时光网独家专访《龙珠超：布罗利》导演长峰达也和制片人林田师博，与他们聊了聊和鸟山明的协作、布罗利角色、打斗场面、海外策略等话题。







时光网特稿



















意大利版海报





















时光网:小时候有没有追过鸟山明的漫画连载？最喜欢的情节和人物是什么？





长峰达也：最喜欢悟空变成超级赛亚人的部分，最喜欢的人物是悟空。每一次看都想着悟空什么时候出来。悟空出来之后，我才终于安心。因为我最喜欢悟空，每次希望悟空早点出场。只要悟空出现了，就会变得更好看。





时光网：动画制作过程中，有没有和鸟山明老师有直接的接触？









在电影做完之后，有一次让鸟山明老师来看了一下，看完他也没说太多，可能只是提了两三个修改的地方，做了一个小的调整。那一次，鸟山明就坐在我对面，我也非常兴奋。因为作为粉丝的心情，也没有靠近说太多。但是那一次是我们交流最多的一次。





时光网:有要到鸟山明老师的签名吗？





长峰达也：如果我能要的话，我肯定就要了。之前也有多次通过集英社沟通，那边也说确实是拿不到签名，他们也很遗憾。如果当时和鸟山明老师见面就说‘快帮我签一个吧’，也许他也就给签。不过又怕事后被集英社说。





时光网：鸟山明在粉丝心中是个特别神秘的人，你本人与他有当面接触，感觉到鸟山明老师是什么样的人？





长峰达也：感觉是非常温柔的人，我们之间也没说太多，就是觉得特别厉害的存在。鸟山明确实在日本也不怎么在大众面前出现，我们一起看这部(完成的)电影时，鸟山明也一直说‘都行啊，都行啊’。但是我们内心也揣测这位像神一样存在的人内心是怎么想的？会不会真的是什么都行或者是哪都不行？我们自己心里都会有一些猜测，鸟山明先生确实也是比较神秘的人。





时光网:布罗利其实也是从剧场版中诞生的人物，并不是漫画中来。但是他的人气非常高，请问导演喜不喜欢这个人物？为什么喜欢？喜欢他的什么特质？



















时光网：这部电影在北美票房非常好，可能已经是日本动画在北美票房的前几，所以在美国有没有特别的宣发策略？





林田师博：这次采用了之前《星球大战》系列在海外的展现形式，比方说在很多大家可以看见的LED大屏幕上投放预告片，其实让很多媒体和普通观众都可以最大限度地看到这部影片的宣传，这是我们第一次在北美做这么大力的宣传。所以，我们觉得这一次北美票房成功最有作用的就是刚才说的大屏幕，做这种最面向大众的宣传——预告片提前的释放，还有在漫展上做一些展示。





时光网：观众有个特别大的遗憾，《龙珠》这么多年，但是好像并没有一部令人满意的真人版，之前好莱坞出过一个真人版，但是口碑比较差。你有没有想过如何才能打造一部比较好的《龙珠》真人版？粉丝有生之年能否期待到真人版《龙珠》？







好莱坞推出的真人版《七龙珠》扑得太惨





林田师博：这个问题我们不太好回答，因为我们毕竟是做动漫，跟真人版相差很多，而且那部真人版又是好莱坞做的，我们其实不太方便回答这个问题。



