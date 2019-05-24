罗伯特·帕丁森与威廉·达福共同出演的新片《灯塔》，在戛纳“导演双周”单元举办了首映，双方均献上了优秀的表演，特别是前者。







时光网戛纳讯











导演、威廉·达福与罗伯特·帕丁森在今年戛纳电影节上





“事实上，跑去海边看美人鱼，是整部电影最具挑战的戏份，”影片在戛纳电影节导演双周单元放映结束后，他说到。“这场戏看上去没那么危险，但是我跑过这片沙滩的时候，真的感觉像是踩着刀片过去的一样，这也是我人生中做过的最恐怖的事情之一。你不可能想要穿过那片沙滩，而当我跑过那里的时候，我真的觉得命悬一线。”





但他同时表示自己非常享受拍摄过程中的体力挑战：“我觉得这些时刻会让你的表演更轻松一些，你只需要尽可能地利用好自己的身体，而不会思考太多其他的东西。即使是我在做最简单的事情时，比如四处推手推车，这对于当时的环境都很难做到，所以我认为越考验体力的时候，其实是越能表演出真实的时候。同时，由于这个故事的本质，你也可以自然地动用身体。”















达福在电影中饰演Tom Wake，一个经验丰富的“wickie”——这是对灯塔看守人的昵称，帕丁森饰演的Winslow是一个拥有着神秘过去的年轻人，而他也是第一次担任灯塔看守人。最开始Wake把Winslow当作杂役使唤，分配给他所有耗费体力的卑贱工作，比如收集柴火，刷地板以及维护灯塔的机器。







导演在《女巫》片场





每一天晚上，两个男人都会坐在一起吃晚饭，Wake会喝点酒，而Winslow每次都拒绝，担心他会因此被炒，因为喝酒是这项工作明令禁止的。这部电影中令人愉悦的一点在于，其中丰富地道的专业用语。当天气变坏，两人之间的孤立感开始影响年轻的看守人思想时，这会减轻即将到来的不安感。每一晚，年轻的看守人都会受到噩梦的折磨，是关于美人鱼以及邪恶海鸥袭击的梦境。





在他们为期四周的任期结束前的最后一晚，年轻的wickies来到灯塔接替他们的工作，暴风变得更加强烈，Winslow最终也同意喝上几口酒。所有人都喝醉了打了起来。第二天在宿醉中，他们醒来后发现因为天气的缘故，本来计划来接他们回家的船并没有到达，所以他们还得被困在岛上几个星期才能回家。







面对记者“聊一下出演蝙蝠侠”的问题，帕丁森拒绝了，

“今天发布会只问《灯塔》的内容”





帕丁森和达福的表演都非常出色，而前者奉献了他职业生涯最好的表演之一，堪比曾经四次入围奥斯卡提名的威廉·达福。影片开始拍摄前，艾格斯和两位演员花了数周时间排练。“我感觉在排练阶段，我的角色非常安静，非常沉默寡言，我很害怕在排练过程中表现太多。不过能在这样一个压力很大的环境中工作，体验也非常好。“帕丁森说到。





”我们在宾馆里有一间很小的房间，我们在那里保留了一些东西，并没有展示全部，这个过程非常有趣。“艾格斯表示他试图寻找真正的灯塔拍摄，但是最后他的制作团队还是选择重新搭建了一个。“我们搭建了电影中所有的建筑，找不到一栋符合年代的灯塔，尤其是在偏僻的岛屿上，这就更难找了。”导演说到。











“所以我们在新斯科舍的南部半岛上拍摄，那里有很多火山岩石，我们搭建了一座70英尺高的灯塔，它可以照射到16英里以外的地方。那个地方真的太恐怖了，那里没有树，风也特别大，有一次风太大了，我根本听不到罗伯和威廉在说什么，即便我站在离他们很近的地方。如果我们没有在那里拍摄，不会相信存在那样一个地方，或者那样的风暴。”





“电影里有很多场景，你会觉得我们是在鼓风机或者洒水机的帮助下拍摄的，但其实不是。一般来说，最疯狂最戏剧化的时刻，我们都是实景拍摄的。”





影片获得了媒体的认可，《卫报》给影片打出了五星的满分，评论称“罗伯特·艾格斯扣人心弦的噩梦，展示了两个灯塔看守人一同走向疯狂的过程，这是一段有毒的结盟，一支死亡之舞。”评论还附加到，“威廉·达福和罗伯特·帕丁森的表演给人极大的震撼——特别是帕丁森，表演得越来越好了。”







想当年的“暮光男”，现如今已今非昔比





《Screen Daily》称赞到“这是一部紧张的心理惊悚片”，并且表示两位演员捕捉到了“最神奇的合作火花”。