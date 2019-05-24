环球影城"侏罗纪世界"主题乐园夏天揭幕，克里斯·帕拉特、布莱丝·达拉斯·霍华德将成为“常驻”导游。





这标志着《侏罗纪世界》的人物角色形象将首次亮相主题公园。作为这一主题项目的独创环节，欧文、克莱尔和吴博士将展示他们与恐龙之间的互动，并为我们介绍有关于这些生存在6500多万年前的史前生物的真相和故事。





这一壮观的全新主题乐园将以一个原创的全新故事线来呈现，它将带领游客们在主题公园中进行惊险的旅行，就如同置身于《侏罗纪世界》当中一样。电影曾经出现的巨大的食肉龙和水栖沧龙在它们的自然栖息地现身，也将整个主题乐园的观赏体验提升到了一个新的高度。





《侏罗纪世界》的粉丝们第一次有机会看到这个令人印象深刻的生物，并与之一同置身于巨大的水中观景平台当中。这只巨大的苍龙身长超过60英尺，体重超过三万磅，它被装在注满了350万加仑水的巨大的玻璃容器中，游客可以在几英寸远的地方注视它。











环球创意团队与工业光魔合作，利用尖端视效技术，以及一种随着游客位置的变化产生视觉变化的运动视差技术，让沧龙变得活灵活现，并扑捉到它在水下环境的真实状态。





团队还利用一系列的灯光增强技术，使水族箱可以在白天和夜晚状态之间自如切换，同时在恶劣天气下调节环境的视觉变换，从而为游客打造身临其境般的各种视觉场景。



可以说"侏罗纪世界之旅"抓住了原作电影的精髓。在今年夏天正式开放后，游客们将见到一个全新的入口，石雕景观和现代设计的”侏罗纪世界”大门，它被翻滚的火焰照亮，将带给游客焕然一新之感。



环球影城恐龙成真了

随后游客们将排队等上专门设计的木筏，在茂密植被掩映的水道中前行，这里到处都有高大的恐龙在漫步，它们距离游客仅一臂之遥。遭遇温顺的剑龙和副栉龙则意味着食肉生物迅猛龙和双脊龙即将到来，它们会把捕食对象转移到游客身上。当霸王龙开始与其中一只新恐龙战斗时，木筏将变成游客从危险的25.6米高瀑布向下逃生的唯一方式。







精心设计的全新主题项目 “邂逅迅猛龙”毗邻“侏罗纪世界——激流勇进”。在这里，《侏罗纪世界》特许经营且最受欢迎和最致命的恐龙布鲁和其它迅猛龙将与游客进行面对面的接触。





此外，全新互动区域“恐龙欢乐园”将教育元素纳入其中，各个年龄段的孩子们都可以在此进行恐龙化石的挖掘和考察活动。

好莱坞环球影城是洛杉矶的娱乐之都，包含全天开放、以电影为题材的主题公园和影城之旅。作为全球名列前茅的娱乐目的地，好莱坞环球影城为游客呈献多个主题鲜明、引人入胜的景区，以逼真的环境再现经典电影和电视节目。



