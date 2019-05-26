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这部禁欲同性爱情片拿下戛纳最佳编剧

《燃烧女子的肖像》影评：每个镜头都是画

2019-05-26 11:27:52 来源：Mtime时光网

瑟琳·席安自编自导的《燃烧女子的肖像》获得今年戛纳电影节最佳编剧奖。影片描绘两个女子爱情故事，每一个镜头都可以被定格成像，镶嵌在任何一家艺术画廊里，空气里充满着禁止的欲望。

　　时光网讯 瑟琳·席安玛丰盛华美的《燃烧女子的肖像》在戛纳电影节主竞赛竞单元首次亮相，并获得了今年戛纳电影节的最佳编剧奖，这可能是她通往奥斯卡旅程的开始。

　　两位主角精湛的演绎，那个时代的爱情故事几乎承载了所有成功的标志，无论对于观众而言还是那些最高奖项的颁奖者。这部作品就有那么出色。

影片片段

　　影片故事设定在18世纪法国布列塔尼附近的一座孤岛上，阿黛尔·哈内尔（在戛纳电影节导演双周单元，她呈现了另一部截然不同的黑色喜剧《鹿皮》）饰演Héloise，一位不情不愿的新娘，在她最后的自由的日子里，对一位委托来画她肖像的女性艺术家发展出了浓烈的感情。

　　席安玛的电影本身就构成一件艺术品，每一个镜头都可以被定格成像，镶嵌在任何一家艺术画廊里。影片的色彩深沉而丰满，配合动作的每一套服装都很生动，空气里充满着禁止的欲望。

　　作为戛纳电影节竞赛单元中的四位女性导演之一，席安玛首次亮相电影节还要追溯到2007年，她的《贪得无厌的人们》讲述了生活在巴黎郊区的三名少女的性觉醒。哈内尔也参演了那部电影，显然两人有着颇具火花的合作，因为在这部影片中，她也带来了引人入胜的表演。

剧组亮相戛纳

　　Heloise是法国伯爵夫人（Valeria Golino）的女儿，故事开始于姐姐去世后，她从修道院被接回家。在那时，她就被冷漠地通知，说她将要和一个素未谋面的米兰男人结婚。当然这是一个互利的婚姻，因为求婚者会提供很多（他们需要的）资金。

　　为了纪念这场婚礼，伯爵夫人请来一位艺术家为她的女儿肖像。Heloise被告知Marianna（诺米·梅兰特饰演）将陪在她身边，因为母亲怀疑她会在肖像时不情不愿。


　　Marianna将在白天的时候观察Heloise，然后在晚上作画。但是Heloise总是察觉到她的陪伴者那股灼热的目光，她开始相信也许这意味着更多的东西。

　　这种闷烧的、未曾言说的吸引力在影片过程中逐步升温，在席安玛专业的操作下，这种力量变得十分迷人。她以一个女性的目光而不是男性，来描绘女同性恋的情感，她的镜头是亲密和暧昧的。

作者：Martyn Palmer   编辑：EN

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 燃烧女子的肖像 戛纳电影节 影评 MartynPalmer
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导演：瑟琳·席安玛

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