









施瓦辛格和史泰龙















《第一滴血》





我当年还没反应过来，就身为明星，一下签了8年的合同，而8年过去，我拍的都是烂片啊。”那他是不是特喜欢没完没了地拍续集？史泰龙对这个问题给出了肯定的回答，“难道美剧不就是续集么？你看同一部剧能看十年，但拍电影只能一件事拍一部？”













他说，“我每次离经叛道的时候，就发现自己演上《母子威龙》这样的烂片了，真的好可怕，”上世纪八九十年代的观众，应该对于他口中“悔恨接下的烂角色”，还印象深刻呢。











《浴血擒魔》





不过当史泰龙告诉台下的观众们，他还跟《洛奇》中的两只乌龟住在一起时，观众们开心极了。“这两只乌龟现在已经好几十斤，55岁了，我觉得我应该再拍一部《洛奇》，跟他们一起到碗里去，除了乌龟，所有人都死了，他们是我唯一的朋友了。”















今晚的《第一滴血》4K修复版电影首映式上，会播放《第一滴血5》的部分片段，也以此结束了本届戛纳电影节。史泰龙对于自己的过往，谦逊与清醒，承认他一路走来幸运成分不少，毕竟在拍《洛奇》之前，他还是个在停车场给人停车的人，然而年仅25岁，他在3天之内写出来的电影，就让他获得了奥斯卡小金人。





“你的人生真的可以这么快得改变，你得相信这一点，我每想出来一个好点子，都对应着至少100个坏点子，而你只要有这1个好主意就够了呀。”