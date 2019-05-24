







面对妻子被侵犯，罗汉恼羞成怒。他原本也试图通过正规途径解决问题，但有关机构不仅含糊其辞推卸责任，甚至把问题归咎到罗汉夫妻自己的身上，更有甚者揶揄他们的盲人身份，让本就深受其辱的罗汉夫妻人格和心灵上遭受了更恶劣的二次伤害。天不遂人愿，妻子苏普丽雅的不理智行为，促使罗汉下定决心走上独自复仇的不归路。





看不见的凶手 预告片里可以看到，罗汉尝试自己制作武器，引诱罪犯走进陷阱，利用自己在黑暗里的优势与敌人周旋，更是好像有“听声辨位”的奇招与人搏斗。他处决对手的手段和现场让事后的警察一头雾水，他挑拨敌人内讧到了以命相搏的地步，虽然过程精彩解气，但罗汉下出的谜题更显得不明所以，只能是等观众走进到电影院里一探究竟。



