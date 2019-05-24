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印度年度口碑力作《无所不能》
发布终极海报和预告片，电影的爱情、歌舞、悬疑、犯罪、动作等精彩片段全面展现在观众眼前。电影《无所不能》
由桑贾伊·古普塔导演，赫里尼克·罗斯汉、亚米·高塔姆主演，将于6月5日全国上映。
电影《无所不能》
的终极海报背景烟雾弥漫，燃烧的房间预示着赫里尼克·罗斯汉饰演的男主角已经开启了复仇行动。前景罗汉举手扬起一片不明的粉尘，粉尘中既有罗汉坚毅的面庞，也有与妻子幸福的回忆，更有敌人们对他的虎视眈眈。罗汉缜密设计的复仇局中局因恨而起，因爱而行，为了替爱人讨回公道，他逼迫自己变得无所不能。
面对妻子被侵犯，罗汉恼羞成怒。他原本也试图通过正规途径解决问题，但有关机构不仅含糊其辞推卸责任，甚至把问题归咎到罗汉夫妻自己的身上，更有甚者揶揄他们的盲人身份，让本就深受其辱的罗汉夫妻人格和心灵上遭受了更恶劣的二次伤害。天不遂人愿，妻子苏普丽雅的不理智行为，促使罗汉下定决心走上独自复仇的不归路。
预告片里可以看到，罗汉尝试自己制作武器，引诱罪犯走进陷阱，利用自己在黑暗里的优势与敌人周旋，更是好像有“听声辨位”的奇招与人搏斗。他处决对手的手段和现场让事后的警察一头雾水，他挑拨敌人内讧到了以命相搏的地步，虽然过程精彩解气，但罗汉下出的谜题更显得不明所以，只能是等观众走进到电影院里一探究竟。