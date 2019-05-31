《X战警》十大变种人大起底
各有所长相互克制 “凤凰之力”傲视群雄
在《X战警》的世界里，每一个变种人都有自己独特的超能力，你了解多少？→
2019-05-31 08:19:51 来源：Mtime时光网
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写在前面
自2000年首部《X战警》上映以来，这群与众不同的超级英雄们陪伴全球观众走过了漫长的岁月，即将上映的《X战警：黑凤凰》将成为系列绝唱，变种人群体迎来终极一战。
在这个特殊时刻，我们不妨再回顾一下早已熟悉的变种人们。在《X战警》的世界里，每一个变种人都有自己独特的超能力，这让他们每个人都与众不同，颇具辨识度。除了傲视群雄的“黑凤凰”琴·格蕾，X教授、万磁王、魔形女、野兽、镭射眼等变种人也同样实力不俗，而且他们各有专长，相互克制。他们共同打造了这个充满想象力的世界。
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凤凰女
饰演者：索菲·特纳
超能力：超强心灵感应，凤凰之力
凤凰女真名琴·格蕾，是X战警宇宙最强大的超级英雄之一。其精神感应力量在其10岁目睹好朋友死去时出现， 她的父母经X教授劝说后让教授带走了她，教授在琴的精神中制造了思维护盾以阻止她使用强大的精神感应力量。
琴是个会念力、会读心的欧米茄级变种人，也是金刚狼罗根前女友（在"黑凤凰"时间线中没有这段情节）、镭射眼斯科特·萨默斯现任女友。当琴的精神力量完全苏醒成为如天神降临的凤凰时，其力量近乎无限上升。琴能够操纵物质和能源的分子结构，使其在结构上发生改变。
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X教授
饰演者：詹姆斯·麦卡沃伊
超能力：心灵感应，天才智慧，幻术施展
查尔斯·泽维尔的父亲是一位核物理科学家，在一次爆炸事故中丧生，母亲随后嫁给了在此次事故中逃生的父亲的同事马可。继父马可与查尔斯关系并不好，但是在一次意外中为了救养子而死。查尔斯也因此逐渐发现并掌握了自己的心灵感应能力，并且意识到自己是变种人。此后他在中东地区的医疗队结识了埃里克，也就是后来的万磁王，两人成为挚友。查尔斯和埃里克曾合力从纳粹手中救出其恋人，不过二人也因为对变种人和人类的未来看法不一而分道扬镳。
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万磁王
饰演者：迈克尔·法斯宾德
超能力：操控磁场
年幼的马克思·艾森哈特在目睹家人被纳粹残忍杀害时，第一次使用超能力逃出万坑，不过他很快被抓住送往奥斯维辛集中营。通过起义，马克思和自己的情人一起逃出集中营，化名马格努斯隐居，度过了一段平静生活。可是当地暴徒却将他的女儿烧死，并阻止他救人。发狂的马克思显现出自己超强的能力杀死了暴徒，但这一行为却吓坏了怀孕的妻子，妻子随即离开了他。寻找妻子的马克思再次化名为埃里克，遇到了年轻的查尔斯并与他结下友谊。可是马克思认为人类和变种人的矛盾不可调和，并最终与查尔斯分道扬镳。
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魔形女
饰演者：詹妮弗·劳伦斯
超能力：变身术，敏捷能力，自愈
关于魔形女过去的信息很少，她的真实年龄也不清楚，但可以确定的是，她在很小的时候便学会了利用自己的超能力。1920年代，魔形女曾经在刑场上和金刚狼相遇，经历一段纠葛后分道扬镳。高超的变形能力使得她很容易藏匿自己，因此她开始以瑞文·达克霍的身份掩盖犯罪意图。瑞文在国防部高等计划研究中心平步青云，这使她有机会接触到军事机密和先进武器。魔形女还是第三代“变种人兄弟会”的创始人。在漫画中，魔形女一度作为小淘气的保护者并把她视如己出。
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野兽
饰演者：尼古拉斯·霍尔特
超能力：超群智慧，超强力量，尖牙利爪
亨利·“汉克”·麦考伊的父亲是一位核电站的工作人员，核辐射让他的基因受到了影响，也导致儿子汉克的基因发生突变。汉克出生时看起来较为怪异，手脚粗大，所以经常遭到同学嘲笑，并被戏称为“野兽”。汉克有超人的敏捷度和运动技巧，这使他成为了一名优秀的橄榄球运动员。另外，汉克的智商极为突出，他曾轻轻松地制止了想从橄榄球场逃跑的抢劫犯，这也使一伙犯罪分子注意到了他的能力。他们绑架了汉克的父母逼迫汉克为他们做事。在X战警帮助下，汉克成功救出了父母，而他也顺理成章地加入了X教授麾下。
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快银
饰演者：伊万·彼得斯
超能力：超常的速度
漫画中，快银皮特罗·马克西莫夫和孪生姐姐绯红女巫旺达是万磁王的子女，他们的母亲因为惧怕万磁王强大和恐怖的能力而带着他们离开。在母亲死后，姐弟俩被一对吉普赛人夫妇收养。拥有超快速奔跑能力的快银在一次冲突中救出了自己和姐姐，从此二人开始了流浪生涯。在一次意外中，绯红女巫意外暴露了她的超能力，这也导致姐弟俩被判火刑。在他们行将烧死之际，万磁王出现救了他们。姐弟俩被迫加入“兄弟会”，但二人并不完全认同万磁王的理念。兄弟会解散后，姐弟二人改邪归正加入了复仇者。漫威拍摄的《复仇者联盟2》中也出现了这对姐弟的身影。
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暴风女
饰演者：亚历山德拉·西普
超能力：控制天气，飞行，能量感知
暴风女的母亲是非洲的一名公主，在嫁给一名美国摄影记者后，生下了她。暴风女外表最大的特点是拥有一头白发和一对蓝眼睛，她具有操纵天气的强大能力。暴风女六个月大时随父母移居埃及，巴以冲突中她的父母丧生。带着母亲祖传的红宝石，幸存的暴风女被街头黑帮发现，开始了街头犯罪生涯。暴风女后来离开了开罗，并邂逅了后来成为他丈夫的变种人“黑豹”。最终她回到故乡并学会了控制自己的超能力，并在X战警的帮助下，战胜了强敌Deluge，一度成为部落的女神。暴风女后来加入X战警，而电影主要聚焦的就是她成为X战警后的这段故事。
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镭射眼
饰演者：泰尔·谢里丹
超能力：双眼可以发射红色冲击波
镭射眼本名斯科特·萨默斯，天生双眼就拥有发射红色冲击波的能力 ，被X教授招募加入X战警。在漫画中，镭射眼拥有极其出色的领袖才能，长期担任X战警的队长，后接任X教授成为X学院的院长，并成为了所有变种人的领袖。
电影中，镭射眼一开始是个无法控制自己力量的叛逆少年，哥哥亚历克斯将他带到泽维尔的天赋少年学校后，野兽为他研发了一副有着蔷薇石英镜片的保护眼镜，好让他能够用眼睛去观察事物。自他第一次遇到琴之后便对她一见钟情。
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夜行者
饰演者：柯蒂·斯密特-麦菲
超能力：空间传送
夜行者本名科特·瓦格纳，在漫画中是魔形女和红魔鬼的儿子，手脚可附着于各种固体表面，高度敏捷，擅长剑术，拥有对自己和他人进行空间传送的能力。因为有着蓝色的皮肤、尖耳朵、獠牙和长长的尖尾巴，被普通人类视为恶魔，经常遭到攻击。
少年夜行者在《X战警：天启》中有过亮相。起初他被迫参与天使进行对抗，后被魔形女解救。在对抗天启的过程中，夜行者救下了差点被天启附身的X教授，然后从冲撞的喷气式飞机中解救了团队，但是一次传送多人离开使他筋疲力尽，直到战斗结束才恢复。在电影结尾，他也加入了X战警。
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金刚狼
饰演者：休·杰克曼
超能力：超强自愈，艾德曼钢爪
金刚狼原名詹姆斯·豪利特，19世纪出生于加拿大，是母亲和园丁的私生子。亲生父亲托马斯·罗根杀死了他名义上的养父，詹姆斯变种能力觉醒，伸出钢爪杀死了自己的生父。他与青梅竹马的初恋罗丝逃走并改名罗根。在后来遭遇托马斯的小儿子寻仇时，罗根失手杀死了罗丝，此后他在山林中自我放逐了很长时间。金刚狼有超强自愈能力因此衰老缓慢，他参加了一战二战，后在Weapon X计划中骨骼被注入艾德曼金属。