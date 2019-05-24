时光网讯
近日，由美国哥伦比亚影片公司出品的电影《蜘蛛侠：英雄远征》
发布“铁三角”海报！《复联4》
中强势回归的蜘蛛侠，在“局长”尼克·弗瑞的带领下，携手自平行宇宙穿越而来的“酷叔叔”神秘客，组团备战欧洲！
影片将延续《复联4》
故事线，经过重重磨砺的蜘蛛侠将独挑大梁，化解欧洲重大危机。本片由导演乔·沃茨执导，汤姆·赫兰德、杰克·吉伦哈尔、塞缪尔·杰克逊等好莱坞知名演员主演。影片定于7月2日在北美上映。
在此次曝光的“铁三角”海报中，蜘蛛侠身着全新战衣现身欧洲，他神色凝重、眼神坚毅，《复联4》
终局之战的经历，让他越发成熟有担当，深知自己责任重大，紧握的拳头似乎在表示他已进入全面备战的状态。从此前的预告中就不难看出，蜘蛛侠虽然口中声称只想度假，但面对需要保护的民众，面对“响指”带来的余波，面对欧洲的重大灾难，他毅然选择接受局长交托的任务，选择重燃斗志积极应战！
海报中，蜘蛛侠的身后分别是“漫威元老”神盾局局长尼克·弗瑞与本片最具吸引力的新角色——由好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔扮演的“神秘客”。局长表情严肃，紧握手枪准备出击；而神秘客的眼神与嘴角却透露着一丝让人捉摸不透的情绪，神秘感油然而生，释放出绿色能量的手臂，似乎在暗示他已做好应战准备。
编辑：隐饮