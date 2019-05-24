万万没想到的是，影片里敢于直面、触摸怪兽的维拉、米莉两位“女战士”，居然也被高考英语难倒了。





没想到片中两人直面怪兽浑然不怕，如今亲身体验中式大考，竟会边做题边手心冒汗，甚至惊呼“这道题太难了”，一堂模拟考段子频出，全程欢乐不断，最后不禁以“过来人”身份分享考试经验，祝福广大考生旗开得胜。





这场另类考试不仅特别邀请英语老师艾力来“监考”，现场还写着“沉着冷静细致认真”八字真言，神还原考场严肃气氛。众所周知，高考压力之大不亚于电影中人类直面怪兽危机，每位考生都抱着打怪闯关的心态奋勇前行。





万万没想到的是，影片里敢于直面、触摸怪兽的维拉、米莉两位“女战士”，居然也被高考英语难倒了。考前两人紧紧握住对方的手，互道“祝你好运”。而在做题过程中，维拉竟直言自己手心一直在冒汗，甚至惊呼“这道题太难了”。







维拉·法梅加和“小11”饰演母女 维拉·法梅加和“小11”饰演母女





至于米莉，则在艾力中途提示时间的时候，瞬间感到压力，不禁高声强调：“说好的15分钟，好嘛！”结果压力之下米莉也顶不住了，题目做到尾声突然惊叹“天啊，谁是Cathy？”殊不知Cathy可是整篇完形填空的女主！整场模拟小考短短15分钟里，两位“考生”段子频出，令考场欢乐不断，完美诠释“团结紧张严肃活泼”的校园风。

考试结束后，维拉和米莉互换试题判卷，还彼此点评对方的表现：“她都做对了”“很棒”“完美”“噢噢，这道做错了”……最终考试结果：20道题米莉错了3道，维拉答错1道。一番短暂的体验过后，想不到两个人感慨不已，维拉分享自己的答题经验：“朋友们，这真不是开玩笑，做起来很有压力。以我的经验来说，我会说，试着去享受这个过程。”她还特别提醒考生：“在你做选择之前，一定要确保读到了每一个选项！”



《哥斯拉2：怪兽之王》终极预告





而尚未到高考年纪的米莉则提前体验了一把毕业大考，“多读几遍题目，放松微笑，随时关注考试进展”，她希望考生别犯自己的错误——“不要忘记时间”！二人以“过来人”的身份诚挚分享考试经验，祝福广大考生考试好运，“我们的爱都给你们，一定会发挥到最好”！





最后，维拉和米莉还震撼揭秘高考后的放松大法——看《哥斯拉2：怪兽之王》！ 该片由迈克尔·道赫蒂执导，凯尔·钱德勒、维拉·法梅加、米莉·博比·布朗、布莱德利·惠特福德、莎莉·霍金斯、查里斯·丹斯、托马斯·米德迪奇、小奥谢拉·杰克逊等联袂出演，渡边谦、章子怡特别加盟，将于5月31日同步北美在全国上映。