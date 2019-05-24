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"鲨美"合体！《黑凤凰》伦敦首映直击

走心回忆"X战警"情结 内地宣传即将开启

2019-05-24 08:53:45 来源：Mtime时光网

《X战警：黑凤凰》发布了一支伦敦首映的回顾集锦，全景式展现了活动中的精彩瞬间。
　　时光网讯 由美国二十世纪福斯公司出品，美国漫威影业公司联合出品的超级英雄大片《X战警：黑凤凰》将于6月6日登陆全国院线，影片预售现已全面开启。随着影片上映的临近，各位主创在全球的宣传之旅也愈发火热，今日，片方发布了一支伦敦首映的回顾集锦，全景式展现了活动中的精彩瞬间。

英国首映回顾

　　《X战警：黑凤凰》剧组的全球“打卡”足迹已经遍布了巴黎、莫斯科、柏林等地，所到之处无不掀起热潮。近日，包括导演西蒙·金伯格、制片人哈奇·帕克、主演詹姆斯·麦卡沃伊迈克尔·法斯宾德索菲·特纳杰西卡·查斯坦在内的6位主创马不停蹄来到伦敦出席首映活动，现场不仅聚集了众多热情粉丝，更有coser装扮成《X战警》中的经典人物嗨翻全场。

　　而各位主创在活动中也真诚分享了自己关于影片与角色的心得感悟，饰演X教授的詹姆斯·麦卡沃伊就谈到了《X战警》系列电影有别于其他超英电影的特点：“他们充满困惑，充满恐惧，他们的视角更贴近真实生活。”饰演万磁王的迈克尔·法斯宾德则强调影片虽然“充满超自然力量，但核心依然是人性”。女主角索菲·特纳则毫不掩饰自己对于《X战警》漫画和电影的热爱：“爱，无处不在，你的与众不同将让你变得不同寻常。”

　　6月6日，宇宙最强变种人黑化降临，X战警最黑暗之战一触即发！影片预售现已全面开启，将以3D/中国巨幕3D/IMAX 3D/DOLBY ATMOS/DOLBY CINEMA/SCREENX/4DX/MX4D全制式登陆全国院线。

   编辑：哦

关键词： X战警 黑凤凰
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X战警：黑凤凰

X战警：黑凤凰 (2019)

0.0

导演：西蒙·金伯格

主演：索菲·特纳

在线播放

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