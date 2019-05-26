



《寄生虫》获全票通过 ：评审团的成员并不是坐在小屋子里自己看电影，而是与满堂观众们一起看，看完之后我们会对影片做出讨论。我们讨论的其实不仅是电影的好坏，而也会讨论观影体验，以及观众们的反应。这样一部非常地方化的电影，却有着全球化的议题，打动了我们。 ：评审团的成员并不是坐在小屋子里自己看电影，而是与满堂观众们一起看，看完之后我们会对影片做出讨论。我们讨论的其实不仅是电影的好坏，而也会讨论观影体验，以及观众们的反应。这样一部非常地方化的电影，却有着全球化的议题，打动了我们。





问：今年获奖的电影，大多都与“社会正义”（social justice）这个主题相关，与政治相关，而这一点是否反映了评审团们对于影片的选择？





伊纳里图：我们认为，电影就是要在一定程度上反映“社会良心”（social consciousness）。艺术要反映生活，更要来源于生活，所以如果能够反映生活中最重要的东西，这是天经地义的。但我需要澄清的是，我们选择获奖影片时，并不是会以政治因素来考虑，比如这个导演有什么倾向、这个影片是哪个国家的等等，而是要看电影本身。

















问：艾丽·范宁，你身为戛纳史上最年轻的评委，这回怎样看待自己的“评委”身份？





艾丽·范宁：在如此短的时间内，一下看21部电影，让我学习到了非常多。“电影”这件事情，从此以后在我看来就不一样了，特别是我们还有机会在映后和电影人们交流，收益良多。





伊纳里图：我们评审团成员也需要年轻人啊！不然都是老年人了，也需要千禧年一代。艾丽其实很老成了，她毕竟是童星出身，从小拍片，对于这个行业也有着自己的见解。

【最佳导演：达内兄弟】











问：你们这次得到“最佳导演”奖，是什么感受？









我们和这么年轻的男演员合作，其实有点儿害怕，但拍摄持续的40-50天中，他每天都超级准时地出现在片场，看上去永远那么开心，也让我们很惊喜。人们都说，执导小孩很难，但和他合作就非常值得。我们有时候甚至不需要拍第二遍，一遍就能过，除非是想要尝试不同方向的时候。





问：能不能聊一下“阿迈德”这个角色？





达内兄弟：电影描绘的是生活，其中的小细节是弥足珍贵的。在我们聚焦于这个疯狂的小男孩时，他整个人的心灵与身体都是处于一种“忙碌”的状态，老是想着他那个已经成为了“殉道者”的兄弟。





心灵教育身体，阿迈德活在了自己的监狱里，排斥所有人，包括他的老师、姐妹和母亲。想要记录下这一点，我们想要打破这个监狱，希望通过亲吻和拥抱让他离开这个“宗教”监狱。





【影帝：安东尼奥·班德拉斯】











问：第一次得知获奖时，是什么感受？





班德拉斯：感觉很特别，这简直是电影届的“大满贯”了（Grand Slam），特别是能在今年获奖，因为评审团主席是伊纳里图，这对于我们说西语的电影人来说很重要，很有意义。做演员本身就像我们的片名一样，是充满了“痛苦与荣耀”的，我已经做演员40年了，除了奥斯卡，其它各种金球奖、艾美奖什么的都提过名，但是从来没有得过奖！我刚得知获奖消息的时候，实在是惊呆了，这对我的心脏不好啊！





问：你获奖的这个消息跟阿莫多瓦交流了么？





班德拉斯：我今天早上知道获奖的时候给他发短信了，他超级高兴，阿莫多瓦是我的导师、朋友与生活中非常重要的人。我感谢了他与我们这40年以来合作的8部电影，意义深重，感谢了与佩内洛普一起合作的机会，他也感谢了我。





问：你之前曾经说过，不是“每天都在走红毯”，你也在忍受着痛苦，那请问你都有怎样的痛苦？





班德拉斯：我在职业生涯开端的时候不仅没有钱，我什么都没有，生理上和心理上都饱受折磨。为了拍好电影，我很怕失败，做演员很复杂的。但是有很多人忍受的要比我多，他们都不抱怨，我更不应该抱怨。身为演员，我得到了很多东西，所以我也不该更多地讨论自己的痛苦，这对于比我忍受更多的人，是不公平的。





问：接下来你都有怎样的计划呢？





班德拉斯：我想活1000年哈哈哈！我目前在西班牙南部，我的家乡筹备话剧，接下来2、3年中还会有不同的电影项目和戏剧在运作，我也许还会在摄像机后继续电影人的工作哦。





【影后：艾米丽·比查姆】











问：你在得知获得了影后奖项的时候好像很惊讶，能不能分享一下你的心情？





艾米丽：我都已经回英国了，今天早上接到好多电话和短信，让我们赶紧坐飞机回戛纳，实在是没想到会获奖啊，这也是我第一次来戛纳。













问：在这个年代，你身为英国女演员，是不是觉得自己像今年的奥斯卡影后奥利薇亚·科尔曼一样，在职业生涯中非常有优势？





艾米丽：我只是想跟聪明的电影人合作，这跟我是不是英国人无关啦，只有剧本好才是最好的。





【最佳影片：奉俊昊《寄生虫》】



















问：这次获得金棕榈，你想要对韩国年轻导演说什么？海报上为什么会有蒙眼睛的设计？









问：那你对韩国电影的未来有着怎样的展望？





奉俊昊：2006年的时候，我去看了金绮泳导演的作品回顾展，发现法国观众很喜欢他。今天我虽然是第一个得金棕榈的韩国人，却不是唯一一个有资格获奖的韩国人，如果韩国电影、韩国导演能在世界上得到更多关注就好啦。





问：很多人都说，奉俊昊有自己的独特风格，《寄生虫》也非常像你之前的电影，只不过这一部更深刻。那么你这部电影获奖是什么感受？所谓的“奉俊昊风格”又是什么？接下来你还有怎样的计划？









问：片中是不是传递了很多信息，以此来批判北朝鲜？





奉俊昊：片中你看到管家模仿朝鲜的电视主持人，模仿的是非常有名的李春姬，这不是传达了什么意识形态的严肃信息，只是个玩笑，是喜剧啦，韩国很多漫画都是这个主题。片中富人家里地下室的设计，会让人觉得是为了躲避朝鲜的攻击设计的，我相信朝鲜人看了《寄生虫》也会喜欢的。





问：有些人说，《寄生虫》能拿到金棕榈，是因为编剧很棒，你是如何写的剧本？有怎样的创作过程？





奉俊昊：我其实在写剧本的时候不会去想“我要写的这个是XX类型”，主要聚焦在角色和故事线就好。我总是坐在咖啡厅的桌子前面写，听着周围的人声，写不同场景的时候，很有灵感。











