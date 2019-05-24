







海报中，蜘蛛侠的身后分别是“漫威元老”神盾局局长尼克·弗瑞与本片最具吸引力的新角色——由好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔扮演的“神秘客”。局长表情严肃，紧握手枪准备出击；而神秘客的眼神与嘴角却透露着一丝让人捉摸不透的情绪，神秘感油然而生，释放出绿色能量的手臂，似乎在暗示他已做好应战准备。