网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"马蒂亚斯与马克西姆":还是熟悉的多兰

探索母亲与同性问题 比前两部作品好多了

2019-05-25 06:12:03 来源：Mtime时光网

多兰导演的第八部电影《马蒂亚斯与马克西姆》，在钟爱他的戛纳电影节上举办了首映式，影片像多兰以往的作品一样，探索了性取向与母亲的问题。


　　时光网戛纳讯　戛纳一直以来都将泽维尔·多兰视为珍贵的天才，他19岁时完成的导演处女作《我杀了我妈妈》，就曾在“导演双周”单元首映。对于其他人来说，能在30岁拍摄完成一部电影就不错了，而多兰则在这个年纪，带着他的第八部电影《马蒂亚斯与马克西姆》来到了戛纳电影节。 

　　但是这次参与主竞赛单元竞争的他，将面临包括泰伦斯·马力克佩德罗·阿莫多瓦肯·洛奇以及昆汀·塔伦蒂诺等一系列大师。而问题是，多兰配得上主竞赛单元的荣誉吗？他小时就以童星的身份参演过很多电视广告，而从早期开始他转行导演创作的作品，就得到过褒贬不一的评价。

　　他的上一部电影《约翰·多诺万的死与生》，也是他有史以来预算最高的一部电影。影片是他首次执导的英文片，由基特·哈灵顿《权力的游戏》中饰演雪诺），娜塔丽·波特曼，苏珊·萨兰登以及桑迪·牛顿主演，去年多伦多电影节首映，而好莱坞的阵容并没有获得影评人的认可。这对他来说，可谓事业的谷底，然而事实上他水准的下滑，已经持续了很久一段时间了。


《约翰·多诺万的死与生》

　　《只是世界尽头》是一部设定在法国的剧作，然而影片整体有些矫揉造作，这部蕾雅·赛杜玛丽昂·歌迪亚主演的作品，也没有获得多少好评。一系列作品让这位少年得志、离经叛道的导演，无法再满足大家的期待。但在《马蒂亚斯与马克西姆》中，这位加拿大电影人重回了他的家乡，也回归了他的母语法语，这也是一个相对安全的操作。

　　《马蒂亚斯与马克西姆》对友谊和爱进行了低调的探索，故事设定在多兰的家乡蒙特利尔。多兰本人饰演了一个打算离开家乡去澳大利亚工作的年轻男人马克西姆，他即将启程的远行，也使得一大帮紧密的朋友面临分别，他们都是一起长大，如今仍然会相聚喝酒、抽烟、玩乐的朋友，这些描绘朋友的场景非常柔缓也非常可信。


多兰率主创们出席本届戛纳电影节

　　在幕后同时担任编剧的多兰，无疑采用了他个人的经历，个人的友谊，这也使得影片显得真挚真实。他们像小狗一样喧闹、顽皮、深情。而多兰的电影在影像上的私密性，就仿佛这部影片是其中一个人用苹果手机拍出来的一样。他作品不变的主题，有关于儿子与母亲之间复杂的关系，而这一次他再次回归了这一主题。

　　马克西姆的母亲，Manon（安妮·杜尔瓦勒饰演）是个正在康复的瘾君子，而对而自己的前往世界另一头展开新生活的计划感到愤怒。无论在行为还是言语方面，她对儿子都充满着虐待倾向，其中有一幕她把遥控器丢向儿子，并且磕伤了他的脑袋。

　　这些场景也构成了影片最戏剧性的情节，并且解释了马克西姆为何要离开家乡开启新生活。因为令人窒息的家庭而离开的决定，也意味着他要离开自己的朋友，这无疑也让他备受折磨，备加伤感。然而这些朋友之间的氛围，在其中一个人的姐姐请求马克西姆和马蒂亚斯，出演她的学生电影后，发生了改变。他们勉强同意了，但这意味着他们需要亲吻彼此。



　　这段银幕之吻，让两个男人开始重新思考对彼此的感情。他们只是朋友，还是说他们应该成为恋人？多兰作为一名同性恋，在每一部电影中都在探索性取向的问题。在这部电影里，他探索得更加直接。这两个男人会陷入爱河吗？还是说马克西姆还会像计划一样，前往澳大利亚？电影的结局将解答这个问题，而这个答案也更符合好莱坞传统浪漫喜剧的选择。

　　所以《马蒂亚斯与马克西姆》值得入围大师佳作云集的戛纳主竞赛吗？答案是肯定的。这部电影显然比他前两部作品要好得多：故事叙事更加紧密，角色也非常可信。这让多兰在正确的方向前进了一大步，也是他在19岁时就想要呈现给大家的主题。



　　《马蒂亚斯和马克西姆》在戛纳收获了好评。Variety评价“进入这个行业的第十年里，这位少年得志者成为了他自己的大师”。《银幕日报》的评价带有些批评的成分：“这部严肃的戏剧讲述了两个男人因为一场亲吻，使得友谊发生巨大变化的故事。多兰想要在其中饰演他以往最好电影的那种宏大的高度，一边哀叹年轻人成年后的焦虑，一边描绘出一代人的生活图景。”

　　“某些情况下，这种真诚和充沛的情感让人心动，然而更多时候，这位狂热的编剧兼导演，高估了主人公困境对人们的吸引力，从而创作出了一部虽然华丽却缺乏内涵的作品。”

　　场刊：1.7

作者：Martyn Palmer   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 马蒂亚斯与马克西姆 戛纳 影评 多兰 MartynPalmer
关注时光网微信

相关电影/影人

马蒂亚斯与马克西姆

马蒂亚斯与马克西姆 (2019)

0.0

导演：泽维尔·多兰

主演：泽维尔·多兰

在线播放

泽维尔·多兰

泽维尔·多兰

Xavier Dolan

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 剪辑 | 服装设计

查看影人作品  >

第72届戛纳电影节

第72届戛纳电影节 (2019)

-1.0

在线播放

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
2

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
3

《终结者6》首曝预告施瓦辛格现身

最新剧照独家发布 新型终结者亮相

《终结者：黑暗命运》首曝预中文预告。故事的时间线承袭..
4

巩俐关晓彤亮相"痛苦与荣耀"戛纳红毯

阿莫多瓦竞赛片首映获赞 波兰超模真空装吸睛

31
巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手..
5

珊莎：请愿重拍"权游"的粉丝不尊重人

“没看到想要的 就要贬得一文不值吗？”

请愿重拍《权力的游戏》第八季，很多人可能只是宣泄下情..

查看更多