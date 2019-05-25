徐浩峰导演被问到为什么这部影片一直没有上映，他幽默地回答因为许晴功夫没练好，大家一直在等她。









许晴小鸟依人状





徐浩峰一直以来坚持使用“零特效、零威亚、零替身”的真实武打，全体演员真刀操练、亲自上阵。

徐浩峰导演被问到为什么这部影片一直没有上映，他幽默地回答因为许晴功夫没练好，大家一直在等她。然后今天在戛纳，许晴突然说她练成了。凭借在《刀背藏身》中的表演提名金马奖最佳新演员的张傲月，称自己作为年轻演员，在剧组跟各位前辈学到了很多东西。黄觉和李光洁在电影中扮演“真假沈飞雪”，黄觉说自己特别荣幸演了徐浩峰导演三部戏，是导演的“御用反派”。李光洁笑称自己也想拍很多部导演的戏，但因为加了导演微信没通过，所以就错过了。





除定档发布会之外，此次戛纳之行，徐浩峰导演还受邀参加了主题为 “徐浩峰的武林 – 类型片创作的分寸感”的大师班。在大师班上，徐浩峰导演与香港著名电影人文隽进行对谈，分享自己的武侠片创作理念。徐浩峰表示武侠片不会消亡，因为它会给现代人提供一个重要的参照，那就是心中要有爱与仁义。爱与仁义的主题，在新作《刀背藏身》中也会得到淋漓尽致的展现。

5月25日晚，《刀背藏身》剧组还将出席戛纳电影节闭幕式红毯。









编辑：汀