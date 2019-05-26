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奉俊昊：金棕榈是戛纳给韩国电影的礼物

《寄生虫》评审全票选出 不以政治因素评判

2019-05-26 10:12:42 来源：Mtime时光网

在颁奖礼之后的发布会上，《鸟人》导演亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多领衔的主评审团成员，以及众获奖者亮相。来看看他们是怎么说的吧。


　　时光网戛纳讯 北京时间今天（5月26日）凌晨，第72届戛纳电影节落下帷幕，奉俊昊《寄生虫》获得9位评委全票通过，助韩国夺得首个金棕榈大奖。

　　另外，达内兄弟擒获最佳导演奖；佩德罗·阿莫多瓦执导的《痛苦与荣耀》安东尼奥·班德拉斯摘得最佳男演员的奖杯；《小小乔》艾米丽·比查姆摘得最佳女主角的奖杯。


主竞赛评审亮相闭幕红毯

　　在颁奖礼之后的发布会上，《鸟人》导演亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多领衔的主评审团成员，以及众获奖者亮相。来看看他们是怎么说的吧。

问：听说评审团的成员们是做出了一致决定，“金棕榈”大奖的9张票全部投给了奉俊昊导演的《寄生虫》，请问为什么会做出这样的选择？

《寄生虫》获全票通过

伊纳里图：评审团的成员并不是坐在小屋子里自己看电影，而是与满堂观众们一起看，看完之后我们会对影片做出讨论。我们讨论的其实不仅是电影的好坏，而也会讨论观影体验，以及观众们的反应。这样一部非常地方化的电影，却有着全球化的议题，打动了我们。

问：今年获奖的电影，大多都与“社会正义”（social justice）这个主题相关，与政治相关，而这一点是否反映了评审团们对于影片的选择？

伊纳里图：我们认为，电影就是要在一定程度上反映“社会良心”（social consciousness）。艺术要反映生活，更要来源于生活，所以如果能够反映生活中最重要的东西，这是天经地义的。但我需要澄清的是，我们选择获奖影片时，并不是会以政治因素来考虑，比如这个导演有什么倾向、这个影片是哪个国家的等等，而是要看电影本身。

问：“评委会大奖”（第二名）的殊荣颁给了《大西洋》，请问你们为什么喜欢这部影片？

玛缇·迪欧普执导的《大西洋》获评审团大奖

爱丽丝·洛瓦赫：我们看完之后，马上就爱上了这部影片，它是出现在本届赛程的前期，但这两周过去之后，我们还是一直念念不忘。《大西洋》充满诗意，面对了残酷现实，也非常深刻、神秘与谦逊。本片讲述的就是一个悲剧，有很多人溺死，影片重新解读了现实，也让人回到现实。

艾丽·范宁《大西洋》非常触动我心，脆弱、充满情感，这些都是很珍贵的电影特质。

问：艾丽·范宁，你身为戛纳史上最年轻的评委，这回怎样看待自己的“评委”身份？

艾丽·范宁：在如此短的时间内，一下看21部电影，让我学习到了非常多。“电影”这件事情，从此以后在我看来就不一样了，特别是我们还有机会在映后和电影人们交流，收益良多。

伊纳里图我们评审团成员也需要年轻人啊！不然都是老年人了，也需要千禧年一代。艾丽其实很老成了，她毕竟是童星出身，从小拍片，对于这个行业也有着自己的见解。
【最佳导演：达内兄弟】



问：你们这次得到“最佳导演”奖，是什么感受？

达内兄弟：当年科恩兄弟获奖的时候，我们就很高兴，觉得兄弟导演也是可以共同获奖的。《年轻的阿迈德》能够得到评委会的认可，这是包括演员、摄影师、助理导演等等剧组所有成员的共同努力，我们很满意。小小的男主角表演充满节奏感，在大银幕上感觉非常好，这对于电影来说很重要。

我们和这么年轻的男演员合作，其实有点儿害怕，但拍摄持续的40-50天中，他每天都超级准时地出现在片场，看上去永远那么开心，也让我们很惊喜。人们都说，执导小孩很难，但和他合作就非常值得。我们有时候甚至不需要拍第二遍，一遍就能过，除非是想要尝试不同方向的时候。

问：能不能聊一下“阿迈德”这个角色？

达内兄弟：电影描绘的是生活，其中的小细节是弥足珍贵的。在我们聚焦于这个疯狂的小男孩时，他整个人的心灵与身体都是处于一种“忙碌”的状态，老是想着他那个已经成为了“殉道者”的兄弟。

心灵教育身体，阿迈德活在了自己的监狱里，排斥所有人，包括他的老师、姐妹和母亲。想要记录下这一点，我们想要打破这个监狱，希望通过亲吻和拥抱让他离开这个“宗教”监狱。

【影帝：安东尼奥·班德拉斯】



问：第一次得知获奖时，是什么感受？

班德拉斯：感觉很特别，这简直是电影届的“大满贯”了（Grand Slam），特别是能在今年获奖，因为评审团主席是伊纳里图，这对于我们说西语的电影人来说很重要，很有意义。做演员本身就像我们的片名一样，是充满了“痛苦与荣耀”的，我已经做演员40年了，除了奥斯卡，其它各种金球奖、艾美奖什么的都提过名，但是从来没有得过奖！我刚得知获奖消息的时候，实在是惊呆了，这对我的心脏不好啊！

问：你获奖的这个消息跟阿莫多瓦交流了么？

班德拉斯：我今天早上知道获奖的时候给他发短信了，他超级高兴，阿莫多瓦是我的导师、朋友与生活中非常重要的人。我感谢了他与我们这40年以来合作的8部电影，意义深重，感谢了与佩内洛普一起合作的机会，他也感谢了我。

问：你之前曾经说过，不是“每天都在走红毯”，你也在忍受着痛苦，那请问你都有怎样的痛苦？

班德拉斯：我在职业生涯开端的时候不仅没有钱，我什么都没有，生理上和心理上都饱受折磨。为了拍好电影，我很怕失败，做演员很复杂的。但是有很多人忍受的要比我多，他们都不抱怨，我更不应该抱怨。身为演员，我得到了很多东西，所以我也不该更多地讨论自己的痛苦，这对于比我忍受更多的人，是不公平的。

问：接下来你都有怎样的计划呢？

班德拉斯我想活1000年哈哈哈！我目前在西班牙南部，我的家乡筹备话剧，接下来2、3年中还会有不同的电影项目和戏剧在运作，我也许还会在摄像机后继续电影人的工作哦。

【影后：艾米丽·比查姆】



问：你在得知获得了影后奖项的时候好像很惊讶，能不能分享一下你的心情？

艾米丽：我都已经回英国了，今天早上接到好多电话和短信，让我们赶紧坐飞机回戛纳，实在是没想到会获奖啊，这也是我第一次来戛纳。

问：这次凭借《小小乔》获得影后，你都发生了哪些变化？

艾米丽：我演完《小小乔》就开始喜欢植物了，虽然不一定能养活吧……去年我因为《达芙妮》得了几个提名，但没得奖，今年是第一次得奖，真的是梦想成真。

问：在这个年代，你身为英国女演员，是不是觉得自己像今年的奥斯卡影后奥利薇亚·科尔曼一样，在职业生涯中非常有优势？ 

艾米丽：我只是想跟聪明的电影人合作，这跟我是不是英国人无关啦，只有剧本好才是最好的。

【最佳影片：奉俊昊《寄生虫》】



问：你曾经说过，《寄生虫》是一部“太本土化”（too domestic）了的电影，可能有的外国人会看不懂，但实际上所有人在戛纳都很喜欢，你为什么说这部电影“太本土化”了？

奉俊昊：其实我是有点害怕，我在来戛纳之前，韩国的发布会上，当时说的这句话，其实是个内部的玩笑话啦。我相信无论是贫穷还是富裕的家庭，全世界看到《寄生虫》，都能够感同身受。

问：这次获得金棕榈，你想要对韩国年轻导演说什么？海报上为什么会有蒙眼睛的设计？

奉俊昊今年是韩国电影整整100年，《寄生虫》的获奖，是戛纳电影节送给我、送给韩国电影的礼物。海报不是我设计的！我也不知道为什么要这么蒙着眼睛，海报设计师本身也是一位非常优秀的韩国导演。

问：那你对韩国电影的未来有着怎样的展望？

奉俊昊：2006年的时候，我去看了金绮泳导演的作品回顾展，发现法国观众很喜欢他。今天我虽然是第一个得金棕榈的韩国人，却不是唯一一个有资格获奖的韩国人，如果韩国电影、韩国导演能在世界上得到更多关注就好啦。

问：很多人都说，奉俊昊有自己的独特风格，《寄生虫》也非常像你之前的电影，只不过这一部更深刻。那么你这部电影获奖是什么感受？所谓的“奉俊昊风格”又是什么？接下来你还有怎样的计划？

奉俊昊《寄生虫》确实是前作的混合体，和我之前的作品也没有太大区别。我是个类型片导演，能获奖当然非常高兴啦，没想到大家都一致投了我票！至于“奉俊昊风格”，我倒是没有创造一个所谓的“宇宙”，但是“奉俊昊有固定风格”这个说法，我是很喜欢的。《寄生虫》是我的第七部作品，接下来我正在准备第八部。

问：片中是不是传递了很多信息，以此来批判北朝鲜？

奉俊昊：片中你看到管家模仿朝鲜的电视主持人，模仿的是非常有名的李春姬，这不是传达了什么意识形态的严肃信息，只是个玩笑，是喜剧啦，韩国很多漫画都是这个主题。片中富人家里地下室的设计，会让人觉得是为了躲避朝鲜的攻击设计的，我相信朝鲜人看了《寄生虫》也会喜欢的。

问：有些人说，《寄生虫》能拿到金棕榈，是因为编剧很棒，你是如何写的剧本？有怎样的创作过程？

奉俊昊：我其实在写剧本的时候不会去想“我要写的这个是XX类型”，主要聚焦在角色和故事线就好。我总是坐在咖啡厅的桌子前面写，听着周围的人声，写不同场景的时候，很有灵感。

我一般写的时候不会去想，拍的时候再去想具体什么类型。我唯一故意“打破”类型片的一次就是《汉江怪物》，我特别讨厌有的怪兽电影，遮遮掩掩让观众看了一个半小时才看到怪兽长什么样，我的《汉江怪物》里面，13分钟就看到怪物了！

问：宫崎骏是否影响到了你对于《玉子》的创作？

奉俊昊：其实和宫崎骏的动画片没有直接关系啦，虽然我非常喜欢他，我的电影更多是受到了希区柯克和金绮泳（《下女》的导演）的启发，是他们更多影响到了我。

作者：甄甏甏   编辑：飒飒

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关键词： 戛纳 金棕榈 发布会 寄生虫
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