有了更多的创作自由对吗？





雷弗恩：是的，因为在流媒体上，不会有任何行业强行规定的长度限制。投资人也很支持我，任由我去创作，他们以为这是一部十小时的电视剧，但我做的其实是一部13小时的电影。他们说“你得把这东西分开，”于是我把它剪辑成了几段，然后你就看到了两个小时，或者一个小时，或者一个半小时，甚至一分钟的剧集，这样的创作方式就很有意思了。





因为你就像是画了一幅巨大的油画，然后裁成好多片，分发给大众，让大家可以随意按照自己想要的方式拼起来。你想按线性的方式去看，可以，你也可以像昨天在戛纳看展映一样，直接看到故事的中段。创作的目的就在这——你要把观众带进一段艺术的旅途上，最好这段旅途中的情感可以穿透观众的心灵，并且伴随他们一生。





Mtime：你能说说这部剧的创作过程吗？









《老无所惧》海报 我们写了一版试播集的剧本，还准备了各种能吸引到投资的东西。《霓虹恶魔》首映时，亚马逊负责那部电影在美国的发行，他们问了我之后打算做什么，我就把这部剧告诉了他们，他们就答应投资了，这整个项目的基础是我要做一部长电影。在这个过程中，我搬到洛杉矶去做项目筹备，正赶上2016年的选举，我深受美国当时正在发生的事情影响。





我去掉了很多原有的故事，更多地把我对于美国发展变革的感受放进了这部片子里。我们拍摄期间，总统赢得了选举，整个拍摄过程对我们来说也是很艰辛的。我每天晚上都在写剧本，白天还要拍摄，就这样拍了10个月。真的像在电影制片厂一样，最后我都有点疯癫了。但是以一种很有趣的方式疯的。





Mtime：一边拍一边写，很痛苦吧？





雷弗恩：对啊，我脑子就像被人搅和了一样。这种工作方式，六周还可以，坚持10个月是真有点吃不消。我的生活从许多方面来说，都被这个项目占据了。年轻的时候，我可能会换一种工作方式，对成功的理解也不一样。但随着年龄渐长，阅历变深，而且我还当了爸爸，我想通了。至少对我来说，创作在于过程。每天拍完之后，完成的那些东西对我来说意义不大，那些就是存在着的一些素材而已。





不再是我的，也不再是我所感兴趣的。我感兴趣的是创作的过程，创作会激发你内心的一些东西——这才是活着。这个过程有痛苦，也有欢乐，但它让你感受到自己活着。而完成的结果本身，呃，这也不是我的孩子，所以你没办法在完成之后持续不断地继续爱它们。







迈尔斯·特勒与导演在本届戛纳电影节上









尼古拉斯·温丁·雷弗恩：几年前，我跟戴瑞斯在戛纳的一次午餐中遇到了，那次午餐很成功，因为我们找到了其他话题，而不是尬聊“我喜欢你的作品……”。几个月之后我到了洛杉矶，给他打电话说，“我要在美国拍一部剧，你愿意跟我合作吗？”他说，“好的。”他肯定特别抢手，但最后，10个月的拍摄流程，他在这儿待了足足六七个月，我们之间的关系很好。









因为可卡因是真的，所以就出了问题。但当我拍完“末路”三部曲之后，我就想，“我不要再拍现实了”，因为我永远没法改变真正的现实，所以我开始对非现实和强现实感兴趣了。如果安徒生还在世，他应该还在写童话，我也对童话感兴趣了。





我跟戴瑞斯一起工作的时候总会拿出苹果手机，像两个青少年一样，四处走动，看看哪里适合安放相机，这种创作过程让这部戏有了很多特别的感觉。我不知道你是否清楚，我有严重的色盲，有很多东西我看不出来，而戴瑞斯很善良，愿意改变他的拍摄，好让我能看出来。







《七宗罪》也是摄影师戴瑞斯·康吉的作品





Mtime：但你的电影大多数都颜色鲜丽，红色，蓝色，你是如何应对自己的色盲的？这是什么样的感觉？





雷弗恩：我不知道该怎么解释这种感觉，因为我不懂，我从来没看到过颜色，所以我回答不了这个问题。但我可以说，创作就是把你的障碍变成你的优势。没有完美的创作环境——不存在的。你的工作，你的情绪，是要把你的弱点变成强项。我这一生被诊断出好多可怕的毛病，我总说，“好吧，我要把这个变成我的长处，”做普通人有什么意思？至于你说的色彩问题，我是24岁的时候才知道自己色盲的。





当时我跟我第一任女朋友，也就是我后来的妻子Liv一起去逛鞋店。我24岁才第一次有女朋友，我以前有过性生活但没有女朋友（大笑）。顺便说一句，性生活不是靠花钱买的。话说回来，我跟Liv在鞋店，她在试一双鞋，然后又换了另一双，我觉得“你傻了吧，这两双鞋一模一样啊……”然后她就说，“哦，天呐，你看不出颜色，是么？”我说，“不都是黑的吗？”很显然，并不是。





那时候我才得知，我一生中所见到的东西都是没有颜色的。别人总觉得，“哦，天呀，太可怜了……”不是的，这是好事，因为我有自己的色谱。我只能看见很极致的色彩，看不到中间的颜色。所以跟戴瑞斯合作的时候，我会说，“我能看见这个，这个和这个”，他就很尊重我，并且跟我一起投入到创作过程中，所以我们一起把缺陷变成了长处。







雷弗恩、妻子（左）与艾丽·范宁在《霓裳恶魔》的戛纳红毯上





Mtime：性与暴力经常出现在你的电影里，看起来似乎《老无所惧》里也有……





雷弗恩：任何与死亡相关的，都是一种暴力的形式，而宗教又很性感，所以这只是另一种诉说“性与暴力”的方式。我认为从创作的角度来说，性与暴力，这是每个人作品中的两个核心情感。这二者很容易定义，但却是生活的本质，而且对每个人来说都意味着不一样的东西。不过，这也是一种很好的方式去避免谈及我的作品，因为我真的很不喜欢谈论我的作品。我喜欢创作它，但不喜欢谈论它。





Mtime：跟亚马逊合作感觉怎么样？





雷弗恩：挺好的，他们给了我很大空间。能在戛纳展映《老无所惧》本身就是一个伟大进展，但某种程度上，对戛纳电影节来说也是一个进步，因为流媒体才是未来。昨晚能够展映一部平台剧，其实本质上就是一部13个小时的电影，这就是迈向未来电影发展趋势的一步。不是说你不能做传统的东西，只是你应该拥抱未来。就像看自己孩子一样，你要去适应他们在做的事，而不是把他们拖回旧世界里。









