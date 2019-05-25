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武侠片《刀背藏身》定档发剧照 许晴小鸟依人

黄觉&春夏亮相 导演强调零特效、零替身

2019-05-25 09:24:35 来源：Mtime时光网

徐浩峰导演被问到为什么这部影片一直没有上映，他幽默地回答因为许晴功夫没练好，大家一直在等她。
　　时光网讯 法国戛纳当地时间5月24日晚，徐浩峰导演新武侠巨制《刀背藏身》在戛纳举行定档发布会，宣布内地定档2019年7月19日。影片出品人保利影业董事长李卫强、导演徐浩峰，主演许晴张傲月黄觉李光洁等一众主创出席了定档发布会。定档海报和预告片也同步发布。


许晴小鸟依人状
 
　　《刀背藏身》此次发布的定档海报恢弘大气又富有意境，以水墨蓝色为主色调，背景是层叠的山脉，几个主要人物的剪影形象呼之欲出。有兵器、有山水、有人物之间的爱恨交织，同时也传达了徐浩峰导演写意武侠的美学理念。定档预告片则展现了影片中各角色与“刀”千丝万缕的联系，同时，也表达了人物之间错综复杂的感情。
 
　　刀与刀的碰撞，人与人的近身打斗，刀刀生风，视觉冲击力非常强。看似柔弱娇美的阚智慧（许晴饰）精通刀法，英姿飒爽，能以大刀对抗群雄。仁义于心男主角孔鼎义（张傲月饰）与孔家养女青青（春夏饰）之间的互动，给观众留下了想象空间。黄觉、耿乐、陈观泰、李光洁等角色，个个都是江湖上的高手。观众也跟随着这些经典打斗场面一起，走进徐氏武侠的快意恩仇。

　　徐浩峰一直以来坚持使用“零特效、零威亚、零替身”的真实武打，全体演员真刀操练、亲自上阵。
 
　　徐浩峰导演被问到为什么这部影片一直没有上映，他幽默地回答因为许晴功夫没练好，大家一直在等她。然后今天在戛纳，许晴突然说她练成了。凭借在《刀背藏身》中的表演提名金马奖最佳新演员的张傲月，称自己作为年轻演员，在剧组跟各位前辈学到了很多东西。黄觉和李光洁在电影中扮演“真假沈飞雪”，黄觉说自己特别荣幸演了徐浩峰导演三部戏，是导演的“御用反派”。李光洁笑称自己也想拍很多部导演的戏，但因为加了导演微信没通过，所以就错过了。

　　除定档发布会之外，此次戛纳之行，徐浩峰导演还受邀参加了主题为 “徐浩峰的武林 – 类型片创作的分寸感”的大师班。在大师班上，徐浩峰导演与香港著名电影人文隽进行对谈，分享自己的武侠片创作理念。徐浩峰表示武侠片不会消亡，因为它会给现代人提供一个重要的参照，那就是心中要有爱与仁义。爱与仁义的主题，在新作《刀背藏身》中也会得到淋漓尽致的展现。
 
　　5月25日晚，《刀背藏身》剧组还将出席戛纳电影节闭幕式红毯。


   编辑：汀

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关键词： 刀背藏身 许晴 内地定档
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