法国著名摄影师布鲁诺·德尔邦内尔，与导演、编剧、武侠小说家徐浩峰两位大师，参与了戛纳中国馆的“大师班”活动。









时光网戛纳讯















值得一提的是，布鲁诺也是今年戛纳国际电影节官方重要奖项“Pierre Angénieux ExcelLens 摄影成就奖”的得主。谈及与导演们的合作，布鲁诺表示，处理好和导演的关系对于摄影师而言至关重要，比如和蒂姆·波顿工作，每天和他的沟通时间只有十分钟，所以需要在有限的时间内表达清楚。科恩兄弟则不一样，随时都可以讨论、交流。





每个导演都有自己的规则，而他是一个喜欢有足够时间去做前期准备的人。所以他觉得对摄影师来说最重要的是，要找到理念、思维表达相近的导演展开合作。对于摄影师来说，光可能是一生的朋友和敌人，但布鲁诺认为光是他的朋友，而不是敌人。在拍摄现场，如何用光来服务于电影所讲的故事，是他最需要解决的问题之一。







布鲁诺·德尔邦内尔



