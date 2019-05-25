网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

戛纳专访大导演昆汀：李小龙有些自大傲慢

主竞赛单元《好莱坞往事》主创访谈

2019-05-25 10:00:18 来源：Mtime时光网

在专访中，刚刚新婚的昆汀充满了喜悦之情，不停夸奖自己的妻子。对于电影，他表示拍完十部就退休。他还说自己是李小龙的骨灰级粉丝

别挤了，大家都是superstar，行了吧？

　　时光网戛纳讯 好莱坞大导演昆汀·塔伦蒂诺携新作《好莱坞往事》再度入围戛纳电影节，整整25年前，他的《低俗小说》夺得了戛纳金棕榈大奖，当然他还是一名意气风发的青年人。四分之一世纪过去了，昆汀是中年人了，不过锐气还在，他仍然是目标金棕榈。

　　《好莱坞往事》的故事发生在1969年的洛杉矶，一位电视剧演员凭借新作品一夜走红，这令他产生了投身电影圈的想法。与此同时，他的好哥们兼替身演员也在暗中进行同样的筹划，但是他们两人很快发现，他们的邻居以及最近他们接触的人，似乎和曼森家族有莫大的联系，片中，曼森家族凶杀案将作为全片的背景故事出现。


　　《好莱坞往事》讲述的是黄金时代的好莱坞，所以影片也邀请到了莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特、玛格特·罗比、阿尔·帕西诺库尔特·拉塞尔等诸多好莱坞明星，汇集成繁星满天的阵容，力图让观众感受到那个时代电影行业的繁荣景象。

　　在《好莱坞往事》的戛纳宣传期间，时光网专访到了导演昆汀·塔伦蒂诺，这位全世界影迷的偶像级导演，凭借在出租录像带店打工的便利，累积看了数千部电影，凭借对电影的热爱，自编自导了《落水狗》《低俗小说》《被解救的姜戈》《八恶人》等诸多经典电影，是好莱坞当之无愧的明星级大导演。

　　在专访中，刚刚新婚的昆汀充满了喜悦之情，不停夸奖自己的妻子。对于电影，他表示拍完十部就退休。他还说自己是李小龙的骨灰级粉丝，这简直是一位宝藏导演，让我们一起来走进此次访谈——



Mtime：能先聊聊婚姻对您带来的变化嘛？

昆汀：婚姻让我更平静，和妻子此前同居3年，我的房子只是越来越大，本质上和我25、26岁时的时候住的那种公寓没什么区别，只是有了更多垃圾，是她把我的house变成了home。老婆做饭超好吃！每天早上起来吃到她做的早餐，晚上拍完片收工吃到她做的晚饭，非常幸福。


Mtime：您之前说过，您拍得电影是不同的类型电影，只有《杰基·布朗》是个例外，那么《好莱坞往事》是属于哪一种类型片呢？

昆汀：这是个好问题，我觉得《好莱坞往事》不属于哪一种类型，不像是明确的西部片或者黑帮片，这是有关好莱坞电影，是一部很现实的电影，是讲述好莱坞拍电影的故事，表述了在现实生活中拍电影的感受。


Mtime：您之前在脱口秀的节目中说过“牛B”这个中文词，您会说自己的这部新片《好莱坞往事》牛B吗？

昆汀：说我当年还是个牛逼（与“菜鸟”newbie同音），现在充其量也就是个oldbee......

《好莱坞往事》是我第九部电影，我可能拍十部就退休了。好多人说我这么多年这么多电影，感觉都像同一部、彼此之间有联系，就好像是一部大电影。我个人认为，我这第九部才是所有电影的高潮，而最后一部第十部，则是我作品的终章。

Mtime：那是谁教会你说“牛×”的？

昆汀：哈哈哈，我在中国拍《杀死比尔》的时候待了半年，在北影厂拍的，当时还学了粤语！我到现在开机倒数的时间都不喜欢说one two three，而是说粤语的123。那时候我就知道负责片中打斗的是广东人，因为搏击队来自香港。我还知道，一直说自己牛×的人，很可能是个傻×（哈哈哈哈）。（竖起大拇指）牛×，牛×。

Mtime：大家都说您有点“恋足”，这部电影里玛格特·罗比的角色，脚为什么看起来那么脏？

昆汀：我从来没有说过我有恋足癖！恋足癖都是你们说的啊！有些年轻人，听风就是雨，那是你说的，我可没说过。为什么《好莱坞往事》里面罗比的脚那么脏？是因为那个年代就那样，好多姑娘出门压根就不穿鞋。我看了很多当时照片，男孩子出门就是牛仔裤和T恤，不穿鞋。那时候就是时尚，流行在纽约、洛杉矶、旧金山。

Mtime：能聊聊这部电影繁星满天的配角阵容吗？配角里面有阿尔·帕西诺、戴米恩·刘易斯、库尔特·拉塞尔、蒂姆·罗斯、达科塔·范宁等等明星，你是如何把他们聚集在一起拍电影的？以及大家是如何在一起工作的？

昆汀：和他们工作我真的很开心，这戏里很多演员都是我合作过的，我觉得这部电影对他们是有益的，他们会乐于接受的。同时，也会考虑到演员档期的问题，我知道他们会参演的。

当时我找库尔特·拉塞尔出演，他离我住得近，我们聊了剧本之后，他非常喜欢自己会饰演的角色，然后我们聊了档期，如果时间合适，他就会出演。蒂姆·罗斯也一样，他因为档期合适就出演了，不过他的戏份最后被剪掉了。

有件事情你们可能不知道，片里有个给皮特卖药的女孩，是《杀死比尔》里面演乌玛·瑟曼的女儿那个小演员演的，不过她现在已经长大了（记者纷纷发出感叹声）。


我非常喜欢阿尔·帕西诺，他一直都是我的最喜欢的演员之一，找他来出演就是因为想听他念我写的台词。让阿尔·帕西诺和莱昂纳多演一部戏，真的很有趣。

至于说到戴米恩·刘易斯，我很喜欢他主演《国土安全》，我觉得他和史蒂夫·麦奎因气质很像，所以就邀请他来出演《好莱坞往事》。我是电话邀请他的，和他聊得很开心，他很喜欢这个故事和角色，就同意出演了，即使他的角色只是电影中的一小部分。

Mtime：你去看了中国电影《南方车站的聚会》，觉得如何？

昆汀：我喜欢看《南方车站的聚会》，当天看完了还好，第二天回味一下觉得更喜欢，觉得这个片儿导的很好，画面脏脏的，有一种脏脏的美感，比如说雨啊、霓虹标志啊、居民楼什么的。我第一遍看的时候，说实话不是很关心胡歌那个角色的命运，因为我们都知道他会是什么结局，第二天回味一下会更喜欢。

《好莱坞往事》中的李小龙

Mtime：可以谈谈李小龙吗？《好莱坞往事》里也出现了李小龙，听说你是他粉丝？

昆汀：我非常喜欢李小龙，是骨灰级粉丝，13岁就看过linda lee写的传记书《我眼中的李小龙》，他本人其实就是像片里演的那样，有些傲慢。伤害谁，只是他李小龙并不是说想伤害到谁，他的性格就是如此。

作者：Jami Philbrick,甄子   编辑：崔汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞往事 戛纳
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

好莱坞往事

好莱坞往事 (2019)

0.0

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

昆汀·塔伦蒂诺

昆汀·塔伦蒂诺

Quentin Tarantino

职业：导演 | 演员

查看影人作品  >

低俗小说

低俗小说 (1994)

8.6

导演：昆汀·塔伦蒂诺

主演：约翰·特拉沃尔塔

在线播放

阿尔·帕西诺

阿尔·帕西诺

Al Pacino

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

库尔特·拉塞尔

库尔特·拉塞尔

Kurt Russell

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

莱昂纳多·迪卡普里奥

莱昂纳多·迪卡普里奥

Leonardo DiCaprio

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

第72届戛纳电影节

第72届戛纳电影节 (2019)

-1.0

在线播放

显示更多∨

相关专题

会员评论 (10)

发表

本周热读

1

小李皮特&昆汀点燃"好莱坞往事"红毯

昆汀和新婚爱妻秀恩爱 贝克汉姆儿子来捧场

39
主竞赛单元影片、也是本届戛纳电影节最受关注的影片之一..
2

扎心！海量剧照重温《权游》大结局（剧透）

最终集收视刷新历史纪录 "剧王"从此落幕

24
随着长达九年的铁王座之争硝烟散去，《权力的游戏》也登..
3

《终结者6》首曝预告施瓦辛格现身

最新剧照独家发布 新型终结者亮相

《终结者：黑暗命运》首曝预中文预告。故事的时间线承袭..
4

巩俐关晓彤亮相"痛苦与荣耀"戛纳红毯

阿莫多瓦竞赛片首映获赞 波兰超模真空装吸睛

31
巩俐一身金色礼服气场依旧，与丈夫让·米歇尔·雅尔牵手..
5

珊莎：请愿重拍"权游"的粉丝不尊重人

“没看到想要的 就要贬得一文不值吗？”

请愿重拍《权力的游戏》第八季，很多人可能只是宣泄下情..

查看更多