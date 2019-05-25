在专访中，刚刚新婚的昆汀充满了喜悦之情，不停夸奖自己的妻子。对于电影，他表示拍完十部就退休。他还说自己是李小龙的骨灰级粉丝





别挤了，大家都是superstar，行了吧？

























在专访中，刚刚新婚的昆汀充满了喜悦之情，不停夸奖自己的妻子。对于电影，他表示拍完十部就退休。他还说自己是李小龙的骨灰级粉丝，这简直是一位宝藏导演，让我们一起来走进此次访谈——











Mtime：能先聊聊婚姻对您带来的变化嘛？





昆汀：婚姻让我更平静，和妻子此前同居3年，我的房子只是越来越大，本质上和我25、26岁时的时候住的那种公寓没什么区别，只是有了更多垃圾，是她把我的house变成了home。老婆做饭超好吃！每天早上起来吃到她做的早餐，晚上拍完片收工吃到她做的晚饭，非常幸福。









Mtime：您之前说过，您拍得电影是不同的类型电影，只有《杰基·布朗》是个例外，那么《好莱坞往事》是属于哪一种类型片呢？





昆汀：这是个好问题，我觉得《好莱坞往事》不属于哪一种类型，不像是明确的西部片或者黑帮片，这是有关好莱坞电影，是一部很现实的电影，是讲述好莱坞拍电影的故事，表述了在现实生活中拍电影的感受。









Mtime：您之前在脱口秀的节目中说过“牛B”这个中文词，您会说自己的这部新片《好莱坞往事》牛B吗？





昆汀：说我当年还是个牛逼（与“菜鸟”newbie同音），现在充其量也就是个oldbee......





《好莱坞往事》是我第九部电影，我可能拍十部就退休了。好多人说我这么多年这么多电影，感觉都像同一部、彼此之间有联系，就好像是一部大电影。我个人认为，我这第九部才是所有电影的高潮，而最后一部第十部，则是我作品的终章。





Mtime：那是谁教会你说“牛×”的？





昆汀：哈哈哈，我在中国拍《杀死比尔》的时候待了半年，在北影厂拍的，当时还学了粤语！我到现在开机倒数的时间都不喜欢说one two three，而是说粤语的123。那时候我就知道负责片中打斗的是广东人，因为搏击队来自香港。我还知道，一直说自己牛×的人，很可能是个傻×（哈哈哈哈）。（竖起大拇指）牛×，牛×。





Mtime：大家都说您有点“恋足”，这部电影里玛格特·罗比的角色，脚为什么看起来那么脏？





昆汀：我从来没有说过我有恋足癖！恋足癖都是你们说的啊！有些年轻人，听风就是雨，那是你说的，我可没说过。为什么《好莱坞往事》里面罗比的脚那么脏？是因为那个年代就那样，好多姑娘出门压根就不穿鞋。我看了很多当时照片，男孩子出门就是牛仔裤和T恤，不穿鞋。那时候就是时尚，流行在纽约、洛杉矶、旧金山。





Mtime：能聊聊这部电影繁星满天的配角阵容吗？配角里面有阿尔·帕西诺、戴米恩·刘易斯、库尔特·拉塞尔、蒂姆·罗斯、达科塔·范宁等等明星，你是如何把他们聚集在一起拍电影的？以及大家是如何在一起工作的？





昆汀：和他们工作我真的很开心，这戏里很多演员都是我合作过的，我觉得这部电影对他们是有益的，他们会乐于接受的。同时，也会考虑到演员档期的问题，我知道他们会参演的。





当时我找库尔特·拉塞尔出演，他离我住得近，我们聊了剧本之后，他非常喜欢自己会饰演的角色，然后我们聊了档期，如果时间合适，他就会出演。蒂姆·罗斯也一样，他因为档期合适就出演了，不过他的戏份最后被剪掉了。





有件事情你们可能不知道，片里有个给皮特卖药的女孩，是《杀死比尔》里面演乌玛·瑟曼的女儿那个小演员演的，不过她现在已经长大了（记者纷纷发出感叹声）。









我非常喜欢阿尔·帕西诺，他一直都是我的最喜欢的演员之一，找他来出演就是因为想听他念我写的台词。让阿尔·帕西诺和莱昂纳多演一部戏，真的很有趣。





至于说到戴米恩·刘易斯，我很喜欢他主演《国土安全》，我觉得他和史蒂夫·麦奎因气质很像，所以就邀请他来出演《好莱坞往事》。我是电话邀请他的，和他聊得很开心，他很喜欢这个故事和角色，就同意出演了，即使他的角色只是电影中的一小部分。





Mtime：你去看了中国电影《南方车站的聚会》，觉得如何？





昆汀：我喜欢看《南方车站的聚会》，当天看完了还好，第二天回味一下觉得更喜欢，觉得这个片儿导的很好，画面脏脏的，有一种脏脏的美感，比如说雨啊、霓虹标志啊、居民楼什么的。我第一遍看的时候，说实话不是很关心胡歌那个角色的命运，因为我们都知道他会是什么结局，第二天回味一下会更喜欢。





《好莱坞往事》中的李小龙





Mtime：可以谈谈李小龙吗？《好莱坞往事》里也出现了李小龙，听说你是他粉丝？





昆汀：我非常喜欢李小龙，是骨灰级粉丝，13岁就看过linda lee写的传记书《我眼中的李小龙》，他本人其实就是像片里演的那样，有些傲慢。伤害谁，只是他李小龙并不是说想伤害到谁，他的性格就是如此。