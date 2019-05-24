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“亚洲斯皮尔伯格”新片延续《小鞋子》感动

《云端之上》公映曝特辑导演马基德飚中文

2019-05-24 10:13:13 来源：Mtime时光网

《小鞋子》导演马基德·马基迪新作《云端之上》公映，导演用中文问候观众，详解了关于电影的真挚主题以及拍摄动机。
　　时光网讯   由《小鞋子》导演马基德·马基迪执导的电影《云端之上》今日正式公映，该片是这位奥斯卡提名导演首部登陆内地院线的电影。今日片方发布一款全新的导演特辑，导演用中文向观众问候，详解了关于电影的真挚主题以及拍摄动机。




　　《云端之上》以“大男孩”的视角，讲述了一个现实与温暖并存的故事。相依为命的塔拉和埃米尔姐弟俩陷入了人生的困境，塔拉因重伤想要侵犯自己的洗衣房老板而被冤入狱，小混混埃米尔不得不在医院照顾“仇人”，以求后者醒来还原真相救出姐姐。老板的母亲带着两个孙女从乡下赶来探病，由此走进了埃米尔的生活，另一边，塔拉也在狱中遇到一个无依无靠的小男孩，他们用心中的善，为这些孩子不幸的童年照进一束温暖的光。
 
　　因执导奥斯卡最佳外语片提名电影《小鞋子》而闻名的导演马基德·马基迪，其作品有着一脉相承的主题。这位有着“亚洲斯皮尔伯格”的美誉导演，在《云端之上》中继续以孩子为视角，关注底层社会中人与人之间的相互救赎，使得该片的主题和风格是《小鞋子》的延续。

　　比起多以城市或者乡村为背景的传统印度电影，来自伊朗的导演马基德·马基迪这次将目光瞄准了很多印度片避之不及的贫民窟，并且该片依旧囊括了男权世界轻视女性、贫富差距悬殊以及犯罪率居高不下等印度电影中常见的社会现状。

   编辑：hello王小羊

关键词： 云端之上 特辑
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马基德·马基迪

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Majid Majidi

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员

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