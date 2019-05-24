











当他们一起面对弗兰琪即将迎来的死亡时，这一家人开始检视家庭关系的核心。是什么事定义并造就了他们的生活？他们经历了怎样的起起伏伏，藏着什么秘密？大多数时候，我们都不知道。这本来应该是像萨克斯这样的导演兼编剧的优势领域，他在自己的许多电影作品中,都证明了自己很擅长探讨人生在世的意义。但这次他却马失前蹄了，台词令人感觉生硬，叙事也不是很流畅。





观众就好像参加了一场很没趣儿的party，还不如一开始就没收到邀请呢。而且观众们会时常被电影里的美景吸引，分散注意力，好奇如果亲自到那个美丽的地方去会是什么样的感觉，故事本身很难令人集中精神。萨克斯事无巨细地展现了日常生活中的各种琐碎细节，当然，也展现出了悲剧无处不在。于佩尔总是那么美，她片中的角色跟本人一样，是一位杰出的著名女演员。











但弗兰琪看起来似乎更有距离感，更神秘，尤其是在她已经知道自己最多只有几个月生命的状况下。也许，当她试图温柔地操纵这些即将失去她的人时，她发现已经无法停止表演，展现真正的自己了，但我们也不知道真相究竟是怎样。萨克斯的镜头感觉基本上都是静止的——镜头很少跟随演员，而是让演员们自己入镜再出镜。片中的角色都站在镜头前说话，催眠的效果快赶上海边日光浴了。





电影在戛纳收到了参差不齐的评价。满分五星，《卫报》给了一星，并且评论说《弗兰琪》证明了，“伟大的导演也可能对电影犯罪。”IndieWire网站则积极得多，赞扬了于佩尔的表演，不过也指出了电影节奏慢的问题。“让人不禁想象《弗兰琪》本来可以是一部更大众，更刺激的电影。”











《综艺》比较了萨克斯和已故的伟大法国导演埃里克·侯麦的作品，“《弗兰琪》中也有几处惊喜，电影娓娓道来，希望能让观众去思考生命的意义。问题是，生活在这一天初始和结束时，并没有什么大的差别。如果埃里克·侯麦看了这部电影，恐怕也要问，‘不错！但这就是全部了吗？’”





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