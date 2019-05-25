《猎狐行动》是梁朝伟和段奕宏两大影帝首次合作，发布会当天刘嘉玲也出现在现场，支持老公梁朝伟。自从梁朝伟去年约满泽东后，便由刘嘉玲暂代其经理人一职。









老干部风梁朝伟现身

两大影帝联手

导演张立嘉发言 伟仔表情包





谈到《猎狐行动》，梁朝伟表示之前对这个题材没有概念，由于筹拍电影，让他对海外追逃和商业罪犯有了更深入的了解。段奕宏则表示，演过一些警察，但是这次经过体验生活、近距离接触到猎狐行动的队员，还是觉得自己对警察这个职业了解甚少，深深被他们的经历感动。





梁朝伟此前出演过警匪片《无间道》，“对不起，我是警察”更是经典对白，据悉，《猎狐行动》中他和段奕宏的角色也是“亦正亦邪”，但主创们卖了个关子，并未明示谁是警察、谁是反派。





《猎狐行动》是梁朝伟和段奕宏两大影帝首次合作，梁朝伟表示之前看过不少段奕宏的电影，非常欣赏他，希望这次能有不同火花。段奕宏则直言：“哎呀，在这种场合下，我觉得我还是要把持一下作为一个粉丝的心态。”毕竟台下坐着很多领导，要按捺住激动，希望能和梁朝伟打造出一部近乎完美的作品。





值得一提的是，发布会当天刘嘉玲也出现在现场，支持老公梁朝伟，自从梁朝伟去年约满泽东后，便由刘嘉玲暂代其经理人一职。至于刘嘉玲本人是否加盟《猎狐行动》还未可知。