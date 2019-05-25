网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

奉俊昊新作"寄生虫":也许今年戛纳最佳

聚焦两极分化社会 未塑造富裕人群刻板印象

2019-05-25 07:06:28 来源：Mtime时光网

今年戛纳主竞赛单元的《寄生虫》，是奉俊昊导演的第七部作品，也是他最好的一部，非常有可能在本届戛纳上角逐重要奖项。


　　时光网戛纳讯　奉俊昊非凡而极具创造力的作品《寄生虫》，日前在戛纳电影节竞赛单元首映。作为当代最具创造力的电影制作人之一，这部作品让韩国导演的声誉越来越棒。这是一部融合了惊悚元素的黑色喜剧，甚至没给观众做好准备的机会，就迎来了持续2小时12分钟过山车般的体验，然后就一蹴而就。

　　本片在戛纳电影节赢得了一致好评，肯定会进入主要奖项的角逐。毫无疑问，这是本届最好的电影作品之一。在官方的新闻发布会之前，导演发表声明，希望影评人们不要透露太多电影情节。“我相信所有电影制作人都希望他们的观众，能在故事的每个拐点，无论大小，都能体验到那种屏息的期待；希望观众能在每个时刻都能觉得惊喜，将充沛的情感融入电影当中。”


崔宇植饰演宋康昊角色的儿子

　　时光网可以保证，观众在体验《寄生虫》时一定会屏住呼吸，沉浸在电影中。我们能够透露的是，奉俊昊在影片中对准的，是两级分化越来越严重的社会，在那里有钱人越来越富，而穷人则被留下挣扎着生存。很显然地他达到了目标，电影毫无疑问是有趣的，但却也充满了愤怒，以及感受到的强烈不公正感。影片故事一波三折，观众永远不知道接下来会发生什么。

　　而当真的发生了些什么，观众往往会被惊呆。宋康昊饰演的Ki-Taek是一家之主（简称男主），他在努力维持着生计。Chang Hyae Jin在剧中饰演他长期遭受痛苦，愤世嫉俗的妻子Chung Sook（简称妻子）；他们的女儿Ki-Jung由朴素丹饰演（简称女儿）；儿子Ki-Woo则由崔宇植饰演（简称儿子）。他们住在一个狭窄的地下室里，只有一个小窗户可以看见上面的街道，而很多醉汉经常在墙边小便。


赵茹珍饰演朴太太

　　导演奉俊昊想要告诉我们，这个社会不仅看不起这些人，还要侮辱他们（在他们身上撒尿）。在儿子的朋友推荐他，去给一个有钱家庭的女儿做私人英语家教之前，这个家里没有人有工作。在妹妹的帮助下，儿子很快取得了一系列的学历资格，随即去见了Yeon-Kyo（由了不起的演员赵茹珍饰演，简称朴太太），她是拥有惊人财富的朴先生（李善均饰演）那个美丽、被宠坏、容易轻信的妻子。

　　赵茹珍饰演的是一位骄纵，有点神经质的家庭主妇，只要她相信她得到的是最好，她就愿意付出任何代价。儿子得到了这份教导她女儿Da-Hye（Jung Ziso饰演）的工作，等他来到这个家里，他发现了另外一个机会。朴太太被说服相信。她7岁的儿子Da-Song （Jung Hyeon Jun饰演）很有艺术天赋（事实上他并没有），需要专业的指导来培养这种才能。


朴素丹饰演“女儿”

　　儿子立刻意识到这个骗局是可以扩展的，他告诉朴太太，他知道一位在美国接受培训的杰出学者，非常擅长教育神童。他可以问问她这位学者是否有时间，朴太太几乎要感激地拉紧他的手臂了。这位“艺术专家”显然就是“儿子”的妹妹“女儿”，所以现在在这所奢华的房子里，有两个来自底层家庭的人扮演着角色，当然，他们会得到所有想要的东西。

　　接下来就是对于社会中的两级突然碰撞在一起，会发生些什么的残酷观照。奉俊昊把这个豪华漂亮的房子（我们还被告知，这是由著名建筑师设计的）当作战场，我们可以预期到不少伤亡。导演同时也抗拒将富裕家庭塑造成刻板印象中的恶棍。他们是有阴影的角色，不安全，有时候不动脑筋，当然也与贫穷的世界完全隔绝。但是他们又是真实的，即使朴太太被误导，却往往是值得同情的。


影片主创们出席本届戛纳电影节

　　影片节奏很快，其中有些非常精彩的片段，包括从豪宅到肮脏贫民区的调度。在那里，一场风暴带来了可怕的洪水。朴太太简单地评论说这很好，因为大雨净化了空气也冲走了污染；而对于底层人民来说，这意味着他们会无家可归，需要睡在避难所里。在不希望破坏情节的情况下，还有一些非凡的，意料之外同时暴力的动作场景，而这些都是精心编排的。

　　电影的标题叫做《寄生虫》，导演奉俊昊在询问的是，“这里谁是真正的寄生虫？”《寄生虫》是他第7部作品，也可以说是他最好的一部，之前有也是戛纳首映的英语作品《玉子》（2017），以及《雪国列车》（2013）。这部作品通篇具有迷人的表现力，以及卓越的视觉震撼力。

《寄生虫》预告片

　　戛纳之外的评论普遍坚挺。IndieWire网站说，《寄生虫》“令人眩晕，精彩绝伦，完全无法归类”，还补充说道，“《寄生虫》终于成就了奉俊昊自己的电影流派。舍弃掉科幻元素，他用一个更接地气却不失古怪的，晚期资本主义影响下的生活故事，重新定义了他的工作。他最近的这部作品带来了另外一种极富同情心的寓言，关于社会如何能够像大部分脆弱的人一样强大。”

作者：Martyn Palmer   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 寄生虫 奉俊昊 影评 戛纳 MartynPalmer
关注时光网微信

相关电影/影人

寄生虫

寄生虫 (2019)

0.0

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 李善均

在线播放

奉俊昊

奉俊昊

Joon-ho Bong

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

宋康昊

宋康昊

Kang-ho Song

职业：

查看影人作品  >

第72届戛纳电影节

第72届戛纳电影节 (2019)

-1.0

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
2

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
3

《终结者6》首曝预告施瓦辛格现身

最新剧照独家发布 新型终结者亮相

《终结者：黑暗命运》首曝预中文预告。故事的时间线承袭..
4

巩俐关晓彤亮相"痛苦与荣耀"戛纳红毯

阿莫多瓦竞赛片首映获赞 波兰超模真空装吸睛

31
巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手..
5

珊莎：请愿重拍"权游"的粉丝不尊重人

“没看到想要的 就要贬得一文不值吗？”

请愿重拍《权力的游戏》第八季，很多人可能只是宣泄下情..

查看更多