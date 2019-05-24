拍戏过程中，欧豪曾进过3次医院，膝盖上掉了一块肉也强忍疼痛坚持拍摄。





因为本片取材1937年淞沪会战最后一役，八百壮士在上海沦陷前死守四行仓库的故事。为了真实还原82年前的军人状态，演员们都要提前进组军训，学习战斗姿势、端枪动作。让一个“全员硬汉”的剧组保持紧绷，离不开导演管虎的高要求，“动作快，养成跑步习惯”是他在片场的口头禅。高密度、高强度的打斗戏，近身爆破、泥地打滚、高楼跳跃，让一向以体能出众著称的李晨也不禁感慨“是巨大考验”。





作为亚洲首部IMAX摄影机全程拍摄的商业电影，《八佰》使用的摄影机，可以细致入微地呈现最真实的画面细节，甚至可以拍清楚100米外的人物神情，因此对演员的表演要求也极为严苛。









拍戏过程中，欧豪曾进过3次医院，膝盖上掉了一块肉也强忍疼痛坚持拍摄，为了呈现极度疲惫的守军状态，甚至故意不吃不喝，熬夜再去片场拍戏。为贴合狠戾的角色人设，魏晨更是暴瘦，脱相到粉丝都认不出来。





正如导演管虎的感慨：“但愿所有付出，未来都可以骄傲提及。”

电影《八佰》将于2019年7月5日全国上映。

编辑：羊羊