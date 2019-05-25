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史泰龙：施瓦辛格竟然嫌我英语有口音

戛纳"大师班"上回顾职业生涯 只喜欢拍熟悉区域

2019-05-25 08:38:48 来源：Mtime时光网

史泰龙在今年戛纳电影节的大师班上袒露心声，聊起了自己43年职业生涯中的那些成就与失误。


　　时光网戛纳讯　第72届戛纳电影节颁奖之前的最后一天，西尔维斯特·史泰龙举办了“大师班”活动。他回顾了自己43年的职业生涯，还说其实他根本就没想让《第一滴血》日后变得有那么强烈的政治倾向！当史泰龙走进电影宫的德彪西大厅时，几千名在座的媒体和观众爆发出了经久不息的掌声。

　　在这1个半小时的大师班演讲中，史泰龙聊到了自己在《洛奇》与《第一滴血》系列中的经典角色，“我基本上是个政治白痴，我跟政治一点关系都没有，也从来没想要涉足这个领域。我只是觉得要讲一个关于异化的故事就好，”他回忆说，“但是我的天哪，里根总统当年看完之后说，‘我看《第一滴血》了，兰博是共和党人！’”台下响起了欢快的笑声，史泰龙假装惊讶地麦都掉了，难以置信地把手放在头上。


《洛奇》

　　如今无人不知无人不晓的这位动作巨星，还聊起了当年他是如何从无名之辈慢慢成名的。由于年轻的时候出过一场事故，史泰龙在说话方面其实是有障碍的。“阿诺·施瓦辛格竟然当年跟我说，‘你有口音哎。’我惊呆了，‘拜托啊，我有口音？？’”

　　来自奥地利的施瓦辛格素以重口音著称，连“卢克·天行者”马克·哈米尔都劝劝他好好学英语，他竟然还嫌弃史泰龙英语不好？史泰龙开玩笑说，“不然我俩开个演讲学校好了，专门教大家怎么说英语。”


施瓦辛格和史泰龙

　　当年拍摄《第一滴血》和《洛奇》时，史泰龙根本就不是任何一部影片男主角的首选，“片方宁可找个袋鼠来演，只要不是我就行，我差不多能排到人选的十几位吧。”但顶着这样的压力，史泰龙还是最终拿下了这两部影片中的角色，“洛奇”一角演了八次（六部《洛奇》与两部《奎迪》），而“兰博”一角则是演了四次，第五部《第一滴血5》，将于9月20日在全美公映。

　　当被问到为什么一生中拍过这么多“烂片”（这个主持人也是很大胆了），史泰龙直言不讳，“我女儿也问过我这个问题，我跟她说你闭嘴，我不拍烂片的话，你以为你上学的学费都是哪儿来的！”他也具体解释说，“其实当年拍电影跟现在的环境非常不一样，当年是以明星为导向，你放个柯克·道格拉斯在电影里面一定会卖，而现在不一样了，现在主要看的是故事。


《第一滴血》

　　我当年还没反应过来，就身为明星，一下签了8年的合同，而8年过去，我拍的都是烂片啊。”那他是不是特喜欢没完没了地拍续集？史泰龙对这个问题给出了肯定的回答，“难道美剧不就是续集么？你看同一部剧能看十年，但拍电影只能一件事拍一部？”

　　对于自己总是出演固定类型的角色，史泰龙看来也是与自己达成了和解，“你有那种特定能做好的事情，达斯汀·霍夫曼肯定不能演兰博，我也演不了他在《雨人》里面的角色”，他回答得云淡风轻，“我就是想要讲个人对抗体制、对抗自己的故事，想要让这样的故事更完美，不要离开我自己熟悉的区域太远，因为其他人拍那些电影能拍的更好，”


　　他说，“我每次离经叛道的时候，就发现自己演上《母子威龙》这样的烂片了，真的好可怕，”上世纪八九十年代的观众，应该对于他口中“悔恨接下的烂角色”，还印象深刻呢。

　　喜欢1986年动作电影《浴血擒魔》的观众们有福了，在当年那部影片中，史泰龙饰演了一位洛杉矶警官，手中的一个命案里，杀手们专门挑选社会中的‘弱者’来消灭。当有观众问到影片是否有可能有续集时，史泰龙回应说，“本来这个电影应该能拍成系列电影的，这个角色特别酷，但是我搞砸了，被我的私人生活影响到了。”但他想要让《浴血擒魔》以美剧的方式回归！“拍成流媒体平台上的美剧吧”。


《浴血擒魔》

　　不过当史泰龙告诉台下的观众们，他还跟《洛奇》中的两只乌龟住在一起时，观众们开心极了。“这两只乌龟现在已经好几十斤，55岁了，我觉得我应该再拍一部《洛奇》，跟他们一起到碗里去，除了乌龟，所有人都死了，他们是我唯一的朋友了。”

　　在《洛奇4》中，史泰龙还要求跟自己对戏出演“反派”的杜夫·龙格尔放松状态，越使劲打他越好——而龙格尔真的把他打晕到直接送上了直升飞机，整整昏迷了4天！“他打我打得太使劲了，我的心脏几乎都停跳了，我刚醒来的时候还以为我死了，旁边有一圈儿人围着我问我需不需要给谁打电话，还以为我出车祸了。”



　　今晚的《第一滴血》4K修复版电影首映式上，会播放《第一滴血5》的部分片段，也以此结束了本届戛纳电影节。史泰龙对于自己的过往，谦逊与清醒，承认他一路走来幸运成分不少，毕竟在拍《洛奇》之前，他还是个在停车场给人停车的人，然而年仅25岁，他在3天之内写出来的电影，就让他获得了奥斯卡小金人。

　　“你的人生真的可以这么快得改变，你得相信这一点，我每想出来一个好点子，都对应着至少100个坏点子，而你只要有这1个好主意就够了呀。”

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 史泰龙 大师班 戛纳 第一滴血 洛奇
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