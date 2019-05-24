《X战警：黑凤凰》发布了一支伦敦首映的回顾集锦，全景式展现了活动中的精彩瞬间。









而各位主创在活动中也真诚分享了自己关于影片与角色的心得感悟，饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊就谈到了《X战警》系列电影有别于其他超英电影的特点：“他们充满困惑，充满恐惧，他们的视角更贴近真实生活。”饰演万磁王的迈克尔·法斯宾德则强调影片虽然“充满超自然力量，但核心依然是人性”。女主角索菲·特纳则毫不掩饰自己对于《X战警》漫画和电影的热爱：“爱，无处不在，你的与众不同将让你变得不同寻常。”





6月6日，宇宙最强变种人黑化降临，X战警最黑暗之战一触即发！影片预售现已全面开启，将以3D/中国巨幕3D/IMAX 3D/DOLBY ATMOS/DOLBY CINEMA/SCREENX/4DX/MX4D全制式登陆全国院线。

编辑：哦