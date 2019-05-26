瑟琳·席安自编自导的《燃烧女子的肖像》获得今年戛纳电影节最佳编剧奖。影片描绘两个女子爱情故事，每一个镜头都可以被定格成像，镶嵌在任何一家艺术画廊里，空气里充满着禁止的欲望。









两位主角精湛的演绎，那个时代的爱情故事几乎承载了所有成功的标志，无论对于观众而言还是那些最高奖项的颁奖者。这部作品就有那么出色。









席安玛的电影本身就构成一件艺术品，每一个镜头都可以被定格成像，镶嵌在任何一家艺术画廊里。影片的色彩深沉而丰满，配合动作的每一套服装都很生动，空气里充满着禁止的欲望。









剧组亮相戛纳





Heloise是法国伯爵夫人（Valeria Golino）的女儿，故事开始于姐姐去世后，她从修道院被接回家。在那时，她就被冷漠地通知，说她将要和一个素未谋面的米兰男人结婚。当然这是一个互利的婚姻，因为求婚者会提供很多（他们需要的）资金。













Marianna将在白天的时候观察Heloise，然后在晚上作画。但是Heloise总是察觉到她的陪伴者那股灼热的目光，她开始相信也许这意味着更多的东西。





这种闷烧的、未曾言说的吸引力在影片过程中逐步升温，在席安玛专业的操作下，这种力量变得十分迷人。她以一个女性的目光而不是男性，来描绘女同性恋的情感，她的镜头是亲密和暧昧的。



