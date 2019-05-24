今日（5月24日）零点，上映满1月的漫威大片《复仇者联盟4》正式在内地下映。回顾影片在内地走过的征程，可谓是一次史上史无前例的电影文化现象。





时光网讯













这一场史无前例的影迷狂欢就此画上句点，不少我们喜爱的超级英雄也在大银幕上与我们正式告别。











再见了，钢铁侠！再见了，寡姐！再见了，美队！再见了，复联！！





未映先火 影院炒高票价引争议













然而高昂票房也挡不住粉丝热情。预售开启后仅仅10小时，预售票房就突破1亿人民币，创造预售票房最快破亿纪录。





中国率先上映 午夜场引爆影迷狂欢





4月24日的凌晨，堪称漫威粉丝的不眠之夜。时光网记者分头奔赴北京各大院线，无一不人头攒动、热火朝天，难以想象第二天大家还要上班。





复联4首映粉丝采访 时光网记者在万达CBD影院进行了随机采访，问了问大家对于票价、剧透、观影心情等方面的问题。票价方面，发现主要分300元和150元左右两档影票，几乎所有受访者都表示“不贵”，因为意义非凡，不会在乎钱。





剧透方面，所有受访者都表示讨厌剧透，“剧透BISS”，很多人就是为了防剧透才选择看零点场。不少人此前都有过为了防剧透而减少使用社交媒体的经历。





另外，每个受访者都有着与漫威独特的情缘和故事，每个人的激动之情都溢于言表。其中一位小哥因为零点场没有抢到好位置，又买了三点场的票；当晚连刷两遍，然后第二天一大早直接去上班。





映后接连打破记录 合计超过30项









零点场预售票房纪录

进口片首日票房纪录

内地影史单周票房纪录

票房破1亿美元最快纪录











票房破10亿人民币最快纪录

内地影史票房最高引进片

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中国市场助攻《复联4》全球票房告捷





在中国市场的“助攻”下，《复联4》的全球市场成绩亮眼，首周上映后就拿下了包括（除北美的）海外开画票房纪录、全球首周开画纪录，等。





























由于紧接着《复仇者联盟4》之后上映，加上剧情上的紧密联系，北美业界预测影片7月2日首周末开画9000万到1.2亿美元。影片上映恰逢美国独立日假期，六天开画成绩有望上探2.3亿美元。





《蜘蛛侠：英雄远征》内地仍未官宣定档，据传有望6月底内地上映。



