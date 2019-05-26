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《阿拉丁》北美开画势头劲无悬念登顶

"疾速追杀3"稳住亚军 "复联4"紧随其后

2019-05-26 10:57:21 来源：Mtime时光网

迪士尼真人版《阿拉丁》以3100万美元的首日票房，无悬念登顶。影片有望在阵亡将士纪念日3日小长假后，获得超亿美元票房。


　　时光网讯 5月27日周一将是美国的阵亡将士纪念日，因此北美影市迎来一波3天小长假。

　　本周五（5月24日）多部新片在北美开画，加入后“复联4”时期的票房争夺。盖·里奇执导的迪士尼真人版《阿拉丁》以3100万美元的首日票房，无悬念登顶。影片有望在开画首周的4天内获得超亿美元票房。

《阿拉丁》北美势头强劲

　　另外，《阿拉丁》的观众口碑也不错，获得 A等级的Cinemascore评价。

　　在经历真人版《小飞象》的挫败后——首周4500万美元，北美累计1.12亿美元，低于业界预期——《阿拉丁》预计能让迪士尼在真人化改编的道路上士气大增。

　　另外，终结《复联4》连冠之路的《疾速追杀3》次周依旧守住亚军位置，周五再入660万美元，小长假后票房有望破亿美元。

　　《复联4》位列季军，北美累计票房达7.86亿美元，目前在北美影史票房榜和全球影史票房榜上都是亚军，前者次于《星球大战7》，后者次于《阿凡达》



　　曾出演《银河护卫队》大卫·亚罗夫斯基执导超英恐怖片《魔童》开画平平淡淡，以300万美元票房位列第五。

周五（5月24日）北美票房榜前五



   编辑：飒飒

关键词： 北美周五票房 北美票房 阿拉丁 复联4 基努里维斯
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