尺八，源自中国，却在日本发扬光大，导演聿馨首次解读了创作初衷。





聿馨表示，不是她找到了尺八，而是她与尺八相遇了。在此之前聿馨陷入了对生活的迷茫，一次偶然的机会听到尺八的声音，被深深打动，也瞬间解开了她心中的迷惑。之后在了解到尺八原来是源于中国的乐器，便下定决心从家庭主妇的生活中脱离，用影像让更多的人去了解尺八，听到尺八。





在被问及遇到的最大困难时，聿馨认为是做出拍摄这么一部小众乐器纪录片的决定。在如今被商业模式所包围的电影市场，她的想法遭到了身边很多人的质疑。“但我真没想那么多，就是想把打动我的尺八和尺八人的故事呈现给观众，让大家听到这美好的声音，知道这个是尺八，是源于中国的尺八”。





佐藤康夫演奏剧照

导演发言

导演和蔡鸿文

尺八演奏家小凑昭尚

演奏家佐藤康夫和小凑昭尚





定档预告 日本著名尺八演奏家、作曲家佐藤康夫因创作《火影忍者》配乐而广受欢迎。现场，佐藤康夫表示《尺八·一声一世》展示了尺八的魅力，绝对是向下一代传递尺八“精神”最好的方式，同时佐藤康夫对片中徐浩鹏这样通过网络去了解、学习尺八的年轻人感到惊喜。希望尺八能够在中国有更好的发展。





知名演奏家小凑昭尚出生于尺八世家，因为当初选择了自己喜欢的生活，所以现在和家人过着过幸福的生活。现场小凑昭尚也道出了尺八传承的困难性，并呼吁更多的尺八人继续努力，往音乐更好的方向前进。





作为目前国内唯一一个尺八专业的班级教师蔡鸿文，因为喜欢尺八而改变了人生方向。6年前尺八在网络的传播量只有两三千，如今在《尺八·一声一世》的影响下，相关视频点击量达到了1.3亿，这让蔡鸿文非常的惊喜：“可以说是华人世界对尺八推广前所未有的创举”。





据悉，电影《尺八·一声一世》走访中美日三国，展示了尺八艺术家们对尺八的热爱与专注，在新时代下，通过他们的坚持与努力，以新的方式重新演绎尺八，发出了属于自己的声音。





据悉，梁文道、陆川、龚琳娜也特别现身这部纪录片，《尺八·一声一世》将于5月31日正式登陆全国各大院线。