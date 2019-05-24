由滕华涛执导，舒淇、鹿晗主演的《上海堡垒》定档8月9日暑期档上映，这部影片能否成为第二部《流浪地球》，接过国产科幻电影的大旗呢？

《上海堡垒》定档海报













《上海堡垒》先行版预告 在《上海堡垒》的故事中，未来世界的外星文明突袭地球，上海成为了人类最后的希望。鹿晗饰演的大学生江洋追随舒淇饰演的女指挥官林澜，进入了上海堡垒成为一名指挥员，随着外星势力不断发动猛烈袭击，保卫人类的最后一战最终在上海打响，鹿晗与舒淇也肩负起了拯救地球的重任。





从2014年开始前期筹备，到2017年正式开拍，再到今年暑期上映，《上海堡垒》的电影化之路用了5年的时间。这中间的过程虽然艰辛，但也让滕华涛坦言：“困难很多，但还是使着最大的劲儿去突破。”这部影片能否成为第二部《流浪地球》，接过国产科幻电影的大旗，让我们拭目以待。





















编辑：隐饮