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《黑客帝国》曝光4K修复版重映预告

纪念上映20周年 7月26日中国台湾上映

2019-05-24 18:02:48 来源：Mtime时光网

为纪念《黑客帝国》上映20周年，影片的4K数码修复版将于7月26日在中国台湾重新上映。
　　时光网讯 《黑客帝国》今日曝光一支4K修复台版重映预告片，“你该如何分辨梦境与现实世界”、“你想知道母体是什么吗？那是遮蔽你双眼，让你看不到真相的世界”等在20年前令人叹为观止的台词与大量精彩的动作戏份在预告片中登场。

　　1999年3月31日，沃卓斯基兄弟（现在为“姐妹”）执导的《黑客帝国》在北美上映。影片包裹着商业大作的外壳，凭借天马行空的想象力、世界一流的动作指导和代表当时工业特效最高水准的“子弹时间”随即引发全球轰动。随后该片成功发展成三部曲，全球揽下共16亿美元票房。

　　为纪念《黑客帝国》上映20周年，影片的4K数码修复版将于7月26日在中国台湾重新上映。

   编辑：ruo

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关键词： 黑客帝国 预告片
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