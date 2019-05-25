



《马蒂亚斯与马克西姆》对友谊和爱进行了低调的探索，故事设定在多兰的家乡蒙特利尔。多兰本人饰演了一个打算离开家乡去澳大利亚工作的年轻男人马克西姆，他即将启程的远行，也使得一大帮紧密的朋友面临分别，他们都是一起长大，如今仍然会相聚喝酒、抽烟、玩乐的朋友，这些描绘朋友的场景非常柔缓也非常可信。







多兰率主创们出席本届戛纳电影节





在幕后同时担任编剧的多兰，无疑采用了他个人的经历，个人的友谊，这也使得影片显得真挚真实。他们像小狗一样喧闹、顽皮、深情。而多兰的电影在影像上的私密性，就仿佛这部影片是其中一个人用苹果手机拍出来的一样。他作品不变的主题，有关于儿子与母亲之间复杂的关系，而这一次他再次回归了这一主题。









这些场景也构成了影片最戏剧性的情节，并且解释了马克西姆为何要离开家乡开启新生活。因为令人窒息的家庭而离开的决定，也意味着他要离开自己的朋友，这无疑也让他备受折磨，备加伤感。然而这些朋友之间的氛围，在其中一个人的姐姐请求马克西姆和马蒂亚斯，出演她的学生电影后，发生了改变。他们勉强同意了，但这意味着他们需要亲吻彼此。











这段银幕之吻，让两个男人开始重新思考对彼此的感情。他们只是朋友，还是说他们应该成为恋人？多兰作为一名同性恋，在每一部电影中都在探索性取向的问题。在这部电影里，他探索得更加直接。这两个男人会陷入爱河吗？还是说马克西姆还会像计划一样，前往澳大利亚？电影的结局将解答这个问题，而这个答案也更符合好莱坞传统浪漫喜剧的选择。





所以《马蒂亚斯与马克西姆》值得入围大师佳作云集的戛纳主竞赛吗？答案是肯定的。这部电影显然比他前两部作品要好得多：故事叙事更加紧密，角色也非常可信。这让多兰在正确的方向前进了一大步，也是他在19岁时就想要呈现给大家的主题。











《马蒂亚斯和马克西姆》在戛纳收获了好评。Variety评价“进入这个行业的第十年里，这位少年得志者成为了他自己的大师”。《银幕日报》的评价带有些批评的成分：“这部严肃的戏剧讲述了两个男人因为一场亲吻，使得友谊发生巨大变化的故事。多兰想要在其中饰演他以往最好电影的那种宏大的高度，一边哀叹年轻人成年后的焦虑，一边描绘出一代人的生活图景。”





“某些情况下，这种真诚和充沛的情感让人心动，然而更多时候，这位狂热的编剧兼导演，高估了主人公困境对人们的吸引力，从而创作出了一部虽然华丽却缺乏内涵的作品。”





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