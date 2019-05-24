时光网讯
今日（5月24日）零点，上映满1月的漫威大片《复仇者联盟4》
正式在内地下映，累计票房42.39亿。
1个月是影片在内地上映常规时间，未获得密钥延期。在“复联”系列的前三部中，《复联3》
进行过两次密钥延期，放映周期长达三个月：《复联》与《复联2》均有一次密钥延期。
《复联4》上映最后一天的日票房为600万，排在《一条狗的使命2》
771万和《大侦探皮卡丘》
666万之后，位列第三。和《复联4》“一月游”类似的好莱坞大片是2014年的《变形金刚4》
，后者在上映最后一天它拿到1300多万票房，总票房卡在19.85亿。
这一场史无前例的影迷狂欢就此画上句点，不少我们喜爱的超级英雄也在大银幕上与我们正式告别。
再见了，钢铁侠！再见了，寡姐！再见了，美队！再见了，复联！！
未映先火 影院炒高票价引争议
《复联4》
领先北美，率先于4月24日登陆中国内地市场。上映之前，内地影市陷入“暴风雨前的平静”，大盘几乎跌入谷底。大家都在屏息凝神，等待这部紧承《复联3》
的漫威超级英雄告别之作，点爆影市。
与此同时，这也让影院看到商机，《复联4》
零点场票价水涨船高。在北上广一线城市，两三百的票价也不罕见。这一现象，也逼得电影局出手，首次出面整治影院服务费虚高问题。
然而高昂票房也挡不住粉丝热情。预售开启后仅仅10小时，预售票房就突破1亿人民币，创造预售票房最快破亿纪录。
中国率先上映 午夜场引爆影迷狂欢
4月24日的凌晨，堪称漫威粉丝的不眠之夜。时光网记者分头奔赴北京各大院线，无一不人头攒动、热火朝天，难以想象第二天大家还要上班。
时光网记者在万达CBD影院进行了随机采访，问了问大家对于票价、剧透、观影心情等方面的问题。票价方面，发现主要分300元和150元左右两档影票，几乎所有受访者都表示“不贵”，因为意义非凡，不会在乎钱。
剧透方面，所有受访者都表示讨厌剧透，“剧透BISS”，很多人就是为了防剧透才选择看零点场。不少人此前都有过为了防剧透而减少使用社交媒体的经历。
另外，每个受访者都有着与漫威独特的情缘和故事，每个人的激动之情都溢于言表。其中一位小哥因为零点场没有抢到好位置，又买了三点场的票；当晚连刷两遍，然后第二天一大早直接去上班。
映后接连打破记录 合计超过30项
《复联4》
在内地上映后，接连打破各项票房纪录，据网友统计，零零总总合计起来打破了30多项纪录。其中主要包括：
零点场预售票房纪录
进口片首日票房纪录
内地影史单周票房纪录
票房破1亿美元最快纪录
票房破10亿人民币最快纪录
内地影史票房最高引进片
…….
中国市场助攻《复联4》全球票房告捷
在中国市场的“助攻”下，《复联4》的全球市场成绩亮眼，首周上映后就拿下了包括（除北美的）海外开画票房纪录、全球首周开画纪录，等。
之后《复联4》全球票房不断攀升，取代詹姆斯·卡梅隆《泰坦尼克号》
，来到影史第二位。根据Boxoffice Mojo的数据，内地市场贡献超过6亿美元的成绩，毫无疑问地成为海外第一大票仓；相比海外第二大票房英国1.09亿美元，几乎是6倍。
此前发布的《蜘蛛侠：英雄远征》
正式预告中，《复联4》的悲伤氛围仍在延续，彼得·帕克和托尼·斯塔克之间的情感联系不断被渲染，小蜘蛛也被给予“钢铁侠接班人”的期待。
由于紧接着《复仇者联盟4》之后上映，加上剧情上的紧密联系，北美业界预测影片7月2日首周末开画9000万到1.2亿美元。影片上映恰逢美国独立日假期，六天开画成绩有望上探2.3亿美元。
《蜘蛛侠：英雄远征》内地仍未官宣定档，据传有望6月底内地上映。