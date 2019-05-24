为纪念《黑客帝国》上映20周年，影片的4K数码修复版将于7月26日在中国台湾重新上映。





1999年3月31日，沃卓斯基兄弟（现在为“姐妹”）执导的《黑客帝国》在北美上映。影片包裹着商业大作的外壳，凭借天马行空的想象力、世界一流的动作指导和代表当时工业特效最高水准的“子弹时间”随即引发全球轰动。随后该片成功发展成三部曲，全球揽下共16亿美元票房。





为纪念《黑客帝国》上映20周年，影片的4K数码修复版将于7月26日在中国台湾重新上映。