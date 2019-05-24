时光网戛纳讯 罗伯特·帕丁森
最近透露了，他在拍摄新片《灯塔》
时的玩命经历，影片日前已经在戛纳电影节的“导演双周”单元进行了全球首映。这位前《暮光之城》
明星，如今已经成为重启版《蝙蝠侠》系列的热门人选。而《灯塔》讲述了19世纪驻扎在偏僻灯塔的两位守门人，在暴风雨肆虐时逐渐变得疯狂，他和威廉·达福
一同合作担任了主演。
美国导演罗伯特·艾格斯
的第二部长片在充满敌意、同时又相当偏僻的加拿大新斯科舍半岛取景，这里的天气非常恶劣，主创们在拍摄过程中也的确经历了真实的强烈风暴
。在其中一幕里，帕丁森的角色Ephraim Winslow奔跑过满是石粒的海滩，因为他深信自己看到了一只美人鱼。帕丁森表示这是整部影片拍摄过程中，对于体力要求挑战最大的一场戏份。
导演、威廉·达福与罗伯特·帕丁森在今年戛纳电影节上
“事实上，跑去海边看美人鱼，是整部电影最具挑战的戏份，”影片在戛纳电影节导演双周单元放映结束后，他说到。“这场戏看上去没那么危险，但是我跑过这片沙滩的时候，真的感觉像是踩着刀片过去的一样，这也是我人生中做过的最恐怖的事情之一。你不可能想要穿过那片沙滩，而当我跑过那里的时候，我真的觉得命悬一线。”
但他同时表示自己非常享受拍摄过程中的体力挑战：“我觉得这些时刻会让你的表演更轻松一些，你只需要尽可能地利用好自己的身体，而不会思考太多其他的东西。即使是我在做最简单的事情时，比如四处推手推车，这对于当时的环境都很难做到，所以我认为越考验体力的时候，其实是越能表演出真实的时候。同时，由于这个故事的本质，你也可以自然地动用身体。”
“有很多电影以及很多情节，都会让你自然而然地跟随你的身体而动，而且你不会认为这一切看上去有些可笑。如果不考虑地点的话，我觉得这对我来说就是乐趣。”艾格斯之前曾执导过恐怖电影《女巫》
，而这部新片则是他与哥哥麦克斯一同编剧完成的作品。影片像是一场扣人心弦的噩梦，讲述了两个人为了看守梅恩海峡的一座灯塔，被困在一个充满敌意的小岛足足四周的故事。
达福在电影中饰演Tom Wake，一个经验丰富的“wickie”——这是对灯塔看守人的昵称，帕丁森饰演的Winslow是一个拥有着神秘过去的年轻人，而他也是第一次担任灯塔看守人。最开始Wake把Winslow当作杂役使唤，分配给他所有耗费体力的卑贱工作，比如收集柴火，刷地板以及维护灯塔的机器。
导演在《女巫》片场
每一天晚上，两个男人都会坐在一起吃晚饭，Wake会喝点酒，而Winslow每次都拒绝，担心他会因此被炒，因为喝酒是这项工作明令禁止的。这部电影中令人愉悦的一点在于，其中丰富地道的专业用语。当天气变坏，两人之间的孤立感开始影响年轻的看守人思想时，这会减轻即将到来的不安感。每一晚，年轻的看守人都会受到噩梦的折磨，是关于美人鱼以及邪恶海鸥袭击的梦境。
在他们为期四周的任期结束前的最后一晚，年轻的wickies来到灯塔接替他们的工作，暴风变得更加强烈，Winslow最终也同意喝上几口酒。所有人都喝醉了打了起来。第二天在宿醉中，他们醒来后发现因为天气的缘故，本来计划来接他们回家的船并没有到达，所以他们还得被困在岛上几个星期才能回家。
面对记者“聊一下出演蝙蝠侠”的问题，帕丁森拒绝了，
“今天发布会只问《灯塔》的内容”
帕丁森和达福的表演都非常出色，而前者奉献了他职业生涯最好的表演之一，堪比曾经四次入围奥斯卡提名的威廉·达福。影片开始拍摄前，艾格斯和两位演员花了数周时间排练。“我感觉在排练阶段，我的角色非常安静，非常沉默寡言，我很害怕在排练过程中表现太多。不过能在这样一个压力很大的环境中工作，体验也非常好。“帕丁森说到。
”我们在宾馆里有一间很小的房间，我们在那里保留了一些东西，并没有展示全部，这个过程非常有趣。“艾格斯表示他试图寻找真正的灯塔拍摄，但是最后他的制作团队还是选择重新搭建了一个。“我们搭建了电影中所有的建筑，找不到一栋符合年代的灯塔，尤其是在偏僻的岛屿上，这就更难找了。”导演说到。
“所以我们在新斯科舍的南部半岛上拍摄，那里有很多火山岩石，我们搭建了一座70英尺高的灯塔，它可以照射到16英里以外的地方。那个地方真的太恐怖了，那里没有树，风也特别大，有一次风太大了，我根本听不到罗伯和威廉在说什么，即便我站在离他们很近的地方。如果我们没有在那里拍摄，不会相信存在那样一个地方，或者那样的风暴。”
“电影里有很多场景，你会觉得我们是在鼓风机或者洒水机的帮助下拍摄的，但其实不是。一般来说，最疯狂最戏剧化的时刻，我们都是实景拍摄的。”
影片获得了媒体的认可，《卫报》给影片打出了五星的满分，评论称“罗伯特·艾格斯扣人心弦的噩梦，展示了两个灯塔看守人一同走向疯狂的过程，这是一段有毒的结盟，一支死亡之舞。”评论还附加到，“威廉·达福和罗伯特·帕丁森的表演给人极大的震撼——特别是帕丁森，表演得越来越好了。”
想当年的“暮光男”，现如今已今非昔比
《Screen Daily》称赞到“这是一部紧张的心理惊悚片”，并且表示两位演员捕捉到了“最神奇的合作火花”。