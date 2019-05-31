自2000年首部《X战警》上映以来，这群与众不同的超级英雄们陪伴全球观众走过了漫长的岁月，即将上映的《X战警：黑凤凰》将成为系列绝唱，变种人群体迎来终极一战。

在这个特殊时刻，我们不妨再回顾一下早已熟悉的变种人们。在《X战警》的世界里，每一个变种人都有自己独特的超能力，这让他们每个人都与众不同，颇具辨识度。除了傲视群雄的“黑凤凰”琴·格蕾，X教授、万磁王、魔形女、野兽、镭射眼等变种人也同样实力不俗，而且他们各有专长，相互克制。他们共同打造了这个充满想象力的世界。