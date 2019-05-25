时光网戛纳讯 奉俊昊
非凡而极具创造力的作品《寄生虫》
，日前在戛纳电影节竞赛单元首映。作为当代最具创造力的电影制作人之一，这部作品让韩国导演的声誉越来越棒。这是一部融合了惊悚元素的黑色喜剧
，甚至没给观众做好准备的机会，就迎来了持续2小时12分钟过山车般的体验，然后就一蹴而就。
本片在戛纳电影节赢得了一致好评，肯定会进入主要奖项的角逐。毫无疑问，这是本届最好的电影作品之一。在官方的新闻发布会之前，导演发表声明，希望影评人们不要透露太多电影情节。“我相信所有电影制作人都希望他们的观众，能在故事的每个拐点，无论大小，都能体验到那种屏息的期待；希望观众能在每个时刻都能觉得惊喜，将充沛的情感融入电影当中。”
崔宇植饰演宋康昊角色的儿子
时光网可以保证，观众在体验《寄生虫》时一定会屏住呼吸，沉浸在电影中。我们能够透露的是，奉俊昊在影片中对准的，是两级分化越来越严重的社会，在那里有钱人越来越富，而穷人则被留下挣扎着生存。很显然地他达到了目标，电影毫无疑问是有趣的，但却也充满了愤怒，以及感受到的强烈不公正感。影片故事一波三折，观众永远不知道接下来会发生什么。
而当真的发生了些什么，观众往往会被惊呆。宋康昊饰演的Ki-Taek是一家之主（简称男主），他在努力维持着生计。Chang Hyae Jin在剧中饰演他长期遭受痛苦，愤世嫉俗的妻子Chung Sook（简称妻子）；他们的女儿Ki-Jung由朴素丹饰演（简称女儿）；儿子Ki-Woo则由崔宇植
饰演（简称儿子）。他们住在一个狭窄的地下室里，只有一个小窗户可以看见上面的街道，而很多醉汉经常在墙边小便。
赵茹珍饰演朴太太
导演奉俊昊想要告诉我们，这个社会不仅看不起这些人，还要侮辱他们（在他们身上撒尿）。在儿子的朋友推荐他，去给一个有钱家庭的女儿做私人英语家教之前，这个家里没有人有工作。在妹妹的帮助下，儿子很快取得了一系列的学历资格，随即去见了Yeon-Kyo（由了不起的演员赵茹珍
饰演，简称朴太太），她是拥有惊人财富的朴先生（李善均
饰演）那个美丽、被宠坏、容易轻信的妻子。
赵茹珍饰演的是一位骄纵，有点神经质的家庭主妇，只要她相信她得到的是最好，她就愿意付出任何代价。儿子得到了这份教导她女儿Da-Hye（Jung Ziso饰演）的工作，等他来到这个家里，他发现了另外一个机会。朴太太被说服相信。她7岁的儿子Da-Song （Jung Hyeon Jun饰演）很有艺术天赋（事实上他并没有），需要专业的指导来培养这种才能。
朴素丹饰演“女儿”
儿子立刻意识到这个骗局是可以扩展的，他告诉朴太太，他知道一位在美国接受培训的杰出学者，非常擅长教育神童。他可以问问她这位学者是否有时间，朴太太几乎要感激地拉紧他的手臂了。这位“艺术专家”显然就是“儿子”的妹妹“女儿”，所以现在在这所奢华的房子里，有两个来自底层家庭的人扮演着角色，当然，他们会得到所有想要的东西。
接下来就是对于社会中的两级突然碰撞在一起，会发生些什么的残酷观照。奉俊昊把这个豪华漂亮的房子（我们还被告知，这是由著名建筑师设计的）当作战场，我们可以预期到不少伤亡。导演同时也抗拒将富裕家庭塑造成刻板印象中的恶棍。他们是有阴影的角色，不安全，有时候不动脑筋，当然也与贫穷的世界完全隔绝。但是他们又是真实的，即使朴太太被误导，却往往是值得同情的。
影片主创们出席本届戛纳电影节
影片节奏很快，其中有些非常精彩的片段，包括从豪宅到肮脏贫民区的调度。在那里，一场风暴带来了可怕的洪水。朴太太简单地评论说这很好，因为大雨净化了空气也冲走了污染；而对于底层人民来说，这意味着他们会无家可归，需要睡在避难所里。在不希望破坏情节的情况下，还有一些非凡的，意料之外同时暴力的动作场景，而这些都是精心编排的。
电影的标题叫做《寄生虫》，导演奉俊昊在询问的是，“这里谁是真正的寄生虫？”《寄生虫》是他第7部作品，也可以说是他最好的一部
，之前有也是戛纳首映的英语作品《玉子》
（2017），以及《雪国列车》
（2013）。这部作品通篇具有迷人的表现力，以及卓越的视觉震撼力。
戛纳之外的评论普遍坚挺。IndieWire网站说，《寄生虫》“令人眩晕，精彩绝伦，完全无法归类”，还补充说道，“《寄生虫》终于成就了奉俊昊自己的电影流派。舍弃掉科幻元素，他用一个更接地气却不失古怪的，晚期资本主义影响下的生活故事，重新定义了他的工作。他最近的这部作品带来了另外一种极富同情心的寓言，关于社会如何能够像大部分脆弱的人一样强大。”