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东方的“萨拉热窝事件”登上大银幕

温太医加盟电影《1931刺杀宋子文之谜》上映

2019-05-24 12:04:06 来源：Mtime时光网

《1931刺杀宋子文之谜》上映，宋子文的外孙冯英翰在接受摄制组采访时，首次透露其外婆、也就是宋子文的妻子张乐怡，获悉丈夫北站遇刺后，因受惊吓而导致流产的悲剧。这也是宋氏后人首登大银幕。
　　时光网讯   5月24日，由韩晶执导的电影《1931刺杀宋子文之谜》正式登陆院线，作为“民国刺杀”系列非虚构电影的首部作品，该片集合悬疑、刺杀、烧脑等元素，而以“温太医”一角闻名的演员张晓龙，此次参与本片创作，则为电影增添了情感温度。
 
　　《1931刺杀宋子文之谜》讲述了一起发生在上海的震惊中外的刺杀事件，也被称为东方的“萨拉热窝事件”。

　　1931年一个波诡云谲的夜晚，民国财长宋子文和日本驻华公使双双身穿白西装，乘坐于京沪列车的豪华包厢内，由南京驶往上海。三百公里外的上海北站，人称“民国第一杀手”的“斧头帮”帮主王亚樵早已设下埋伏，准备刺杀宋子文。岂料同一时间，日本特务也在北站布下了死亡陷阱，准备行刺日本公使，以挑起大规模的侵华战争。一场双重谋杀一触即发。

　　“四股势力，三组杀手，两个目标，一名死者，上演惊天大戏”的SLOGAN，诠释了影片的精髓所在。结合英文片名Scapegoat（替罪羔羊），剧情走向扑朔迷离。





　　作为一部根据真实故事拍摄的非虚构电影，片方除了力邀多位中国近代历史研究领域的权威学者担任顾问外，还得到了“斧头帮”领袖王亚樵的嫡孙王家柱先生、“斧头帮”智囊人物郑抱真的女儿郑清女士、胡汉民的后人胡安平先生等历史人物后裔的鼎力支持。 

　　尤其值得一提的是，宋子文的外孙冯英翰先生在接受摄制组采访时，首次向外界透露了其外婆、也就是宋子文的妻子张乐怡，在获悉丈夫北站遇刺的消息后，因受惊吓而导致流产的悲剧。这也是蒋宋孔陈四大家族之一的宋氏家族的后人，第一次出现在大银幕上。

   编辑：hello王小羊

关键词： 1931刺杀宋子文之谜
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1931刺杀宋子文之谜

1931刺杀宋子文之谜 (2019)

-1.0

导演：韩晶

主演：张晓龙

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