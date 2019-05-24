时光网特稿
“龙珠”最新剧场版动画《龙珠超：布罗利》
已经于5月24日周五正式在内地公映。这是“龙珠”剧场版第二次登陆内地影市，前一次还要追溯到2016年的《龙珠Z：复活的弗利萨》
。
《龙珠超：布罗利》
与以往龙珠系列电影的最大不同，便在于原著作者鸟山明
前所未有的参与度。他不仅担任编剧及角色设计，更是亲手进行原画修订。而鸟山明以低调著称，自1983年上过日本电视节目以后，就鲜见他公开露面。
《龙珠超：布罗利》
延续了《龙珠》系列中布罗利与悟空之间的故事，不仅情节与龙珠正史紧密相连，更是布罗利时隔26年后重回银幕。为了让新老观众都能够无障碍地感受到龙珠这个经典日漫IP的魅力，影片作为独立故事呈现，鸟山明首度揭秘赛亚人未知的历史，诉说悟空身世起源。
龙珠系列一直以热血打斗为风格亮点，《龙珠超：布罗利》
中近一小时的激燃格斗更是将这一点发挥到极致，满眼的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，激烈程度和带入感甚至让人恍惚在玩“龙珠”格斗游戏。
意大利版海报
《龙珠超：布罗利》
去年在日本上映后，累计获得36亿日元票房，是迄今为止票房最高的“龙珠”剧场版，将原先的纪录拉高了一大截儿。影片在海外也收获佳绩，其中在北美拿下3千万美元票房，跻身日漫剧场版北美票房第三位；影片全球总票房也突破1亿美元。
日期，时光网采访到《龙珠超：布罗利》
导演长峰达也
和制片人林田师博，与他们聊了聊和鸟山明的协作、布罗利角色、打斗场面、海外策略等话题。
导演长峰达也是“龙珠”系列制作公司东映动画内部培养出的人才，此前曾参与《龙珠》TV版制作，也有多部日漫剧场版导演经验，包括《海贼王剧场版Z》
《海贼王剧场篇：黄金之心》等。
时光网:小时候有没有追过鸟山明的漫画连载？最喜欢的情节和人物是什么？
长峰达也：最喜欢悟空变成超级赛亚人的部分，最喜欢的人物是悟空。每一次看都想着悟空什么时候出来。悟空出来之后，我才终于安心。因为我最喜欢悟空，每次希望悟空早点出场。只要悟空出现了，就会变得更好看。
时光网：动画制作过程中，有没有和鸟山明老师有直接的接触？
长峰达也
：制作过程中，鸟山明老师当时没有来。但是这次的脚本是鸟山明老师写的，所以鸟山明对这部电影的大纲和剧本非常了解。我们拿到剧本研读之后，就在揣摩鸟山明的意思和想表达的东西。我是《龙珠超》
的超级粉丝以及鸟山明的粉丝，对我来说，就像读圣书一样读鸟山明老师写的剧本，也没有什么要改脚本的想法。
在电影做完之后，有一次让鸟山明老师来看了一下，看完他也没说太多，可能只是提了两三个修改的地方，做了一个小的调整。那一次，鸟山明就坐在我对面，我也非常兴奋。因为作为粉丝的心情，也没有靠近说太多。但是那一次是我们交流最多的一次。
时光网:有要到鸟山明老师的签名吗？
长峰达也：如果我能要的话，我肯定就要了。之前也有多次通过集英社沟通，那边也说确实是拿不到签名，他们也很遗憾。如果当时和鸟山明老师见面就说‘快帮我签一个吧’，也许他也就给签。不过又怕事后被集英社说。
时光网：鸟山明在粉丝心中是个特别神秘的人，你本人与他有当面接触，感觉到鸟山明老师是什么样的人？
长峰达也：感觉是非常温柔的人，我们之间也没说太多，就是觉得特别厉害的存在。鸟山明确实在日本也不怎么在大众面前出现，我们一起看这部(完成的)电影时，鸟山明也一直说‘都行啊，都行啊’。但是我们内心也揣测这位像神一样存在的人内心是怎么想的？会不会真的是什么都行或者是哪都不行？我们自己心里都会有一些猜测，鸟山明先生确实也是比较神秘的人。
时光网:布罗利其实也是从剧场版中诞生的人物，并不是漫画中来。但是他的人气非常高，请问导演喜不喜欢这个人物？为什么喜欢？喜欢他的什么特质？
长峰达也：我之前也看过讲过布罗利故事的前作，当时是山下导演做的布罗利，里面的布罗利情绪突然会达到顶点或者眼睛突然变成白眼珠，给我的印象很深，给人的感觉好像很恐怖。
这一次，布罗利作为超强的赛亚人登场时，不仅有以前这种特别强的形象，也会把布罗利和他父亲的关系作为故事的一大看点展现给大家。包括他和父亲之间的关系，然后他从父亲的手里挣脱出来之后，他和悟空之间的战斗，悟空让他越来越强。对于布罗利这个角色而言，他就是逐渐逐渐变强，越来越强的感觉，可能是大家喜欢也包括我自己喜欢这个角色的一大原因。
时光网：这部电影里面有很多打斗场面，会让人觉得像电子游戏，是否有借鉴《龙珠》相关的格斗游戏的特点？
当时我得到了这么一个要求，尾田老师的一个期待就是希望我能够将电影超过游戏的观感。这次我在做《龙珠超：布罗利》的时候，虽然鸟山明老师没有直接说这个，但是我自己已经有这个意识了。我觉得一定不要输给游戏，因为现在游戏3D效果都很好。希望这次我们做这个剧场版的时候，最起码一定不要输，能达到一样的效果是最好的。
时光网：龙珠TV最早的一版在电视上放过，之后就没有在中国播出过，后来的中国年轻观众相对来说不是很了解龙珠，这个剧场版怎么能他们接受它，喜欢它，走进影院观看这部电影？
林田师博
：你说的很对，我们也很遗憾。可能《柯南》《灌篮高手》《海贼王》
这些在中国比较有人气，还有一些人不太知道《龙珠》
这个作品。但是，我们这次是鸟山明老师亲自做的脚本，鸟山明在做这个的时候就是从最开始就以正史的顺序来介绍这个故事，比如最开始赛亚人是怎么样，故事怎么发展的。
在做(这部电影)的当初就有很好的设计，鸟山明老师也让所有新的(龙珠)粉丝，甚至是之前没有看过《龙珠》作品的人，也能从这个(《龙珠》)故事源起开始看起。对于没有看过的人，他们也能够了解(《龙珠》)里面的人物，知道这个故事为什么发展，每个人的人物背景是怎么样的。所以他们在做这个故事之前就有这方面的考虑，鸟山明老师在剧本上也是帮了很大的忙，在相关的设定上会让大家觉得更好懂。
时光网：这部电影在北美票房非常好，可能已经是日本动画在北美票房的前几，所以在美国有没有特别的宣发策略？
林田师博：这次采用了之前《星球大战》系列在海外的展现形式，比方说在很多大家可以看见的LED大屏幕上投放预告片，其实让很多媒体和普通观众都可以最大限度地看到这部影片的宣传，这是我们第一次在北美做这么大力的宣传。所以，我们觉得这一次北美票房成功最有作用的就是刚才说的大屏幕，做这种最面向大众的宣传——预告片提前的释放，还有在漫展上做一些展示。
时光网：观众有个特别大的遗憾，《龙珠》这么多年，但是好像并没有一部令人满意的真人版，之前好莱坞出过一个真人版，但是口碑比较差。你有没有想过如何才能打造一部比较好的《龙珠》真人版？粉丝有生之年能否期待到真人版《龙珠》？
好莱坞推出的真人版《七龙珠》扑得太惨
林田师博：这个问题我们不太好回答，因为我们毕竟是做动漫，跟真人版相差很多，而且那部真人版又是好莱坞做的，我们其实不太方便回答这个问题。