本片在戛纳电影节赢得了一致好评，肯定会进入主要奖项的角逐。毫无疑问，这是本届最好的电影作品之一。在官方的新闻发布会之前，导演发表声明，希望影评人们不要透露太多电影情节。“我相信所有电影制作人都希望他们的观众，能在故事的每个拐点，无论大小，都能体验到那种屏息的期待；希望观众能在每个时刻都能觉得惊喜，将充沛的情感融入电影当中。”



崔宇植饰演宋康昊角色的儿子





时光网可以保证，观众在体验《寄生虫》时一定会屏住呼吸，沉浸在电影中。我们能够透露的是，奉俊昊在影片中对准的，是两级分化越来越严重的社会，在那里有钱人越来越富，而穷人则被留下挣扎着生存。很显然地他达到了目标，电影毫无疑问是有趣的，但却也充满了愤怒，以及感受到的强烈不公正感。影片故事一波三折，观众永远不知道接下来会发生什么。











赵茹珍饰演朴太太









赵茹珍饰演的是一位骄纵，有点神经质的家庭主妇，只要她相信她得到的是最好，她就愿意付出任何代价。儿子得到了这份教导她女儿Da-Hye（Jung Ziso饰演）的工作，等他来到这个家里，他发现了另外一个机会。朴太太被说服相信。她7岁的儿子Da-Song （Jung Hyeon Jun饰演）很有艺术天赋（事实上他并没有），需要专业的指导来培养这种才能。







朴素丹饰演“女儿”





儿子立刻意识到这个骗局是可以扩展的，他告诉朴太太，他知道一位在美国接受培训的杰出学者，非常擅长教育神童。他可以问问她这位学者是否有时间，朴太太几乎要感激地拉紧他的手臂了。这位“艺术专家”显然就是“儿子”的妹妹“女儿”，所以现在在这所奢华的房子里，有两个来自底层家庭的人扮演着角色，当然，他们会得到所有想要的东西。





接下来就是对于社会中的两级突然碰撞在一起，会发生些什么的残酷观照。奉俊昊把这个豪华漂亮的房子（我们还被告知，这是由著名建筑师设计的）当作战场，我们可以预期到不少伤亡。导演同时也抗拒将富裕家庭塑造成刻板印象中的恶棍。他们是有阴影的角色，不安全，有时候不动脑筋，当然也与贫穷的世界完全隔绝。但是他们又是真实的，即使朴太太被误导，却往往是值得同情的。







影片主创们出席本届戛纳电影节





影片节奏很快，其中有些非常精彩的片段，包括从豪宅到肮脏贫民区的调度。在那里，一场风暴带来了可怕的洪水。朴太太简单地评论说这很好，因为大雨净化了空气也冲走了污染；而对于底层人民来说，这意味着他们会无家可归，需要睡在避难所里。在不希望破坏情节的情况下，还有一些非凡的，意料之外同时暴力的动作场景，而这些都是精心编排的。







