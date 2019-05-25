时光网戛纳讯
法国当地时间5月23日，中国面对面主题活动“中国电影新力量：青蓝计划·大师班”，在戛纳国际村中国馆举办。本次大师班邀请到了法国著名摄影师布鲁诺·德尔邦内尔
，导演、编剧、武侠小说家徐浩峰
两位大师，分别从影片拍摄及类型片创作上，与到场的四位“中国电影新力量”导演：霍猛
（《过昭关》
）、唐高鹏
（《未择之路》
）、徐展雄
（《荞麦疯长》
）、
值得一提的是，布鲁诺也是今年戛纳国际电影节官方重要奖项“Pierre Angénieux ExcelLens 摄影成就奖”的得主。谈及与导演们的合作，布鲁诺表示，处理好和导演的关系对于摄影师而言至关重要，比如和蒂姆·波顿工作，每天和他的沟通时间只有十分钟，所以需要在有限的时间内表达清楚。科恩兄弟则不一样，随时都可以讨论、交流。
每个导演都有自己的规则，而他是一个喜欢有足够时间去做前期准备的人。所以他觉得对摄影师来说最重要的是，要找到理念、思维表达相近的导演展开合作。对于摄影师来说，光可能是一生的朋友和敌人，但布鲁诺认为光是他的朋友，而不是敌人。在拍摄现场，如何用光来服务于电影所讲的故事，是他最需要解决的问题之一。
布鲁诺·德尔邦内尔
拍摄天使爱美丽时，女主角奥黛丽·塔图
事先要求，不可以从某个角度拍摄自己，所以为了尊重演员，他做了一些探索，没有让镜头与奥黛丽的眼睛平行，从而使她的脸显得更吸引人，更有力量。另外布鲁诺也特别提到，成为摄影师的关键是要找到自己的视觉语言表达体系，大师做什么是他自己的艺术，只有你自己的想法才是最重要的。
布鲁诺曾五次入围奥斯卡最佳摄影提名，面对青年导演徐展雄提出的“如何选择电影项目”这一问题，他透露，面对著名导演的邀约，一般来说他是无法拒绝的，其次，故事的内容是否能吸引他也同样重要。他提到，《铁娘子》
之前有找自己做摄影指导，自己也很想和梅丽尔·斯特里普
合作，但因为不喜欢撒切尔夫人，所以最终没有接下这个电影项目。
左起：唐高鹏，布鲁诺·德尔邦内尔，徐展雄，周全
青年导演霍猛则请教了布鲁诺，对于中国电影地域性摄影风格的看法。布鲁诺表示，每个地域都有自己的语言系统，虽然他看过的中国电影不多，但对王兵
、王家卫
等导演的作品印象深刻。这些作品触动他的，不是因为他们是关于中国的故事，而是其中导演所表达的情感。
第二场大师班的主讲人为徐浩峰，该场大师班由文隽主持。武侠电影是中国发源较早的类型片，在经过几轮风潮后，如今似乎陷入了一种困境，观众的审美疲劳、武行人才的凋零……在这个节点，徐浩峰凭借深厚的武术文化根基，以及独具特色的美学风格，开创了一派武侠新风。
徐浩峰在大师班上表示，他之所以把自己的电影定义为武行片，是因为在他看来武术其实是一个很实在的行业，就像警察、律师一样，有行业的规则。即使时代变迁，武行人也依旧保留了以前的精神与风度。习武本身就是很难投机取巧的，因此拍《刀背藏身》
的时候，许晴
的武打部分都是西方拳击式组合拳，学的也都是真功夫。
而在谈及电影是否需要考虑观众与市场，徐浩峰以他的第一部电影《倭寇的踪迹》
举例，影片投资只有400万，能够最终盈利的概率很小，所以当时其实就想不如押个宝，用不一样的方式去拍摄这部电影。与港片武打有所区别，以寻找拍摄“角度”来开发自己的路数。面对青年导演周全如何看待文学与影响的关系这一问题，徐浩峰坦诚，在他看来，人在电影界很容易受到侵蚀。
自己写小说和电影剧本最开始是为了家人，但没想到耗费了十多年的时间，才称得上是一个小说家，然后再从小说家到做一个导演，拍一部电影又经过了一段漫长的时间。唐高鹏导演则提问在创作中，是否有将对武侠世界人情世故的思考放入影片中。徐浩峰表示武侠片不会消亡，它会给现代人提供一个重要的参照，那就是心中要有爱与仁义，这一点对于现代人来说是至关重要的。
大师班现场，徐浩峰还特别提到了与王家卫创作《一代宗师》
时的经历，并开玩笑表示，可能很难再有下一次合作。因为和他合作，一部电影就相当于写了五六个剧本。同一种情况要写好几个不同的版本，而且王家卫就像一个特工，当自己刚被折磨得失去灵感的时候，他就会拿着调查好的资料来刺激自己。