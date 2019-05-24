网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

虐哭硬汉！《八佰》曝战火英雄预告

张译捧着热水袋发抖 欧豪三进医院膝盖掉肉

2019-05-24 09:24:10 来源：Mtime时光网

拍戏过程中，欧豪曾进过3次医院，膝盖上掉了一块肉也强忍疼痛坚持拍摄。

战火英雄预告

      时光网讯 日前，《老炮儿》导演管虎新作《八佰》发布“战火英雄”预告，首曝演员们“流血流汗不言累”的片场日常。

      因为本片取材1937年淞沪会战最后一役，八百壮士在上海沦陷前死守四行仓库的故事。为了真实还原82年前的军人状态，演员们都要提前进组军训，学习战斗姿势、端枪动作。让一个“全员硬汉”的剧组保持紧绷，离不开导演管虎的高要求，“动作快，养成跑步习惯”是他在片场的口头禅。高密度、高强度的打斗戏，近身爆破、泥地打滚、高楼跳跃，让一向以体能出众著称的李晨也不禁感慨“是巨大考验”。

      作为亚洲首部IMAX摄影机全程拍摄的商业电影，《八佰》使用的摄影机，可以细致入微地呈现最真实的画面细节，甚至可以拍清楚100米外的人物神情，因此对演员的表演要求也极为严苛。

      一场在十一月寒冬拍摄的水下戏，就虐苦了张译欧豪。苏州河里都是新加的水，再加上单机拍摄要一镜到底表达人物关系和情绪，需要大量调度配合，因此每个镜头都要拍8条以上。拍摄间隙，张译捧着热水袋冻到发抖，和欧豪一起裹着厚重的保鲜膜穿防水衣，几度勒到抽筋。

      拍戏过程中，欧豪曾进过3次医院，膝盖上掉了一块肉也强忍疼痛坚持拍摄，为了呈现极度疲惫的守军状态，甚至故意不吃不喝，熬夜再去片场拍戏。为贴合狠戾的角色人设，魏晨更是暴瘦，脱相到粉丝都认不出来。

      正如导演管虎的感慨：“但愿所有付出，未来都可以骄傲提及。”
 
      电影《八佰》将于2019年7月5日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 八佰
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

八佰

八佰 (2018)

0.0

导演：管虎

主演：黄志忠 王千源

在线播放

张译

张译

Yi Zhang

职业：演员

查看影人作品  >

欧豪

欧豪

Oho Ou

职业：演员

查看影人作品  >

管虎

管虎

Hu Guan

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
2

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
3

李宇春&吴彦祖亮相《火箭人》戛纳红毯

蛋蛋胸肌壮硕 还有"穿越"的中国古代人？

39
戛纳电影节非竞赛展映影片《火箭人》举行首映礼，主创成..
4

巩俐关晓彤亮相"痛苦与荣耀"戛纳红毯

阿莫多瓦竞赛片首映获赞 波兰超模真空装吸睛

31
巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手..
5

珊莎：请愿重拍"权游"的粉丝不尊重人

“没看到想要的 就要贬得一文不值吗？”

请愿重拍《权力的游戏》第八季，很多人可能只是宣泄下情..

查看更多