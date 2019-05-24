2019-05-24 18:02:48 来源：Mtime时光网
编辑：ruo
导演：莉莉·沃卓斯基
主演：基努·里维斯
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ggginoicq
6分钟前
4K版光盘早已发售，但对于20年前的电影特效不要太期待效果，4K能展示很多细节，但也会把特效的作用减弱，好多场面看着太假。
伊生非凡
9分钟前
第一次看的时候简直是天书一般，，想象力太超前了。
农业暗佛
12分钟前
有关人员能不能去公关一下
14分钟前
哭求拜求跪求内地也上映！！
喜欢说真话
58分钟前
哎，这年代电影都是巅峰，高质量电影贼多。高光、无滤镜、特效，看着舒服。
辉仔
1小时前
大陆能看到就好了！最好三部做个联映。
只吐不喷那是不可能的39分钟前
大陆？还是别来最好，大陆各种垃圾3D厅，去了影响观影体验，能有2D才是最好的
想长胖20分钟前
@只吐不喷那是不可能的 你哪里看出这个电影是3D来的？
木之本樱4分钟前
他没说错，大陆喜欢各种2D转3D。这种老片就算没有3D,也会特地给你转一个特供3D来，而且只有3D。
寂寂无声
这片子头一次看的时候，真的差点颠覆了人生观！
M_150302222952350396612分钟前
我是先看的异次元骇客，所以这片对我冲击不大
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