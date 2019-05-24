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舒淇鹿晗主演科幻片《上海堡垒》定档8.9

国产科幻片能否出现下一个《流浪地球》？

2019-05-24 09:18:31 来源：Mtime时光网

由滕华涛执导，舒淇、鹿晗主演的《上海堡垒》定档8月9日暑期档上映，这部影片能否成为第二部《流浪地球》，接过国产科幻电影的大旗呢？
       

《上海堡垒》定档海报

时光网讯滕华涛执导，改编自江南同名小说的国产科幻电影《上海堡垒》曝光定档海报，宣布将在8月9日暑期档上映，海报中纽约、伦敦、东京三座城市被外星势力攻陷，上海成为地球最后的防线。影片由鹿晗舒淇领衔主演。

        电影《上海堡垒》改编自江南的同名小说，这本成稿于2008年、出版于2009年的小说，在十一年时间的沉淀中，影响力不断扩散。《上海堡垒》这本书不仅埋藏着众多读者的回忆，评分高达8.5分，还在2018年科幻大会上获得了“最受期待IP”的奖项。

       据了解，江南不仅是原著作者，还亲自参与了《上海堡垒》的剧本创作。在电影杀青的时候，江南也坦言，“在《上海堡垒》出版的第九个年头，我终于见到江洋和林澜，并目睹他们保卫世界。”相信在原作者的“挑剔”把关下，这个备受期待的IP会带来不少惊喜。

       

《上海堡垒》先行版预告

在《上海堡垒》的故事中，未来世界的外星文明突袭地球，上海成为了人类最后的希望。鹿晗饰演的大学生江洋追随舒淇饰演的女指挥官林澜，进入了上海堡垒成为一名指挥员，随着外星势力不断发动猛烈袭击，保卫人类的最后一战最终在上海打响，鹿晗与舒淇也肩负起了拯救地球的重任。

       从2014年开始前期筹备，到2017年正式开拍，再到今年暑期上映，《上海堡垒》的电影化之路用了5年的时间。这中间的过程虽然艰辛，但也让滕华涛坦言：“困难很多，但还是使着最大的劲儿去突破。”这部影片能否成为第二部《流浪地球》，接过国产科幻电影的大旗，让我们拭目以待。

       





   编辑：隐饮

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关键词： 上海堡垒 舒淇 鹿晗
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上海堡垒

上海堡垒 (2019)

-1.0

导演：滕华涛

主演：鹿晗 舒淇

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