时光网戛纳讯 艾拉·萨克斯
这部安静缓慢的剧情片《弗兰琪》
，在戛纳电影节主竞赛单元进行了首映，电影讲述了一家人与朋友一起度过夏日假期的故事，在电影结尾，观众们可能会觉得自己还不如待在家里
。萨克斯是一位很有才华的导演，大部分作品都还不错——《点亮灯光》
就很精彩，讲述了一个生活在纽约的导演的缠绵爱情，他的上一部作品《小小人》
也给观众带来了深深的感动。
他的电影经常会讲一些亲密、微妙、精美的故事，尤其擅长刻画被世界伤害过的有阴影的人物。但《弗兰琪》并不是这位美国导演最好的作品。伊莎贝尔·于佩尔
在片中饰演一位法国知名女演员Francoise——大家都叫她弗兰琪，当她得知自己患有绝症，只有几个月的生命之后，她把家人们聚集到一起，去美丽的葡萄牙小镇辛特拉，与她共度人生最后一个假期。
《弗兰琪》的故事发生在一天之内——但看片的时候感觉却比一天长多了
，演员阵容很华丽。布莱丹·格里森
饰演吉米，弗兰琪的第二任丈夫，他已经陷入将要失去自己所爱之人的悲伤中了。格里森是一位优秀的演员，在这部电影里也尽了自己最大的努力，但是剧情就是这个水平，他也没法做得更好了
。弗兰琪的儿子保罗（杰瑞米·雷乃
饰）正麻烦缠身，忧心忡忡——他看起来就是典型的坏男孩。
弗兰琪的继女，西尔维亚（雯叶特·罗宾逊
饰）的婚姻也离破灭不远了，这对继兄妹相处得不太好。弗兰琪还邀请了一位年轻朋友艾琳（玛丽莎·托梅
饰），希望她能跟自己的光棍儿子一见倾心。但令她恼火的是，艾琳是跟男朋友加里（格雷戈·金尼尔
饰）一起来的，跟她一样，加里也是从事电影幕后工作的。片中有几个玩笑，是关于最新《星球大战》
系列电影的拍摄状况的，很有意思，点缀了剧情。
当他们一起面对弗兰琪即将迎来的死亡时，这一家人开始检视家庭关系的核心。是什么事定义并造就了他们的生活？他们经历了怎样的起起伏伏，藏着什么秘密？大多数时候，我们都不知道。这本来应该是像萨克斯这样的导演兼编剧的优势领域，他在自己的许多电影作品中,都证明了自己很擅长探讨人生在世的意义。但这次他却马失前蹄了，台词令人感觉生硬，叙事也不是很流畅。
观众就好像参加了一场很没趣儿的party，还不如一开始就没收到邀请呢。而且观众们会时常被电影里的美景吸引，分散注意力，好奇如果亲自到那个美丽的地方去会是什么样的感觉，故事本身很难令人集中精神。萨克斯事无巨细地展现了日常生活中的各种琐碎细节，当然，也展现出了悲剧无处不在。于佩尔总是那么美，她片中的角色跟本人一样，是一位杰出的著名女演员。
但弗兰琪看起来似乎更有距离感，更神秘，尤其是在她已经知道自己最多只有几个月生命的状况下。也许，当她试图温柔地操纵这些即将失去她的人时，她发现已经无法停止表演，展现真正的自己了，但我们也不知道真相究竟是怎样。萨克斯的镜头感觉基本上都是静止的——镜头很少跟随演员，而是让演员们自己入镜再出镜。片中的角色都站在镜头前说话，催眠的效果快赶上海边日光浴了。
电影在戛纳收到了参差不齐的评价。满分五星，《卫报》给了一星，并且评论说《弗兰琪》证明了，“伟大的导演也可能对电影犯罪。”IndieWire网站则积极得多，赞扬了于佩尔的表演，不过也指出了电影节奏慢的问题。“让人不禁想象《弗兰琪》本来可以是一部更大众，更刺激的电影。”
《综艺》比较了萨克斯和已故的伟大法国导演埃里克·侯麦的作品，“《弗兰琪》中也有几处惊喜，电影娓娓道来，希望能让观众去思考生命的意义。问题是，生活在这一天初始和结束时，并没有什么大的差别。如果埃里克·侯麦看了这部电影，恐怕也要问，‘不错！但这就是全部了吗？’”
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